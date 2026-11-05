Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Obchvaty, mosty, křižovatky. Kvůli Dukovanům na Vysočině roste šest staveb

Autor:
  15:24
U Slavětic na Třebíčsku vzniká obchvat dlouhý přibližně 3,2 kilometru. Přeložka...

U Slavětic na Třebíčsku vzniká obchvat dlouhý přibližně 3,2 kilometru. Přeložka odvede dopravu mimo obec a naváže na upravené úseky silnice směrem k Dukovanům. (22. října 2026) | foto: Lukáš Vokáč, Tomáš Blažek,  MAFRA

Dělníci na stavbě mostu v Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě dokončili...
Výstavba obchvatu Brtnice výrazně mění panorama tamního údolí. Přemostění o...
U Slavětic na Třebíčsku vzniká obchvat dlouhý přibližně 3,2 kilometru. Přeložka...
Stavební ruch na obchvatu Brtnice. Stavbaři nyní z posuvných vozíků betonují...
18 fotografií
Havlíčkův Brod, Brtnice, Zašovice, Slavětice a Velké Meziříčí. Na Vysočině letos pokračuje šest silničních staveb, které mají připravit region na návoz těžkých a nadrozměrných komponentů pro nové bloky Jaderné elektrárny Dukovany. Zakládají se mohutnější mosty, budují nové obchvaty.

Dostavba Dukovan se promítá do silnic dávno předtím, než na místo dorazí první obří komponenty reaktorů. Nákladní soupravy budou potřebovat nejen dostatečně únosné mosty, ale také upravené křižovatky a průjezdné trasy. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto letos pracovalo na dvou místech v Havlíčkově Brodě, Kraj Vysočina pak buduje čtyři obchvaty.

Nejvýraznější dopravní komplikace zažívá Havlíčkův Brod. ŘSD na jaře zahájilo rekonstrukci mostu přes Sázavu v Masarykově ulici. Původní konstrukce už byla odstraněna, nyní vzniká nové přemostění s nosností až 900 tun. To má umožnit průjezd mimořádně těžkých nákladů.

Doprava je tady už neúnosná, aut jezdí čím dál víc. Někdy je i problém přejít z jedné strany silnice na druhou.

Denisa Šindlerovástarostka Zašovic

Zakázka společnosti Strabag vyjde na téměř 160 milionů korun bez DPH. Součástí jsou také úpravy navazujících úseků Masarykovy a Lidické ulice a křižovatky se silnicí I/34. Most je uzavřený a běžná doprava využívá objízdné trasy. Ve městě to hlavně ve špičkách působí velké problémy.

Podle původního harmonogramu měl být nový most zprovozněn v létě 2027. Stavbu však zkomplikovala nutnost změnit technologii zakládání pilířů. Piloty je třeba vrtat hlouběji, než se předpokládalo. To teoreticky může mít dopad na termín dokončení, byť je k němu ještě daleko.

U Slavětic na Třebíčsku vzniká obchvat dlouhý přibližně 3,2 kilometru. Přeložka odvede dopravu mimo obec a naváže na upravené úseky silnice směrem k Dukovanům. (22. října 2026)
Dělníci na stavbě mostu v Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě dokončili hlubinné založení nového mostu a provádějí práce na spodní stavbě a předpolích mostu. Práce na samotné nosné konstrukci začnou až na jaře. (23. října 2026)
Výstavba obchvatu Brtnice výrazně mění panorama tamního údolí. Přemostění o celkové délce 311 metrů bude po dokončení nejvyšším mostem, jaký kdy Kraj Vysočina stavěl. Práce na betonáži sedmi polí aktuálně běží v předstihu oproti původnímu plánu.
U Slavětic na Třebíčsku vzniká obchvat dlouhý přibližně 3,2 kilometru. Přeložka odvede dopravu mimo obec a naváže na upravené úseky silnice směrem k Dukovanům. (22. října 2026)
18 fotografií

„Je dokončeno hlubinné založení nového mostu a probíhají práce na spodní stavbě a předpolích mostu. Předpoklad dokončení spodní stavby je v listopadu, následně bude probíhat zimní technologická přestávka. Práce na nosné konstrukci pak budou zahájeny na jaře,“ popsala současný stav na stavbě mluvčí firmy Strabag Edita Novotná.

