Obchvat Třebíče má územní rozhodnutí. Odpůrci se proti němu chtějí odvolat

Rozhodnutí zatím nemá právní moc. Bylo vydáno 20. srpna a do patnácti dnů se proti němu lze odvolat ke krajskému Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu. Odpůrci obchvatu už oznámili, že se odvolávat budou.

Starosta Třebíče Pavel Pacal (PRO Třebíč) územní rozhodnutí uvítal. Podle něj je obchvat pro Třebíč klíčovou dopravní stavbou. „Pomůže s tranzitní dopravou a uleví přetíženému centru města. Vzhledem k plánovanému rozvoji Třebíče a očekávanému nárůstu dopravy hlavně po dostavbě nových bloků v Dukovanech je obchvat nezbytný pro udržení dopravní situace v Třebíči,“ míní Pacal.

Nejvytrvalejším kritikem stavby obchvatu v navržené trase je opoziční třebíčský zastupitel Jaromír Barák (Třebíč občanům!). Podle něj tato verze dlouhodobě nebude řešit dopravní problémy města, protože jej víceméně neobchází, ale prochází jeho okrajem. Barák ji proto ironicky nenazývá obchvatem, ale „průchvatem“.

Barák je hlavním iniciátorem a předsedou spolku Obchvat Třebíče, který proti trase obchvatu protestoval i peticí, již podepsalo 421 lidí.

„Nebyla zpracována žádná jiná varianta“

Spolek bude nyní reagovat i na územní rozhodnutí. „Samozřejmě se budeme odvolávat. Největším problémem je, že nebyla zpracována žádná varianta řešení, jak je u takto velkých staveb obvyklé, a z různých variant se vybere řešení nejméně škodlivé životnímu prostředí,“ řekl Barák.

Spolek Obchvat Třebíče rozsáhle připomínkoval i podklady k územnímu řízení. „Myslíme si, že některé věci jsou řešitelné lépe. Oni vzali nesmyslnou trasu, která kdysi vznikla, a podle mého mínění vznikla kvůli soukromým zájmům. Úředníci se s tím vypořádali tak, že variantní řešení není možné,“ vyjádřil se zastupitel Barák.

Starosta Pacal na Barákovo vyjádření reagoval komentářem, že jde o laický postoj. „Nesouhlasím s argumenty odpůrců obchvatu. Jejich pohled je pohledem laiků, kteří udělali čáru na mapě a brojí proti tomu, co je zde nachystáno. Nemá to odborný základ a já myslím, že by měli rozhodovat odborníci. O vedení trasy rozhodují dopravní inženýři, experti na životní prostředí,“ konstatoval Pacal.

„Byl bych rád, kdyby se odpůrci obchvatu v dopravních špičkách postavili na Bráfovu třídu a řekli všem řidičům, kteří tam v zácpách a kolonách musí čekat, že chtějí zabránit, aby se Třebíči mohlo dopravně ulevit,“ dodal Pacal.

ŘSD chce stavbu zahájit do tří let

Obchvat je v podstatě takzvanou přeložkou trasy stávající silnice I/23. „Průměrná denní intenzita provozu přesahuje v určitých úsecích této silnice v Třebíči hranici 16 tisíc vozidel,“ podotkl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jiří Veselý.

Stavba by měla stát 4,2 miliardy korun a její budování bude trvat asi tři roky. Součástmi obchvatu se stane devět mostů, tři mimoúrovňové křižovatky, jeden tunel a jedna lávka pro pěší. Celkem by měl měřit takřka rovných šest kilometrů.

„Stavbu bychom chtěli zahájit nejpozději do tří let a do provozu ji uvést v roce 2030,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Už v roce 2029 by měla začít také výstavba pátého a šestého bloku elektrárny Dukovany, pro které by měly být později už po dokončeném obchvatu dováženy nadrozměrné komponenty.

Trasa navrhované přeložky silnice I/23 začíná odpojením ze stávající silnice před železniční zastávkou Třebíč-Borovina, kde trať podejde tunelem. Zmiňme, že zastánci alternativní trasy navrhovali odklon obchvatu od stávající trasy I/23 už před zemědělským areálem v Krahulově, poté přes údolí Stařečského potoka až mezi Starčí a Borovinou a dál jižně od zastavěných částí města až k výpadovce na Brno.

Podle oficiální verze obchvat za železnicí východně mine fotbalové hřiště a napojí se na Koželužskou, kterou bude kopírovat až k Janovu mlýnu. Před mlýnem se trasa stočí jižně, po mostě přejde Stařečský potok, svahem povede pod zahrádkářskou kolonií Nad Janovým mlýnem a po mostě přes Terovské údolí.

Projde zahrádkářskou kolonii Spytihněv a po zemědělských pozemcích k hypermarketu Albert, který obejde, pak jižně podél Spojovací, průmyslovým areálem za Hrtovickou a přes Lorenzovy sady. Pak podejde železnici, přejde řeku Jihlavu a u křižovatky s ulicí Ptáčovský žleb se napojí na Brněnskou ulici.