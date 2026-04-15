Je to přeložka mezinárodní silnice, poukazuje Brod. Obchvat chce vést přes souseda

Zastupitelé města preferují pátou variantu chystaného jihozápadního obchvatu Havlíčkova Brodu. Nová silnice by podle nich měla jít jižně od místní části Šmolovy skrz katastry Michalovic a Lípy. Jen tak podle podporovatelů přeložka přispěje ke komplexnímu řešení mezinárodní tranzitní komunikace číslo 34. Obce však tuto variantu dál odmítají.
Takto se dnes projíždí havlíčkobrodskou místní částí Šmolovy po silnici 34. Pokud zastupitelé vyberou variantu obchvatu 3, doprava odsud kompletně zmizí. Jestliže však zvolí variantu 5, dál se tudy bude do Brodu a z Brodu jezdit, byť by provoz měl být výrazně slabší. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Hledání nejvhodnější trasy obchvatu města bylo nejzásadnějším bodem pondělního jednání brodských zastupitelů. Ve výběru jim zůstaly dvě poslední varianty.

Ta s číslicí 3 vede severně od části Šmolovy v linii původně navržené trasy. Obkrouží přitom i sídliště Lipka, pod nímž bude kruhový objezd. Pětka se pak od současné silnice 34 odpojí už u Michalovic, projde jižně od Šmolov a v takřka rovné linii se napojí na silnici 38 na kruhovém objezdu u Highland sportu.

Ekonomika, nebo příroda? Výběr trasy obchvatu Havlíčkova Brodu jde do finále

Ani jedna z navržených variant spojnice výpadovek na Humpolec a na Jihlavu není ideální, mají své výhody a nevýhody. Proti každé z nich existuje celá řada připomínek včetně protichůdných vyjádření úřadů a příslušných orgánů, ale i petic obyvatel, kteří se novou silnicí cítí dotčeni.

Zastupitelé v pondělí odpoledne patnácti hlasy z celkových pětadvaceti podpořili pokračování příprav v páté variantě. O bodu jednali v husté atmosféře za přítomnosti desítek lidí z obou táborů téměř dvě a půl hodiny. Nakonec zvítězil argument o nadregionálním významu silnice a nadčasovosti řešení, byť pro další postup bude mnohem složitější.

„Neřešíme jen město, ale mezinárodní silnici“

„Nejde o obchvat, není to o převedení dopravy z Havlíčkova Brodu ke Šmolovům a do katastru dalších obcí. Je to o komplexním řešení mezinárodního tranzitního tahu od dálnice D1 na Pardubice. Silnice 34 má vysoce nadregionální význam, netýká se jen našeho města,“ obhajoval výběr této varianty místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Varianta 5. trasy havlíčkobrodského jihozápadního obchvatu, jak ji navrhl projektant. Přestože od nejbližších domů spadajících pod Lípu by silnice vedla více než 800 metrů, obec ji odmítá. Na mapě je vpravo vidět kruhový objezd u Selské jizby na silnici 38, dva mosty, mimoúrovňová křižovatka a vlevo i napojení na silnici 34 u Michalovic.
V dlouhé diskusi před samotným hlasováním vystoupila většina zastupitelů, i ti, kteří toho při jednáních obvykle moc nenamluví. Přidala se i přítomná veřejnost, která vesměs hájila variantu 3. Na dotazy odpovídal i ředitel jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Aleš Kratina, promluvili i starosta a místostarosta Lípy Jiří Kunc a Ondřej Baloun.

„Tento bod mě zatěžuje a týrá, už se v něm ztrácím,“ zahájila rozpravu zastupitelka za opoziční Broďáky Veronika Prchalová. Jako by tím ilustrovala, jak složité je vybrat jedinou variantu. Brod to nedokázal pět let. Za tu dobu se mu z úvodních až šesti možností jen podařilo zúžit výběr na dvě.

A ani pondělní rozhodnutí není konečné. „Není to definitivní výběr varianty, je to dle zákonného postupu při změně územního plánu pouze varianta preferovaná. Tím směrem se bude naše snažení ubírat dál,“ konstatoval Honzárek.

