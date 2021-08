Proti úložišti zeminy z brodského obchvatu vznikla petice, firma jí vyhoví

Na kopci nad Baštínovem vzniká velká deponie. Už zhruba tři týdny je do těch míst svážena zemina, která při stavbě obchvatu města nebude potřebná. Protože obchvat kvůli členitému terénu budou tvořit z velké části mosty a hluboké zářezy, půjde o obří úložiště.



Rozkládat se má nedaleko baštínovské vodárny na ploše šesti hektarů. V nejvyšším bodě má být vrstva navezené zeminy až osm metrů vysoká. „Mělo by sem být umístěno 370 tisíc tun zeminy,“ uvedl Petr Vintrocha ze společnosti Bergasto, která má úložiště jako subdodavatelská firma na starosti.

Tak velké úložiště se ovšem příliš nelíbí obyvatelům či uživatelům sedmi stavení, která se v nejbližším okolí nacházejí. Obávají se zvýšeného hluku a prašnosti při navážení zeminy. Mají strach, zda jejich domy vydrží otřesy při zhutňování skládky. A bojí se i o vodu ve svých studních.



Že nad Baštínovem takové úložiště vznikne, je v plánu už roky. „Lokalita byla pečlivě vytipovaná už před projektováním stavby obchvatu,“ konstatuje místostarosta Libor Honzárek.

Majitele usedlostí vystrašily zprávy o arzenu

Majitelé nemovitostí s ním počítali. Vystrašily je ovšem zprávy o výskytu nadlimitního množství arzenu v půdě pod obchvatem. Lidé se začali násobně víc obávat, že takto kontaminovanou půdu budou mít nyní vedle svých domů. A že se arzen či další prvky uvolní a znečistí jejich vodu.

Podle Vintrochy lidé podlehli zkratovitým obavám. Půda z obchvatu nebude ničím jiná než ta, která už v lokalitě nyní je.

„V okolí Havlíčkova Brodu je zvýšený limit arzenu v půdě všude. Dělaly se průzkumy před založením deponie. Nepůjde na ní žádná zemina, která má koncentraci arzenu vyšší, než už v místě je,“ přislíbil Vintrocha. Arzen v půdě je zřejmě pozůstatkem středověké hornické činnosti.

Firma Bergasto provozující úložiště pro jistotu nechala lidem ve všech studních v okolí udělat rozbor vody. Pravidelně, minimálně jednou do roka, slibuje nechat provádět opakované laboratorní zkoumání. Lidé tak podle Vintrochy budou mít jistotu, že úložiště jejich vodu neznečišťuje.

Firma vyšla lidem ve všech ohledech vstříc

Osadní výbor v Mírovce, pod nějž Baštínov spadá, už na jaře vyvolal jednání se stavebními firmami i představiteli města. S podobným vysvětlením a slibem se tenkrát spokojil. Uživatelé nejvíce dotčených sedmi stavení v Baštínově ovšem nedávno sepsali petici. Stalo se tak víceméně z preventivních důvodů a těsně předtím, než se zemina začala na úložiště navážet.

„S peticí jsme se seznámili. Na jednání nám zástupci firmy Bergasto přislíbili, že požadavkům vyhoví,“ podotkl místostarosta Honzárek.



„Firma autorům petice skutečně vyšla ve všem vstříc. Do této chvíle jsem nezaznamenala žádný problém. Jistě, jedná se o stavbu a je tam hluk a prach. Ale všechny věci, na nichž se autoři s firmou dohodli, se zatím plní,“ potvrdila i předsedkyně osadního výboru Mírovky Jiřina Trbušková.

Jak Petr Vintrocha zdůraznil, firma udělá mnohem víc, než ji ukládají zákony i standardní postupy. Zajistila rozbory vody ve všech studních v okolí úložiště, nikoli jen ve čtyřech původně vytipovaných. Druhý rozbor se má neplánovaně dělat ještě v letošním roce. Do sedmi nejbližších domů rozešle provozní řád úložiště a kontakty na vedoucí pracovníky.



Zemina zůstane u Baštínova uložená natrvalo

„Jsme lidem k dispozici na telefonu s každou maličkostí. Třeba když si někdo bude stěžovat, že mu kolem domu projelo auto a moc se za ním práší, zajistíme pokropení cesty, aby se neprášilo tolik,“ uvedl Petr Vintrocha příklad, s čím se mohou místní na firmu obracet.

Zemina, kterou auta do úložiště navezou, už nad Baštínovem zůstane natrvalo. Navážení by se mělo utlumovat podle postupu prací na obchvatu, ten má být dokončen v roce 2023. Část deponie zůstane otevřená pro případ, že by na konečné terénní úpravy naopak zemina byla potřeba.

Po finálním vytvarování odkladní plochy bude celé úložiště rekultivováno. Na zhutněnou navážku bude navrácena ornice.

„Nechali jsme přepracovat původní projekt tak, že bude možné půdu i nadále zemědělsky využívat. S tím se také původně nepočítalo,“ doplnil zástupce firmy Bergasto. Rekultivace celé plochy by měla být dokončena v roce 2026.