Kámen se zbaví tisíců aut i ostré zatáčky, na obchvat čekal desítky let

„Momentálně stavíme silniční most, který by měl být uveden do provozu v červenci, a lávku pro pěší, která bude zprovozněna ke konci tohoto roku,“ řekl Ladislav Majer, ředitel výrobní divize Morava ze společnosti Silnice Group, jež ve sdružení s firmou Váhostav obchvat staví.



Provoz je u obce Kámen převeden na provizorní silnici. Řidičů se tedy stavba výrazně nedotýká, kromě nutného zpomalení v napojení dočasné přeložky na stávající silnici.

„Provádíme zemní práce na hlavní trase, pak se budou dělat statické zkoušky a podle jejich výsledků potom přijde na řadu navážení jednotlivých vrstev,“ popsal Majer.

Obchvat bude uveden do provozu v březnu příštího roku. Stavba v hodnotě 155 milionů korun byla zahájena loni v březnu.

„Vše jde dobře, stavba nás neomezuje. Nepořádek od stavebních strojů po sobě zase firma uklízí. Těšíme se, že se příští rok na jaře konečně obchvatu dočkáme, čekali jsme na něj desítky let,“ řekl starosta obce Josef Dvořák.

Důvodem budování obchvatu byly nepřehledné úseky s prudkým stoupáním na obou stranách příjezdu do vsi.

Před stavbou bylo nutné vykácet dvě stovky stromů

Silnicí zde projelo denně podle posledních sčítání dopravy sedm tisíc aut. Třetina z nich byla nákladních.

Význam silnice zde stoupl poté, co se Pelhřimov stal součástí Vysočiny. Provoz zhoustl také směrem k nové dálnici u Tábora při současné rekonstrukci jiné dálnice, D1 z Brna do Prahy.

Trasa obchvatu je dlouhá 2 410 metrů. V rámci stavby budou vybudovány také dva železobetonové mosty přes silnici - lávka pro pěší a cyklisty na polní cestě z obce a most na silnici do Nízké Lhoty. Silnice bude mít jízdní pruhy o šířce 3,75 metru, místy povede na náspu. V některých místech bude opatřena svodidly.

Před stavbou bylo vykáceno 200 stromů, především topolů, na okraji Kamene, které protínaly trasu obchvatu.

„Topoly byly nemocné, tak by se stejně kácely. Nahrazovat budeme každý pokácený strom. Ještě nejsme rozhodnuti, čím. Minule jsme při náhradních výsadbách dávali ovocné stromy, takže to možná uděláme zase tak - třešně, švestky, jabloně,“ dodal Dvořák.

Několik prvků si do svého majetku převezme Kraj Vysočina

Obchvat silničáři budují pod taktovkou Ředitelství silnic a dálnic. Po dobudování si část silnice převezme do své správy kraj. „Budeme přebírat úsek stávající silnice první třídy v délce asi 230 metrů a čtyři stavby vybudované v rámci obchvatu - hlavně most přes budoucí obchvat,“ uvedla mluvčí hejtmanství Jitka Svatošová.

Jaké obchvaty na Vysočině se chystají loni v březnu začal stavba obchvatu obce Kámen, dokončena bude v březnu příštího roku

letos v březnu zahájili silničáři zemní práce na obchvatu Nových Domků a Velkého Beranova, zprovozněn bude v listopadu 2020

cestáři by rádi letos v polovině roku začali budovat i jihovýchodní část obchvatu Havlíčkova Brodu s uvedením do provozu v roce 2022

ve druhé polovině roku má začít stavba obchvatu Osové Bítýšky, dokončena bude v roce 2021

v půli března začala stavba obkroužení Nového Veselí, bude stát 350 milionů korun

v přípravě je stavba obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou

Na Vysočině se letos budují i další velké obchvaty. Ve druhé půli roku měla začít stavba toho v Havlíčkově Brodě v hodnotě 1,2 miliardy korun. Měla by spojit výpadové směry na Žďár nad Sázavou a na Pardubice se silnicí na Jihlavu. Pokud se podaří stavbu podle plánu zahájit, měla by být dokončena v roce 2022.

Osovou Bítýšku ze severu a východu obkrouží tříkilometrová silnice, která by jí měla ulehčit od provozu na silnici první třídy. Také zde by se mělo začít stavět ve druhé polovině roku, hotovo bude napřesrok.

Od května do října se bude konat přestavba silnice a rekonstrukce mostu v Simtanech. Jedná se o investici v hodnotě 18 milionů korun. Ředitelství silnic a dálnice má, vyjma nově zahájených staveb, letos v plánu více než třináct velkých rekonstrukcí silnic.

Stavební prioritou Kraje Vysočina je v tomto roce budování obchvatu Velkého Beranova a sousedních Nových Domků, jež bude novým propojením dopravy od Jihlavy směrem k dálnici D1 či na Brno.

Nové Domky jsou jedním z dopravně nejzatíženějších průtahů v kraji. Podle údajů z roku 2016 tudy denně projelo 12 tisíc vozidel. „V trase více než čtyřkilometrového obchvatu je navrženo pět mostů a okružní křižovatka,“ popsala mluvčí kraje Svatošová. Obchvat za 800 milionů korun by měl být zprovozněn od listopadu 2020.