Námitky firem znovu zbrzdily přípravu obchvatu Jihlavy, kraji dochází čas

Kraj Vysočina musel kvůli verdiktu ÚOHS zrušit rozhodnutí o výběru dodavatele stavby a posuzování nabídek zopakuje. Ohroženo je však čerpání dotace na výstavbu ve výši 255 milionů korun. Dotace je podmíněna tím, že obchvat bude dokončen nejpozději v roce 2024.

„Pro nás je to velmi nepříjemná situace, protože nám jde o čas. Rozhodnutí ÚOHS bylo pro nás překvapením. Byli jsme si jisti, že jsme vypořádali všechny podněty,“ řekl hejtman Vítězslav Schrek (ODS). Přesto vidí naději, že by se čerpání dotace mohlo stihnout.

„Pokud by se nám v prvním pololetí roku 2022 podařilo uzavřít smlouvu s dodavatelem, tak věřím, že bychom dokázali projekt realizovat včetně čerpání dotace, nebo alespoň její většinové části. Ideální by bylo, pokud bychom mohli v dubnu či v květnu uzavřít smlouvu s dodavatelem. V horší variantě je, že bychom nevyčerpali celou dotaci, ale její většinovou část, a zbytek by musel jít na vrub zadavatele,“ dodal.

V případě, že by se projekt neuskutečnil a dotace padla, kraj by zřejmě sháněl peníze na obchvat z jiných zdrojů. Jihovýchodní obchvat je pro krajské město klíčový. Odvést má tranzitní dopravu z centra. Bude spojovat výpadovky na Žďár nad Sázavou s napojením na D1, Třebíč a Znojmo.

Projekt rozdělili na dvě části. Nepomohlo to

Problém s výběrem dodavatele se táhne už třetím rokem. „Situaci kolem výběru firmy bedlivě sledujeme. Ty průtahy mohou zmařit celou investici, což by bylo pro město velmi nepříjemné. Jihlava tuto část obchvatu potřebuje. Město je z jižního směru zahlceno dopravou. Ať už jde o tranzit, který míří na dálnici, nebo cestující, kteří jedou do průmyslové zóny za prací. V obou případech musí jet přes město, které tím trpí,“ uvedl jihlavský radní Jaroslav Vymazal (ODS).

Původně hejtmanství chtělo stavět obchvat v délce 5,6 kilometru a v ceně 700 milionů korun najednou. Dodavatele vybral kraj již v roce 2020. I tehdy vyhrála společnost Metrostav Infrastructure. Jeden z účastníků se ale odvolal k ÚOHS. Kraj se nakonec rozhodl zakázku zrušit, projekt rozdělit do dvou samostatných projektů a vypsat nové výběrové řízení.

Jako první by měl přijít na řadu 2,5 kilometru dlouhý úsek jižní části, která spojí výpadovky I/38 na Znojmo a II/405 na Třebíč. Tento úsek - i když je kratší - je nákladnější, protože v rámci stavby je nutné vybudovat šest mostů.

Stavbu ohraničí dvě okružní křižovatky u výpadovek na Třebíč a Znojmo. Úsek může být zatím v provozu samostatně, i bez návaznosti na druhou část plánovaného obchvatu.

I první výběr vyhrála stejná stavební firma

Kraj Vysočina tedy loni vypsal výběrové řízení na dodavatele zakázky této části jihovýchodního obchvatu v předpokládané hodnotě kolem 450 milionů korun.

Hodnoticí komise jako nejvýhodnější určila ze šesti nabídek opět tu od firmy Metrostav Infrastructure. Měla nejnižší cenu. Podle ÚOHS ale společnost, která tendr vyhrála, dostatečně neprokázala technickou kvalifikaci.

Kraj tak ještě jednou zopakuje posuzování nabídek. „Kraj Vysočina je přesvědčen, že postupoval správně ve věci vyhlášení, administrace, hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti v rámci výběrového řízení. I přesto budeme respektovat rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ stojí v prohlášení krajského úřadu.

Radní proto v minulém týdnu zrušili rozhodnutí o výběru dodavatele a výběrová komise zasedne k posouzení a hodnocení nabídek znovu.

„Vyžádali jsme si od společnosti Metrostav Infrastructure, kterou jsme v tom první kole vybrali, nové posouzení kvalifikace. To znamená, budeme chtít reference znovu a důkladněji, tak jak nám bylo v rozhodnutí ÚOHS sděleno. My pak rozhodneme o vítězi veřejné zakázky. Poté ale opět běží lhůta 15 dnů na podání námitky ze strany všech účastníků řízení,“ popsal hejtman Kraje Vysočina.