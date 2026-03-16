V trase obchvatu Pelhřimova se může skrývat nebezpečí ještě z období války

Pod trasou plánovaného obchvatu Pelhřimova může hrozit nebezpečí. Pyrotechnici ve spolupráci s archeology v linii stavby budou hledat a zneškodňovat nevybuchlou munici a výbušniny. Informoval o tom Aleš Kratina, ředitel vysočinského Ředitelství silnic a dálnic. Riziko pochází z konce druhé světové války.

Plochy s pyrotechnickou zátěží – především se znehodnocenou či nevybuchlou municí – byly v trase obchvatu identifikovány při takzvaném předstihovém archeologickém výzkumu v letech 2024 až 2025. „Nálezy souvisí s pohybem německé a sovětské armády v okolí Pelhřimova v květnu 1945,“ sdělil Kratina.

Okraj nynějšího areálu zemědělské farmy Agrospol v pelhřimovské části Starý Pelhřimov byl v květnu 1945 využit jako místo ukládání a likvidace vojenské munice v souvislosti s ústupem německých jednotek a odzbrojováním zajatců.

„Nejrozsáhlejší nález byl při rozšiřování areálu farmy v roce 2012, kdy bylo objeveno více než 50 kusů dělostřelecké munice a také ruční granáty a rozbušky. Při archeologickém výzkumu v roce 2024 byly vyzvednuty náboje různých ráží a fragmenty vybuchlé dělostřelecké munice,“ upřesnil Kratina.

Při stavbě nového obchvatu Pelhřimova zmizí i ne úplně příjemná křižovatka silnic 19 a 112 na Vlašim mezi městem a místní částí Starý Pelhřimov. Nahradí ji velký kruhový objezd.
Takto podle infoletáku ŘSD vypadá plánovaný západní obchvat Pelhřimova. Nahoře je šedou znázorněn i budoucí obchvat místo části Starý Pelhřimov.
Nalevo od tohoto mostu v pelhřimovské Pražské ulici bude na silnici navazovat budoucí trasa obchvatu města s dominantní prostornou okružní křižovatkou. Do výběrového řízení na stavbu došlo pět nabídek.
Západní obchvat povede mezi Pelhřimovem a Starým Pelhřimovem, nedaleko největšího sídliště ve městě. Na většině budoucí trasy jsou dnes pole.
V lokalitě byla již předtím nalezena také kilogramová trhavá nálož. „Prostor bude před zahájením výstavby obchvatu sanován a zbaven pyrotechnické zátěže specializovanou firmou,“ pověděl Kratina.

Dodal, že prostor v okolí silnice z Pelhřimova na Čížkov ve směru na Tábor je častým cílem amatérských hledačů s detektory kovů. „Tyto hledače pokladů je potřeba upozornit na nebezpečí nevybuchlé munice. Archeologové by zároveň uvítali spolupráci při dokumentaci jejich starších nálezů souvisejících s událostmi na konci druhé světové války,“ dodal Kratina.

Nálezy munice nejsou stopami šarvátek

Předběžným průzkumem dotčeného pásma v trase obchvatu se zabýval archeolog Petr Duffek z brněnského ústavu Archaia. „Nálezy munice jsou stopami ústupů německých vojsk. I když se v Pelhřimově a okolí na konci války střílelo, například na nádraží a známé jsou masakry v nedalekých Leskovicích či Lejčkově, tak tyto konkrétní nálezy munice nejsou stopami šarvátek,“ řekl Duffek.

V červnu začne stavba obchvatu Pelhřimova, ministerstvo dopravy s akcí počítá

Badatelé vědí o pamětníkovi, který si na likvidaci munice na konci války na nynějším severozápadním okraji Pelhřimova vzpomíná. „Pamatuje si, že za nimi ve Starém Pelhřimově přišli vojáci a řekli jim, ať si otevřou okna, a pak tam na několikrát tu munici odbouchli. Bylo to místo, kde sovětští vojáci likvidovali munici, o kterou obrali prchající německé kolony. Ale nachází se tam i munice sovětská,“ dodal Duffek s tím, že silniční tah z Pelhřimova na západ byl jedním z těch, který Němci intenzivně na konci války využívali, aby se jim podařilo dostat do amerického zajetí.

Archeologický průzkum v trase obchvatu Pelhřimova by podle Duffka mohl dát odpovědi i na otázky starší historie. Tou je šarvátka z třicetileté války, známá jako bitva u Pelhřimova. Střet se odehrál 18. října 1618, kdy se u Pelhřimova utkaly císařské oddíly generála Jindřicha Duvala Dampierra a jednotky českých stavů pod velením Jindřicha Matyáše Thurna.