Aby to za čas nedopadlo jako na severovýchodě

Většina veřejnosti i samotných zastupitelů to však bere trochu jinak. A tak také k záležitosti při jednání přistoupili. Na výslovnou žádost Daniely Veselé, předsedkyně osadního výboru ve Šmolovech, jenž se jednoznačně postavil za variantu 3, mnozí vysvětlovali, proč volili tak, jak volili.

„Nechtěla bych přispět ke stejnému problému, jako nyní řešíme se severovýchodním obchvatem, který už dnes vede městem. Proto volím variantu 5, je nadčasová,“ vysvětlila Helena Siwková (ANO), proč hlasovala pro vedení obchvatu co nejdál městu.

Původně existovalo šest variant trasy jihozápadního obchvatu Havlíčkova Brodu. Nyní zastupitelé volili mezi dvěmi finálními. Varianta 3 je na mapce fialová. Obkrouží sídliště Lipka (vlevo) a v koridoru severně od Šmolov zamíří k silnici 38 na Jihlavu. Varianta 5 je na obrázku růžová. Ta se Šmolovům vyhne jižní stranou. Prochází ovšem katastry Michalovic a Lípy. Ani jedna z těchto obcí s ní nesouhlasí.

„Za hlavní považuji, co je reálné. Pětka jde na sílu přes okolní obce, které s ní nesouhlasí. Proto jsem pro variantu 3,“ prohlásila Magdalena Chvílová Weberová (KDU-ČSL).

„U mě rozhodla ekonomická studie,“ oznámila Martina Matějková (ODS) s odkazem na nejnovější studii zpracovanou společností Mott MacDonald. Podle ní je pátá varianta kratší, levnější a za desítky let přinese největší finanční benefity a úspory.

„ŘSD má rozpracovaných šedesát projektů na nové obchvaty. Bude se určitě hledět i na finance. A na nadčasovost celého projektu. Nejednáme o přeložce místní komunikace, ale tranzitní silnice první třídy. Ta by neměla vést městem,“ odůvodnila svou podporu páté varianty Ivana Mojžyšková (PRO BROD).

„Proč hledáte stále nové a nové trasy?“

Jasně se vyjádřil i starosta Lípy Jiří Kunc. „Jednoznačně podporujeme variantu číslo 3. Varianta pátá je pro nás neakceptovatelná. Havlíčkův Brod má mnoho možností, jak vést svůj obchvat po svém katastru,“ prohlásil.

Odmítl přitom, že by se hledalo nějaké nadregionální řešení tranzitní silnice, o němž hovořil Honzárek. Naopak upozornil na negativa, která varianta 5 přinese pro životní prostředí. Ta zmiňovala už i studie vlivu stavby na životní prostředí, jež v tomto ohledu označila třetí variantu za lepší. Podle vedení Havlíčkova Brodu jsou však připomínky řešitelné.

„Proč se Havlíčkův Brod roky brání původní variantě obchvatu, která byla zanesena v územní rezervě, a hledá stále nové a nové cesty jižně od Šmolov?“ divil se Vladimír Brom, jeden z řečníků z řad veřejnosti.

A odmítl i častý argument zastánců vybraného řešení o nadčasovosti projektu. „Nikdy jsem nezaznamenal, že by se Havlíčkův Brod měl rozvíjet jihozápadním směrem kolem letiště. To je pořád vedené jako záložní pro vojenské účely, stavět kolem něho není možné,“ tvrdil.

Když to nepůjde? Ať si stát najde trasu sám

Starosta Zbyněk Stejskal (ODS) naopak upozornil i na technické řešení budoucí přeložky. Ta by ve třetí variantě nemohla splnit příslušné normy pro novou silnici první třídy. Mezi osadou Občiny a sídlištěm Lipka by musela být ostrá zatáčka, u ní kruhový objezd. „Ministerstvo dopravy nenormové silnici nemusí být tolik nakloněno,“ konstatoval.

