První most nad budovaným brodským obchvatem je hotov, otevře se v pondělí

„Už vyřizujeme povolení k předčasnému užívání díla. Mělo by to klapnout a k 31. říjnu bychom měli mít pravomocné rozhodnutí,“ uvedla v pondělí dopoledne přímo na místě ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Marie Tesařová.

Dokončený most není primární součástí obchvatu. Klene se přes něj, je však součástí silnice třetí třídy z Havlíčkova Brodu na Vysokou a Šlapanov. Po jeho otevření si oddechnou i řidiči mířící k Futabě, jednomu z největších brodských zaměstnavatelů.

Most se objíždí po souběžné silnici vedoucí do průmyslové zóny a navazující provizorní komunikaci. Jezdí se zde kyvadlově, provoz řídí semafory. Ty by měly nejpozději v pondělí zmizet. Most je na zprovoznění zcela připraven včetně dopravního značení.

Po okružní křižovatce u Selské jizby na jižním konci obchvatu je to teprve druhý zcela dokončený objekt související s výstavbou nového obkroužení Brodu. Ještě v listopadu by měl být opětovně průjezdný i úsek U Nové silnice vedoucí na Novotnův Dvůr a dále Nový svět. A do konce roku se provoz do normálu vrátí i u Termesiv a Herlif.

Most o stavební povolení nepřišel

Podle Tesařové jde o objekty, jichž se netýkalo přerušení prací v souvislosti s dočasným odebráním stavebního povolení. „Práce na nich probíhaly bez přerušení, tyto části se staví na základě jiného stavebního povolení,“ poznamenala Tesařová.

Investor na dobu od března do října o pravomocné stavební povolení na budování hlavní trasy obchvatu přišel kvůli námitkám farmáře Miroslava Hrtúse. Ten se domáhal zpracování vlivu stavby na sousední pozemky. Ministerstvo dopravy však jeho odvolání zamítlo, čímž stavební povolení opět nabylo právní moci.

Jak Tesařová zdůraznila, zpoždění vinou ztráty povolení není nikterak výrazné. Výrazněji se projevily nečekané nálezy během stavby, a to zejména pozůstatky ropné havárie z roku 1980 a přítomnost těžkých kovů v půdě.

„Se zprovozněním jihovýchodní části obchvatu Brodu stále počítáme na konci roku 2023. O čase kompletního dokončení ale jednáme se zhotovitelem,“ poznamenala Tesařová.

Křižovatka je brodským Grand Canyonem

Mimoúrovňová křižovatka Skalka je pro stavaře jedním z nejnáročnějších úkolů. Vyhloubit pro ni museli šestnáctimetrový zářez, vůbec nejhlubší na celém více než čtyřkilometrovém obchvatu. Svahy je třeba zpevnit kotvami, sítěmi a betonovými zdmi.

„Odtěžili jsme odtud 500 tisíc tun horniny. Je to tvrdé podloží, práce šly pomalu. Ještě zbývá špunt pod silnicí do průmyslové zóny, což je přibližně dalších asi dvanáct tisíc tun,“ přiblížil hlavní stavbyvedoucí Igor Janča ze společnosti Strabag. S kolegy místo kvůli vysokým stěnám v žertu nazývá brodský Grand Canyon.

Vedle zajištění prudkých svahů mají nyní dělníci nejvíce práce s pokládáním kanalizace. Jedná se o nejníže položené místo v okolí, voda na křižovatku bude mířit ze všech směrů. A to doslova. „Jsme hodně hluboko, bude tu vzlínat i podzemní voda. Důležitý tak je drenážní polštář,“ dodal Janča.

Brodský jihovýchodní obchvat spojí výpadovku na Jihlavu se silnicí na Žďár nad Sázavou a Pardubice. Dlouhý bude čtyři a čtvrt kilometru. Práce dostalo na starost konsorcium firem Strabag, Porr a M-Silnice. Dle původních rozpočtů měly náklady vyjít na 1,6 miliardy korun.

Tato cena už ale neplatí, kvůli vícepracím a nečekaným objevům šplhá ke dvěma miliardám. „O nárůstu ceny průběžně jednáme. V současné době jsou vícepráce na úrovni dvaceti procent nákladů,“ podotkla Marie Tesařová.