Plánovaný obchvat Pelhřimova? Město s napětím čeká na státní rozpočet

Císařskému vojsku opevněnému v Pelhřimově docházely potraviny, a tak se několik set jeho jezdců vypravilo k jednomu z blízkých chovných rybníků, aby jej vypustilo a vylovilo z něj ryby. Stavovské vojsko však císařské ve volném terénu napadlo a ti se museli stáhnout do Pelhřimova. „Víme, že ta bitva byla, ale průzkum by mohl naznačit, kde přesně byla,“ řekl Duffek.

Obchvat Starý Pelhřimov navždy oddělí

Stavba obchvatu Pelhřimova se chystá už dvě desetiletí. Nově byl do investice přidán i obchvat zmíněného Starého Pelhřimova, jinak ale zůstal záměr podle starosta města Ladislava Meda prakticky nezměněn. „Za tu dobu dvaceti let došlo jistě k určitému posunu mínění, takže by nějaké úpravy asi byly vhodné. Jenže by to bylo tak složité na přeprojektování, že se dělá původní, dvacet let stará verze,“ hodnotí Med.

Podle starosty by dnešní optikou byl obchvat vhodnější až za Starým Pelhřimovem, aby osadu neoddělil od „mateřského“ Pelhřimova. „Dnes by obchvat lidé určitě chtěli posunout dál od města. Pelhřimov se rozrůstá a v budoucnu bude těžko docházet k propojení Pelhřimova se Starým Pelhřimovem, obchvat je navždy oddělí,“ míní Med.

Rušná tepna z Pelhřimova na Tábor bude lepší. ŘSD plánuje úpravy za miliardy

Jedním z kritických bodů stávajícího obchvatu je jeho napojení na starou výpadovku na Humpolec nad Radětínským rybníkem, kde se řidičům v rychlém úseku obchvatu na něj špatně vjíždí pro směr na Jindřichův Hradec. „Uvidíme, jak se frekvence dopravy na křižovatce po zprovoznění nové části obchvatu změní, snad se to zlepší,“ řekl Med s tím, že město by chtělo okolí křižovatky nechat osvětlit.

Řidič dlužil na pokutách desetitisíce. Policistům se při zabavování SPZ vysmíval

Ilustrační snímek

Měla to být běžná silniční kontrola, skončila však odebráním registračních značek. Čtyřiatřicetiletý řidič se na Havlíčkobrodsku pokoušel i prostřednictvím sociálních sítí zesměšnit policisty, svým...

Zámek v Martinicích zachránil, teď odchází. Kuře popsal drsné spory o své vetešnictví

Premium
Pavel Kuře přišel na zámek v Martinicích před osmnácti lety. Podařilo se mu jej...

Známý vetešník Pavel Kuře, proslavený televizním pořadem Poklad z půdy, shání další zámek pro rozšíření svého vetešnictví a umístění sbírkových fondů. Nyní Kuře provozuje velké vetešnictví ve svém...

Starou faru myslibořický farář zboural bagrem. Na místě nechal postavit dům s byty

Starou faru myslibořický farář zboural bagrem. Na místě nechal postavit dům s...

Nový farní dům sv. Anežky na místě bývalé fary v Myslibořicích u Hrotovic v sobotu slavnostně požehnal moravskobudějovický děkan Miloš Mičánek. V nejbližších dnech se do šesti nových bytů domova...

„Vietnamci nemají fantazii.“ Tlumočník o Česku i o tom, proč se nesmí vrátit domů

Premium
Doan Phu Hoa. Čeští přátelé mu říkají Míra, protože takový je překlad části...

Doan Phu Hoa býval ve Vietnamu profesionálním vojákem, při studiích v Československu si však našel manželku. A tak si po návratu do Vietnamu požádal o civil a do Čech se vrátil, v podstatě navždy....

Padající kus omítky z fasády školy zranil chlapce, soud potrestal ředitele

Okresní soud v Jihlavě uznal ředitele a majitele soukromé grafické školy Milana...

Vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti uznal ve středu Okresní soud v Jihlavě Milana Dušáka, ředitele jihlavské Střední školy grafické. Za pád omítky ze školní budovy v Křížové ulici na...

Hrad Roštejn vyhlíží novou sezonu, letos se návštěvníkům otevře na Velký pátek

Hrad Roštejn.