Druhá letošní akce ŘSD v Brodě se týkala okružní křižovatky u Selské jizby na zakončení jihovýchodního obchvatu města. Úpravy středového ostrůvku a navazujících ploch umožní průjezd nadrozměrných souprav, které by se na původním „kruháku“ těžko vytočily. Práce za devět milionů korun bez DPH skončily v květnu.

Nová dominanta Brtnice

Kraj Vysočina nejvíce pokročil s obchvatem Brtnice na silnici II/405 spojující Jihlavu s Třebíčí. Nová trasa měří necelé čtyři kilometry. Její dominantou je 311 metrů dlouhý most, který se tyčí až čtyřicet metrů nad údolím. Hrubá stavba mostu už je hotová, na podzim se dokončují římsy a připravuje pokládka vozovky. Obě nová napojení na stávající silnici jsou od září průjezdná v režimu staveniště.

V Brodu začali vrtat piloty pro nový most. Padnou na ně tisíce tun betonu

„Stavbaři nyní pokračují v postupném betonování mostních říms pomocí posuvných vozíků, přičemž kompletní betonáž celého mostu by měla být do zimy dokončena,“ uvedl v září náměstek hejtmana Vladimír Novotný. Obchvat za 600 milionů korun včetně DPH by se měl otevřít v režimu předčasného užívání do konce května 2027, tedy dříve, než se původně plánovalo.

Na téže silnici, jen o několik kilometrů dál, pokračuje také stavba obchvatu Zašovic. Dvoukilometrová přeložka povede severně nad obcí a její součástí bude most přes údolí. Po zimním zpomalení se letos na jaře znovu rozběhly zemní práce, v létě stavbaři pokračovali v zakládání mostu a betonování pilířů. Zakázka za 228 milionů korun bez DPH má být dokončena v říjnu 2027.

20. května 2026

„Doprava je tady už neúnosná, aut jezdí čím dál víc. Někdy je i problém přejít z jedné strany silnice na druhou,“ popsala při zahájení stavby starostka Zašovic Denisa Šindlerová. Obcí podle ní projíždějí denně tři až čtyři tisíce vozidel.

Slavětice a Velké Meziříčí

U Slavětic na Třebíčsku vzniká obchvat dlouhý přibližně 3,2 kilometru. Přeložka odvede dopravu mimo obec a naváže na upravené úseky silnice směrem k Dukovanům. Součástí je most přes říčku Olešnou. Po jarním zahájení stavby pokračují zemní práce, přeložky sítí a budování mostních konstrukcí. Dokončení je plánováno na říjen 2027.

Nejdéle z budovaných děl si řidiči počkají na obchvat Velkého Meziříčí. Nová silnice II/360 propojí výpadovku na Třebíč s okružní křižovatkou na Karlově u dálnice D1. Má pomoci při stavbě Dukovan, ale rovněž ulevit městu při potížích na D1.

Přes 300 metrů dlouhý most u Brtnice už stojí. Nová dominanta změnila tvář krajiny

Trasa měří přibližně dva a půl kilometru a zahrnuje tři mosty včetně 230 metrů dlouhého přemostění Oslavy. Stavba za 388 milionů korun začala letos a její dokončení se očekává v létě 2028. Na podzim se práce soustředí na ty zemní, přeložky inženýrských sítí a zakládání mostních objektů.

Zmiňované čtyři nové obchvaty sice buduje Kraj Vysočina, nicméně financuje je Státní fond dopravní infrastruktury. A to právě proto, že leží na takzvané návozové trase a jejich zprovoznění je pro státní zakázku nezbytné.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zákeřná past. Řidiči si zkracovali cestu, hroty na poli jim propíchaly pneumatiky

Zajištěné nástrahy z polní cesty u Jaroměřic nad Rokytnou. Neznámý pachatel na...

