Lidé chtějí na brodském obchvatu další semafory, vedení města souhlasí

O osazení světelné signalizace na křižovatky s Kyjovskou a Chotěbořskou ulicí už se mluví nejméně dva roky. Dopravní experti i představitelé brodské radnice mají obavu, aby po napojení jihovýchodního obchvatu bylo vůbec možné vyjet z vedlejší ulice. Tak moc má provoz zhoustnout.

„Podél Kyjovské ulice za obchvatem se rozšiřuje průmyslová zóna. Stále více řidičů zde obchvat přejíždí rovně, což ale zvláště ve špičce není snadné. Semafory jsou zde potřeba už nyní. A to se provoz na obchvatu má v budoucnu téměř zdvojnásobit,“ už dříve podotkl havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek. V Chotěbořské ulici je pak situace obdobná.

Město se domluvilo s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a společně připravují úpravu zmíněných dvou křižovatek. „Světelná signalizace je pro zkapacitnění křižovatek jedno z nejjednodušších a nejlevnějších řešení,“ prohlásila ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

Snahou obou stran je semafory instalovat ještě do letošního podzimu. Na konci roku se má budovaná jihovýchodní část otevřít. Křižovatky by v tu dobu měly být na vyšší provoz připraveny.

„Termín instalace zatím ovšem nemáme. V součinnosti s ŘSD nyní běží práce na vyhotovení projektu,“ uvedl vedoucí havlíčkobrodského odboru rozvoje města Josef Beneš.

Křižovatky se možná o jednu rozrostou

V případě Kyjovské může situaci zkomplikovat fakt, že kvůli poloměrům oblouků bude nutné křižovatku i stavebně rozšířit.

Ke dvěma křižovatkám, s jejichž úpravou se počítá už delší dobu, však doslova na poslední chvíli může přibýt třetí.

„Požádali jsme ŘSD i o možnost osazení semafory odbočku na Vršovice a Břevnici. Přejí si je tam místní občané,“ oznámil starosta města Zbyněk Stejskal.

Už v minulosti vypracované posudky nutnou přítomnost semaforů na této křižovatce nenaznačovaly. Počet odbočujících vozidel není nikterak velký, s Kyjovskou a Chotěbořskou se nedá srovnat. Přesto se vedení města rozhodlo žádosti obyvatel vyhovět a u ŘSD „to zkusit“.

Správce komunikace si vzal lhůtu na prozkoumání celé záležitosti. Je potřeba dopravní proudy posoudit a propočítat. Teprve poté oznámí verdikt.

Sama Tesařová je však k žádosti Vršovických spíše skeptická. „Je to poměrně nešťastné, třetími semafory na tak krátkém úseku se celý obchvat ucpe. Spíš bych jako schůdnější viděla napojení Vršovic na Chotěbořskou ulici,“ podotkla.

Obavy mezi řidiči panují už z vidiny dvou semaforů na severovýchodním obchvatu. Jak křižovatka s Kyjovskou, tak s Chotěbořskou ulicí se nachází pod poměrně prudkými kopci.

Když na nich chytne červenou naložený kamion, těžko se bude do stoupání rozjíždět. Nervy pak potečou řidičům za ním. I když na letošní rok je plánovaná rekonstrukce povrchu, s doplněním stoupacích pruhů se nepočítá.

Vůbec od věci tak není obava, zda v konečném důsledku vyjde rychleji pro tranzit cesta po obchvatu okolo Brodu, nebo stávající průjezd skrz po čtyřproudé a rovné magistrále. Zvlášť když na třetině obchvatu bude platit stejná padesátka jako ve městě.

„To se zřejmě uvidí až v provozu,“ přiživuje nejistotu i Marie Tesařová. Masarykovou ulicí by ovšem podle ní minimálně těžká nákladní doprava po otevření obchvatu už jezdit neměla. „Dá se to řešit organizací dopravy. Po Masarykově ulici bude smět jen dopravní obsluha,“ vysvětluje Tesařová.

Jedna křižovatka za 3,5 milionu

Město podle Josefa Beneše udělá vše pro to, aby byla i přes všechna zpomalení cesta po obchvatu co nejkratší. „Základním prvkem bude zelená vlna a koordinace semaforů,“ slibuje vedoucí odboru rozvoje města.

Osazení světelné signalizace na křižovatky s obchvatem bude hradit Havlíčkův Brod. Jedna křižovatka vyjde zhruba na tři až pět milionů korun. Úpravu a nové seřízení semaforů na křižovatce severovýchodního obchvatu a Masarykovy ulice zajistí ŘSD.

Podstatně pomoci severovýchodnímu obchvatu by v budoucnu mělo přeložení jeho části dál za město. Součástí stavby bude most nad údolím Cihlářského potoka, což umožní mimoúrovňové křížení obchvatu s Chotěbořskou ulicí. K tomu by ale mělo dojít až za několik let.