Příprava expozic hradu Roštejn na Jihlavsku na novou sezonu trvá i pět týdnů. Kromě úklidu, včetně čištění koberců a odkrývání nábytku, je nutná především instalace všech citlivých exponátů...

16. března 2026  8:51

Lidé se někde potřebují setkávat, říká humpolecký patriot Petr Hendrych

Za projektem, který vdechl Školní ulici nový život, stojí humpolecký patriot...

Společnost MHA Petra Hendrycha přeměnila v Humpolci chátrající prostor někdejší textilky na moderní areál s hotelem. Kdo znal tu část Humpolce na počátku tisíciletí a pak by se na ni podíval až...

15. března 2026  9:48

„Vietnamci nemají fantazii.“ Tlumočník o Česku i o tom, proč se nesmí vrátit domů

Premium
Doan Phu Hoa. Čeští přátelé mu říkají Míra, protože takový je překlad části...

Doan Phu Hoa býval ve Vietnamu profesionálním vojákem, při studiích v Československu si však našel manželku. A tak si po návratu do Vietnamu požádal o civil a do Čech se vrátil, v podstatě navždy....

14. března 2026

Stará radnice ve Žďáru změní tvář. Bude jiná zvenku i zevnitř

Fasáda Staré radnice v současné podobě už nebude mít dlouhého trvání. Přijde o...

Nejeden Žďárák řekl své „ano“ v budově Staré radnice, aby tam později s dětmi seděl na vítání občánků a za pár let na jejich slavnostním vyřazení ze školek a škol. Památka, kde se koná i řada výstav...

14. března 2026  10:09

Zámek v Martinicích zachránil, teď odchází. Kuře popsal drsné spory o své vetešnictví

Premium
Pavel Kuře přišel na zámek v Martinicích před osmnácti lety. Podařilo se mu jej...

Známý vetešník Pavel Kuře, proslavený televizním pořadem Poklad z půdy, shání další zámek pro rozšíření svého vetešnictví a umístění sbírkových fondů. Nyní Kuře provozuje velké vetešnictví ve svém...

13. března 2026

Nákladná zima. Částka za údržbu silnic na Vysočině se blíží ke 300 milionům

Sníh na silnici mezi Jabloncem a Libercem v úterý 19. února 2013

Letošní zimní sezona na Vysočině sice nepatří co do množství sněhu k těm úplně rekordním, přesto místní silničáře i krajskou pokladnu trápí mnohem víc, než tomu bylo v minulých letech.

13. března 2026  8:41

Jihlava ohlásila jarní útok proti hlodavcům, spustí plošnou deratizaci

Některé krysy pracují v terénu, jiné v laboratořích. Místo nášlapných min...

Vyskočí až metr vysoko a dokážou proplavat i sifonem. Krajské město Vysočiny se chystá na velký jarní zásah proti hlodavcům. Od 8. do 30. dubna se v Jihlavě plánuje celoplošná deratizace, která má za...

12. března 2026  15:48

Jízdenkový e-shop sílí. Centrum MHD v Jihlavě omezilo otevírací dobu

Nově zůstane na jihlavském Masarykově náměstí jen dobíjecí automat pod Priorem....

Cestující jihlavské MHD, kteří jsou zvyklí využívat služby zákaznického střediska dopravního podniku na Masarykově náměstí, zažívají změny. Stejně tak ti, kteří byli roky zvyklí na dva dobíjecí...

12. března 2026  8:07

Krokodýl siamský si samici namlouvá vodním tancem, vibracemi těla rozkmitá hladinu

V jihlavské zoo je k vidění jeden pár vzácného krokodýla siamského. Samice...

Hluboké dunění a jemné postřikování vody nad hřbetem. Tak probíhají námluvy kriticky ohroženého krokodýla siamského. Při troše štěstí je mohou vidět i návštěvníci jihlavské zoo, která pár zmiňovaného...

11. března 2026  17:29

Padající kus omítky z fasády školy zranil chlapce, soud potrestal ředitele

Okresní soud v Jihlavě uznal ředitele a majitele soukromé grafické školy Milana...

Vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti uznal ve středu Okresní soud v Jihlavě Milana Dušáka, ředitele jihlavské Střední školy grafické. Za pád omítky ze školní budovy v Křížové ulici na...

11. března 2026  16:22

Dva zápasy ve Varech, jeden v Jihlavě. Hokejisté znají plány pro přípravu na MS

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Čeští hokejisté se v přípravě před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku představí v Karlových Varech a v Jihlavě. Na západě Čech změří 16. a 17. dubna síly s Německem, v nové jihlavské aréně je...

11. března 2026

