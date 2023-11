Neustálý hluk skončí, Věž mezi Brodem a Humpolcem se dočká obchvatu

O vydání územního rozhodnutí informoval investor, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). To investici už po několik let připravuje. Podle posledních odhadů by měla stavba vyjít na více než 650 milionů korun bez DPH.

„Krajský úřad vydal územní rozhodnutí na stavbu přeložky silnice 34 mezi obcí Věž a její místní částí Skála. Celých 3 800 metrů nové komunikace se čtyřmi mosty a jednou mimoúrovňovou křižovatkou má zajistit větší bezpečnost silničního provozu a místní obyvatele ušetřit negativních vlivů dopravy,“ oznámil mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

„Je to pro nás skvělá zpráva. Snad se blížíme zahájení stavby. Pokud by se podařilo dodržet daný harmonogram, bylo by to ideální,“ uvedl starosta Věže Martin Bárta.

Obec s více než osmi sty obyvateli o obchvat usiluje minimálně patnáct let. Nějaký čas se ladila jeho trasa, poslední roky ale už jen víceméně čeká na rozhodnutí vyšších úřadů.

Stavební povolení by investor měl mít v roce 2025, kdy chce rovněž vyhlásit soutěž na zhotovitele. Stavbu plánuje zahájit o rok později, aby v roce 2028 bylo hotovo.

Průjezd návsí i kolem zámku

„Obchvat Věž velmi nutně potřebuje. Silnice vede přes střed obce, přes náves a přímo kolem vchodu do zámku, v němž sídlí ústav pro duševně nemocné. Provoz je velmi silný. Trápí nás tu neustálý hluk, podél komunikace není příliš bezpečno,“ přiblížil Bárta.

Nový obchvat provoz z Věže zcela odvede. Dvouproudá silnice má vést jižně od obce, zároveň s ní obkrouží i sousední místní část Skála. Tu řidiči znají hlavně podle prudkého klesání, serpentin a ostré zatáčky kolem komína.

„Posuzovali jsme několik variant. Každá měla něco. Tato nakonec vybraná odvedla provoz právě i ze Skály. To se nám líbilo, proto i obec tuto variantu doporučila a podpořila,“ konstatoval starosta Věže.

Nová silnice začne ve směru od Humpolce na Havlíčkův Brod v dnešní zatáčce těsně nad hranicí Skály. Po výjezdu z lesa bude místo dnešní ostré levé následovat mírná pravotočivá zatáčka. Následovat bude 220 metrů dlouhý most přes údolí Perlového potoka.

Jen o kousek dál obchvat přemostí silnici třetí třídy na Herálec a levým obloukem si to namíří kolem Věže. Silnice přitom těsně mine rybníček Valcha. Pod hrází po dalším 158 metrů dlouhém mostě překlene další údolí Perlového potoka. Na stávající silnici 34 se napojí poblíž současné odbočky na Bezděkov.

„Konec stavby se nachází asi 600 metrů za obcí Věž ve směru na Havlíčkův Brod. Tvořit ho bude mimoúrovňová křižovatka. Ta umožňuje bezkolizní připojení obce i silnice třetí třídy na Bezděkov,“ popsal Jiří Veselý.

Podél trasy budoucí silnice roste zástavba

V blízkosti trasy budoucí silnice se ovšem ve Věži v posledních letech hodně staví. Ve svahu na jižní straně obce vznikají stavební parcely, na nich rostou nové rodinné domky. Jejich obyvatelům budou po dokončení přeložky jezdit auta jen pár desítek metrů od zahrad.

„Na místě dnešních parcel jsme v minulosti nechávali dělat hlukové studie, jež s budoucí silnicí počítaly. Měly by být v pořádku,“ nechal se slyšet Martin Bárta. Je pravděpodobné, že právě kolem těchto domů budou postaveny protihlukové stěny. Projekt s nimi počítá na pěti úsecích o celkové délce 1200 metrů.

Podle starosty je i přes to možné, že s blížícím se termínem výstavby na připravovaný projekt budou někteří z obyvatel hlasitěji reagovat. „Trasa obchvatu ale byla známá dávno před tím, než se tu začaly domy stavět. Všichni zájemci o pozemky o budoucí silnici věděli,“ tvrdí Bárta.

Obchvat Věže a Skály je další z řady dopravních staveb, jež zpříjemní cestu mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem, respektive dálnicí D1. V dávné minulosti byla zprovozněna přeložka u Michalovic, před patnácti lety se rovnaly serpentiny u kafilerky pod Věží.

Po přeložce Věže a Skály má následovat jihozápadní obchvat Havlíčkova Brodu. Ten ale dosud nemá jasnou trasu. Vůči původně vytipované s obkroužením havlíčkobrodské místní části Šmolovy měla výhrady jak brodská radnice, tak samotní obyvatelé osady. Projektanti tak nyní hledají možnosti, jak trasu kolem Brodu vést už z okraje Michalovic.