Řidiči, kteří si chtěli zkrátit cestu kvůli uzavírce silnice u Jaroměřic nad Rokytnou na Třebíčsku, zažili nepříjemné překvapení. Někdo na polní cestu úmyslně rozmístil podomácku vyrobené kovové...

Dukovany II otevřely svou první budovu, je prošpikovaná moderními technologiemi

První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla...

První budova, která zvěstuje vznik rozlehlého staveniště Jaderné elektrárny Dukovany II (EDU II), je zde. Administrativní sídlo vedení a přípravných týmů nové elektrárny bylo v minulých dnech...

Školy učí metodou cukru a biče. Děti jen plní příkazy, říká známý podnikatel

Premium
Na Továrně na ovce pracoval úspěšný žďárský podnikatel pět let. Od původně...

Tomáš Vránek, majitel úspěšné žďárské automatizační firmy ICE a držitel titulu Podnikatel roku chtěl napsat obyčejnou firemní příručku. Nakonec vznikla kniha pro rodiče, kteří nechtějí ze svých dětí...

Autobus na Jihlavsku čelně narazil do kamionu, deset lidí se zranilo

Ve Stonařově na Jihlavsku narazil autobus do kamionu. (29. října 2026)

Krátce po půl desáté dopoledne dnes ve Stonařově na Jihlavsku havaroval autobus, který čelně narazil do kamionu. Při nehodě se zranilo deset cestujících, čtyři z nich museli na ošetření do nemocnice.

Firma ošidila požární bezpečnost. Průšvih mají po 20 letech zaplatit obyvatelé bytů

Premium
Areál Beseda na náměstí Svobody v Jihlavě dělníci kompletně a rozsáhle...

Běžná rekonstrukce a následný požár polyfunkčního domu s byty odhalily po dvaceti letech v centru Jihlavy časovanou bombu. Podle kontrolních zjištění hasičů se totiž část komplexu Beseda výrazně...

Obchvaty, mosty, křižovatky. Kvůli Dukovanům na Vysočině roste šest staveb

U Slavětic na Třebíčsku vzniká obchvat dlouhý přibližně 3,2 kilometru. Přeložka...

Havlíčkův Brod, Brtnice, Zašovice, Slavětice a Velké Meziříčí. Na Vysočině letos pokračuje šest silničních staveb, které mají připravit region na návoz těžkých a nadrozměrných komponentů pro nové...

5. listopadu 2026  15:24

Z vítězky poraženou? Paroubkova mluvčí zadupala baštu ODS, ale míří do opozice

Lucie Orgoníková na snímku z roku 2018, kdy ještě za původní ČSSD kandidovala do senátních voleb v obvodu Chrudim, kam patří i část Havlíčkobrodska.

Lucie Orgoníková, někdejší mluvčí vlády Jiřího Paroubka, byla označena za jednoho z největších vítězů letošních komunálních voleb v Česku. Ve čtyřtisícové Přibyslavi na hlavu porazila všechny...

5. listopadu 2026  11:21

Co je pravda a co fake news? Školáci se učili rozeznávat falešné zprávy

V závěrečné aktivitě si žáci vyzkoušeli vytvořit přesvědčivou pravdivou nebo...

Jak poznat falešnou zprávu, ověřit si její pravdivost a nenechat se zmanipulovat? To zjišťovali žáci z jihlavských základních škol Demlova a Otokara Březiny, kteří se zúčastnili dvou pilotních...

5. listopadu 2026  8:57

Firma ošidila požární bezpečnost. Průšvih mají po 20 letech zaplatit obyvatelé bytů

Premium
Areál Beseda na náměstí Svobody v Jihlavě dělníci kompletně a rozsáhle...

Běžná rekonstrukce a následný požár polyfunkčního domu s byty odhalily po dvaceti letech v centru Jihlavy časovanou bombu. Podle kontrolních zjištění hasičů se totiž část komplexu Beseda výrazně...