Podle Libora Honzárka pak nelze řešit přesun silnice do obydlené oblasti, kde by vozy jezdily 150 metrů od domů, zatímco v páté variantě by byla obydlí vzdálena minimálně tři stovky metrů v případě Šmolov a dokonce 900 metrů v případě Lípy a její místní části Petrkov. Obyvatelé Šmolov pak namítali, že jedině třetí varianta z osady odvede veškerou dopravu, kdežto pátá varianta pouze tranzit.

Hra o jihozápadní obchvat Havlíčkova Brodu se zužuje na tři vhodné trasy

Právě Honzárek dostal nyní za úkol snažit se s Lípou a Michalovicemi dohodnout. „Zřejmě to ale bude jen formální jednání, které nedopadne,“ poznamenal Stejskal.

Když k dohodě nedojde, vedení města požádá ministerstvo dopravy, aby iniciovalo změnu územního plánu Kraje Vysočina, tedy zásad územního rozvoje kraje. Tento proces může přípravu obchvatu i o roky oddálit. Teprve poté brodští zastupitelé - zřejmě až po volbách ti noví - definitivně schválí trasu.

„Jestli by pátá varianta z jakéhokoli důvodu padla, necháme zcela na ministerstvu dopravy, aby si samo určilo trasu obchvatu. Kudy vést státní silnici, je záležitostí státu. My jen děláme v dobré víře a ve snaze proces urychlit pro stát servis,“ naznačil místostarosta, kam až může spor v krajním případě vést.

27. března 2026
Nejčtenější

Velký požár lesa na Žďársku. Lidé utíkali před plameny, v akci byly desítky hasičů

Rozsáhlý požár zasáhl v úterý odpoledne celou oblast kolem přehrady Staviště....

Až pětadvacet hasičských vozů zasahovalo u velkého požáru lesa poblíž Žďáru nad Sázavou. Odpoledne a v podvečer hořelo na více místech kolem celé přehrady Staviště. Plameny se v silném větru rychle...

Drama v rychlíku. Sanitka se nedostala k pacientovi, záchranáři s ním jeli vlakem

Po pětiminutovém ošetřování za jízdy předávají záchranáři muže s astmatickým...

Netradiční zásah mají za sebou záchranáři na Vysočině. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci nádraží Jihlava-město se sanitka nemohla dostat k nástupišti, kde v zastaveném rychlíku čekal muž s akutním...

Do baráže jde znovu po roce Dukla Jihlava, rozhodlo sedmé finále

Zleva Albert Michnáč a Filip Dundáček z Jihlavy se radují z gólu na 2:1 v...

Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou...

Expertům se líbí, dětem slouží k hraní. Rybochod je vodní stavbou roku

Zchátralou konstrukci jezu nahradil balvanitý skluz s prohlubněmi. Pro vodní...

Líbí se lidem a nyní uspěl rybochod z velkých balvanů v korytě řeky Jihlavy pod jezem v Lukách nad Jihlavou i u odborníků. Loňská rekonstrukce Konvalinkova jezu u osady Předboř v Lukách nad Jihlavou...

Igráčka s rouškou jsme měli za týden, ale paleontolog nám dal zabrat, říká výrobce

Premium
Majitel firmy Efko Miroslav Kotík

Hračka, kterou znalo za minulého režimu snad každé dítě, nachází díky podnikateli Miroslavu Kotíkovi a jeho firmě Efko-karton z Nového Veselí na Žďársku místo i v dnešních rodinách. Právě letos slaví...

Je to přeložka mezinárodní silnice, poukazuje Brod. Obchvat chce vést přes souseda

Takto se dnes projíždí havlíčkobrodskou místní částí Šmolovy po silnici 34....

Zastupitelé města preferují pátou variantu chystaného jihozápadního obchvatu Havlíčkova Brodu. Nová silnice by podle nich měla jít jižně od místní části Šmolovy skrz katastry Michalovic a Lípy. Jen...

15. dubna 2026  8:33

Do baráže jde znovu po roce Dukla Jihlava, rozhodlo sedmé finále

Zleva Albert Michnáč a Filip Dundáček z Jihlavy se radují z gólu na 2:1 v...

Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou...

14. dubna 2026  20:07,  aktualizováno  20:27

Pohřešovanou čtrnáctiletou dívku našli v lese, pomohla informace od místních

Pelhřimovští policisté věnovali maximální úsilí s cílem nalézt 14letou dívku....

