Hra o jihozápadní obchvat Havlíčkova Brodu se zužuje na tři vhodné trasy

Jihozápadní obchvat by měl propojit výpadovky na Jihlavu a na Humpolec, silnice 38 a 34. Ač se původně předpokládalo, že tato část obchvatu Brodu bude z hlediska plánování nejjednodušší, je tomu přesně naopak. Kvůli odporu veřejnosti k původně plánované trase se hledá varianta nová.

Před víc než rokem zadal Havlíčkův Brod vypracovat posouzení vlivu stavby na životní prostředí ve variantním řešení, tzv. studii SEA. Ta posuzovala nakonec celkem šest variant, kudy by obchvat mohl vést. Tři byly vyhodnoceny jako poměrně příznivé, tři pak jako nevyhovující.

„Každá z předložených variant přináší klady a zápory. Zásah variant 4 a 5 do krajinného rázu je hodnocen jako neúnosný. Varianta 5 však přináší nejvýznamnější pozitivní vliv z hlediska akustické a imisní zátěže. Benefity varianty 2 se nejeví jako jednoznačné, nevyznačují se žádnou výhodou,“ zhodnotila Marie Skybová, jež se na vypracování dokumentu podílela.

„Z celkového hodnocení vycházejí přesto nejpříznivěji varianty 1, 5 a 6, přičemž variantu 1 lze považovat za nejvýhodnější z hlediska ochrany přírody a krajiny, varianta 5 je nejvýhodnější z hlediska vlivu na veřejné zdraví a variantu 6 lze považovat za kompromisní. Současně se jedná o variantu, která splňuje kritéria vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí,“ doplňuje.

Vždy se objevil nějaký problém

Pro lepší porozumění je třeba jednotlivé varianty rozklíčovat. Nová silnice by měla spojit oblast havlíčkobrodské místní části Šmolovy na silnici 34 s kruhovým objezdem prodejny Highland sport na silnici 38. Původně měla vést nejkratší možnou trasou - od silnice 34 severně od Šmolov. Ta je označená jako varianta číslo 1.

Jenže v tom případě by veškerá tranzitní doprava dál proudila přes brodskou místní část. Proto vznikl nápad na protažení varianty 1 a obkroužení Šmolov ze severu a západu. To je varianta 2. Varianta 3 je totožná pouze s tím rozdílem, že by trasa vedla dál od zastavěného území.

To se ovšem nelíbilo řadě obyvatel sídliště Lipka na okraji Šmolov. Rušnou silnici první třídy by měli rázem hned ze dvou stran kolem svých domů. Proto přibyla varianta 4. Ta nový obchvat odvádí už od Michalovic a vede ho jižně od Šmolov. Tranzit by se místní části vyhnul, skrz by ale proudil místní provoz. Varianta 5 se liší jen v detailech a opět vzdáleností od zastavěných oblastí.

Jenže tyto dvě varianty narazily na další problém. Nevejdou se do katastru Havlíčkova Brodu a v úseku dlouhém zhruba půl kilometru prochází katastrem Petrkova spadajícím pod obec Lípa. Byť by silnice vedla 900 metrů od nejbližších obydlí, její představitelé o takovém řešení nechtějí ani slyšet.

Po silnici 34 skrz Šmolovy u Havlíčkova Brodu projedou denně tisíce aut. U hlavní silnice je autobusová zastávka a děti zde musí rušnou dopravní tepnu přecházet. I proto se velká část místních obyvatel nechce smířit s tím, že by obchvat osadu neobkroužil.

„V žádném případě nechceme dopustit, aby přes nás brodský obchvat vedl,“ zlobil se už před téměř dvěma roky, kdy se varianta objevila, starosta Lípy Jiří Kunc. Obává se velkého zásahu do krajiny v podobě hlubokého zářezu, vadil mu i přístup havlíčkobrodské radnice, která obec o záměru předem neinformovala. A tvrdí, že Brod si má svůj obchvat vyřešit na svém území.

A proto vznikla zatím poslední - šestá - varianta obchvatu. Ta v západní části vede od Michalovic po stopách variant 4 a 5, aby velkým severně vedeným obloukem obkroužila vyčnívající cíp katastru Petrkova a po trase variant 1, 2, a 3 se napojila na kruhový objezd u Highland sport.

Vedení města slibuje besedu s občany

Autoři dokumentu SEA nedoporučují z hlediska vlivu na životní prostředí vymezovat pro obchvat koridory 2, 3 a 4. Tyto závěry na počátku prosince probrali představitelé havlíčkobrodské radnice s ŘSD i některými dotčenými obcemi a orgány. Nyní běží lhůta pro podávání písemných námitek. Ta by dle havlíčkobrodského místostarosty Libora Honzárka měla trvat do 2. ledna.

„Až se připomínky sejdou, odešleme je na odbory životního prostředí a územního plánování Kraje Vysočina. Ty by měly mít třicet dní na jejich posouzení. Poté se dokument vrátí na město. Připravíme alternativy pro zastupitele, kteří poté vyberou nejreálnější trasu,“ nastínil další vývoj Honzárek s tím, že vhodná varianta by mohla být známá v prvním pololetí příštího roku.

Ještě před konečným schvalováním trasy chce vedení města uspořádat neveřejný pracovní seminář pro zastupitele, kam by pozvalo rovněž zástupce osadních výborů i třeba projektanta. „Obyvatelé dotčených osad dostanou možnost získat odpovědi na veškeré své otázky ohledně obchvatu, bude jim nastíněn i směr finální varianty,“ přislíbil starosta Zbyněk Stejskal.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jež bude investorem nové silnice, zatím nechává veškeré úkony na havlíčkobrodské radnici. Její experti se do hodnocení zapojí později. „Jakmile samospráva vybere dvě nebo tři preferované trasy, zapojí se ŘSD s ekonomickým hodnocením a následně bude vybrána finální varianta,“ konstatoval regionální mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

V minulosti měla nejblíže k realizaci varianta 2. Pro takovou trasu už měl Havlíčkův Brod zanesenou rezervu v územním plánu a ŘSD s ní počítalo v mapových podkladech. Čtyři a půl kilometru dlouhá silnice se měla začít stavět v roce 2027, její vybudování mělo dle odhadů přijít na 850 milionů korun. Nyní je ale otevřených všech šest posuzovaných možností.