4. listopadu 2026

Havlíčkův Brod uctí hrdinu Gablecha, místo desky mu odhalí rovnou pomník

Imrich Gablech byl nejstarším českým nově jmenovaným generálem. Dekret o povýšení převzal v havlíčkobrodské nemocnici, kde byl dlouhodobě hospitalizován. Dekret dostal krátce před svými stými narozeninami. (16. listopadu 2015)

Právě dnes je tomu 111 let, co se ve slovenské dědině Hrachoviště narodil Imrich Gablech. Dispečer letového provozu a jeden z hrdinů druhé světové války spojil zbytek života s Havlíčkovým Brodem, kde...

4. listopadu 2026  8:45

Žádné masky a strašení. Děti obcházejí domovy se svíčkou za zesnulé a modlitbou

Děti předávaly lidem z navštívených domácností svíčku, u níž si lze třeba...

O návrat k tradici, kdy se přelom října a listopadu stává hlavně dobou zklidnění, zamyšlení a vzpomínek na zesnulé blízké, se pokouší děkanství ve Žďáru nad Sázavou. Místo komerční verze Halloweenu...

3. listopadu 2026  15:17

Nový šéf nemocnice v Pelhřimově vede i špitál v Jihlavě, prioritou je stabilita

Nemocnice Pelhřimov

Nemocnice Pelhřimov má od začátku měsíce nového ředitele. Po skončení funkčního období dosavadního šéfa Michala Kozára přebírá její řízení Alexander Filip. Plánuje zdravotnické zařízení stabilizovat,...

3. listopadu 2026  13:19

Zákeřná past. Řidiči si zkracovali cestu, hroty na poli jim propíchaly pneumatiky

Zajištěné nástrahy z polní cesty u Jaroměřic nad Rokytnou. Neznámý pachatel na...

Řidiči, kteří si chtěli zkrátit cestu kvůli uzavírce silnice u Jaroměřic nad Rokytnou na Třebíčsku, zažili nepříjemné překvapení. Někdo na polní cestu úmyslně rozmístil podomácku vyrobené kovové...

3. listopadu 2026  9:25

Kino po letech obnovil soukromník. Divák si může dát drink i nohy na sedačky

V Novém Městě na Moravě začalo promítat nově obnovené kino. Stane se součástí...

Na dlouhých třináct let si dalo pauzu kino v Novém Městě na Moravě. Po tak dlouhé době začalo promítat o uplynulém víkendu. Za obnovením provozu však nestojí město, jak by se dalo čekat. Kino v...

3. listopadu 2026  8:36

Jihlava je po výhře nad béčkem Baníku druhá, dva body za vedoucí Karvinou

Hráči Jihlavy slaví gól v zápase s Ústím.

Jihlavští fotbalisté v dohrávce 13. kola druhé ligy zvítězili na hřišti rezervy ostravského Baníku 3:1. Vysočina se vrátila na druhé místo tabulky před Duklu a ztrácí už jen dva body na vedoucí...

2. listopadu 2026  19:41

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Rozšířené Dukovany přijmou stovky lidí, první smlouvy už jsou podepsané

Jaderné maturity jsou třídenním programem cílícím na středoškoláky. Ti se...

Již nyní, v přípravné fázi výstavby dvou nových jaderných bloků elektrárny Dukovany, pracují na projektu bezmála tři stovky zaměstnanců. Odborníci napříč profesemi a zaměřením mají ale dál přibývat....

2. listopadu 2026  16:28

Primátorem Jihlavy se opět stal Petr Ryška z ODS, ANO odešlo do opozice

Ustavující zasedání zastupitelstva v Jihlavě. Primátorem na něm byl opět zvolen...

V čele krajského města Vysočiny bude i v následujících čtyřech letech stát Petr Ryška z ODS. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl zvolen hlasy nejen nově sestavené koalice. Ta zahrnuje Tým pro...

2. listopadu 2026  13:24,  aktualizováno  16:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×