Policie od pondělka pátrala po čtrnáctileté dívce, která zmizela v obci Senožaty na Pelhřimovsku. Podle dostupných informací odešla po skončení vyučování ze školy, ovšem domů už nedorazila. Policisté...

13. dubna 2026  21:37,  aktualizováno  14. 4. 15:16

Tady žije příběh: Havlíčkův Brod si připomíná 770 let od první písemné zmínky

Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Brodě z roku 1256

Je to jen kus pergamenu. Není ničím zajímavý, není zrovna pěkný, neřeší nic důležitého. Ale z historického pohledu je velmi cenný. První dokument, který písemně zmiňuje existenci města Brod, vznikl...

14. dubna 2026  14:26

V chladném statku, bez teplé vody. Dětský domov je pod dohledem ombudsmana

Prvním veřejným ochráncem práv dětí se stane mostecký opatrovnický soudce...

Chladné prostředí, omezená teplá voda a v noci jen jeden pracovník pro desítky dětí. Pracovníci Kanceláře ombudsmana a dětského ombudsmana upozornili na vážné nedostatky v soukromém dětském domově v...

14. dubna 2026  12:07

Neviditelné profese, bez kterých by zdravotnictví nemohlo fungovat

Ve spolupráci
Pohled do výroby v Teleflexu

Práci ve zdravotnictví si většina lidí automaticky spojuje s péčí o pacienty, tedy s lékaři, sestrami a specialisty v ordinacích. Ovšem páteří každé zdařilé operace jsou lidé, kteří se na zajištění...

14. dubna 2026  9:02

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

14. dubna 2026  6:26

Řidič se po noční mokré dálnici D1 řítil dvoustovkou, na místě přišel o řidičák

Radar Policie ČR zachytil řidiče mercedesu, který v úseku u Humpolce jel...

Noční jízda po dálnici D1 se prodražila řidiči osobního vozu značky Mercedes. V úseku na 88. kilometru u Humpolce mu dálniční policisté naměřili rychlost 204 kilometrů za hodinu. Muž přišel na místě...

13. dubna 2026  13:20

Expertům se líbí, dětem slouží k hraní. Rybochod je vodní stavbou roku

Zchátralou konstrukci jezu nahradil balvanitý skluz s prohlubněmi. Pro vodní...

Líbí se lidem a nyní uspěl rybochod z velkých balvanů v korytě řeky Jihlavy pod jezem v Lukách nad Jihlavou i u odborníků. Loňská rekonstrukce Konvalinkova jezu u osady Předboř v Lukách nad Jihlavou...

13. dubna 2026  11:33

Žďár plánuje zřídit nové parky, opozice udiveně kroutí hlavou

Park Klafar vznikne na dosud volné ploše při Sázavské ulici.

Přes 43 milionů korun má stát nový park, který vznikne na sídlišti Klafar ve Žďáře nad Sázavou. Budování více než dvouhektarové plochy s tůněmi začne už letos v létě. Nebude to navíc jediný park,...

13. dubna 2026  8:42

Drama pokračuje. Jihlava uspěla ve Zlíně, šampiona první ligy určí sedmý zápas

Jihlavští hokejisté se radují z gólu v šestém finále první ligy proti Zlínu.

Hokejisté Jihlavy zvítězili v šestém finále play off první ligy ve Zlíně 2:1 a vyrovnali stav série na 3:3. Zápas před vyprodaným stadionem rozhodl v čase 52:15 Lukáš Lhoták. O vítězi první ligy a...

12. dubna 2026  19:42

Žádné jehly, jen stěr z úst. Sokol Jihlava pořádá nábor dárců pro nemocnou Elenu

Pohled upřený k naději. Elena Krebsová v jihlavské sokolovně, která se pro ni...

Je jí třiadvacet, studovala v Brně regeneraci a výživu a její život se točil kolem pohybu. Pak přišly čtyřicítky horečky a následně diagnóza, kterou nikdo nechce slyšet: leukémie. Elena Krebsová...

12. dubna 2026  10:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.