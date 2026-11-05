Dostavba Dukovan se promítá do silnic dávno předtím, než na místo dorazí první obří komponenty reaktorů. Nákladní soupravy budou potřebovat nejen dostatečně únosné mosty, ale také upravené křižovatky a průjezdné trasy. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto letos pracovalo na dvou místech v Havlíčkově Brodě, Kraj Vysočina pak buduje čtyři obchvaty.
Nejvýraznější dopravní komplikace zažívá Havlíčkův Brod. ŘSD na jaře zahájilo rekonstrukci mostu přes Sázavu v Masarykově ulici. Původní konstrukce už byla odstraněna, nyní vzniká nové přemostění s nosností až 900 tun. To má umožnit průjezd mimořádně těžkých nákladů.
Doprava je tady už neúnosná, aut jezdí čím dál víc. Někdy je i problém přejít z jedné strany silnice na druhou.
Denisa Šindlerovástarostka Zašovic
Zakázka společnosti Strabag vyjde na téměř 160 milionů korun bez DPH. Součástí jsou také úpravy navazujících úseků Masarykovy a Lidické ulice a křižovatky se silnicí I/34. Most je uzavřený a běžná doprava využívá objízdné trasy. Ve městě to hlavně ve špičkách působí velké problémy.
Podle původního harmonogramu měl být nový most zprovozněn v létě 2027. Stavbu však zkomplikovala nutnost změnit technologii zakládání pilířů. Piloty je třeba vrtat hlouběji, než se předpokládalo. To teoreticky může mít dopad na termín dokončení, byť je k němu ještě daleko.
„Je dokončeno hlubinné založení nového mostu a probíhají práce na spodní stavbě a předpolích mostu. Předpoklad dokončení spodní stavby je v listopadu, následně bude probíhat zimní technologická přestávka. Práce na nosné konstrukci pak budou zahájeny na jaře,“ popsala současný stav na stavbě mluvčí firmy Strabag Edita Novotná.
Druhá letošní akce ŘSD v Brodě se týkala okružní křižovatky u Selské jizby na zakončení jihovýchodního obchvatu města. Úpravy středového ostrůvku a navazujících ploch umožní průjezd nadrozměrných souprav, které by se na původním „kruháku“ těžko vytočily. Práce za devět milionů korun bez DPH skončily v květnu.
Nová dominanta Brtnice
Kraj Vysočina nejvíce pokročil s obchvatem Brtnice na silnici II/405 spojující Jihlavu s Třebíčí. Nová trasa měří necelé čtyři kilometry. Její dominantou je 311 metrů dlouhý most, který se tyčí až čtyřicet metrů nad údolím. Hrubá stavba mostu už je hotová, na podzim se dokončují římsy a připravuje pokládka vozovky. Obě nová napojení na stávající silnici jsou od září průjezdná v režimu staveniště.
|
V Brodu začali vrtat piloty pro nový most. Padnou na ně tisíce tun betonu
„Stavbaři nyní pokračují v postupném betonování mostních říms pomocí posuvných vozíků, přičemž kompletní betonáž celého mostu by měla být do zimy dokončena,“ uvedl v září náměstek hejtmana Vladimír Novotný. Obchvat za 600 milionů korun včetně DPH by se měl otevřít v režimu předčasného užívání do konce května 2027, tedy dříve, než se původně plánovalo.
Na téže silnici, jen o několik kilometrů dál, pokračuje také stavba obchvatu Zašovic. Dvoukilometrová přeložka povede severně nad obcí a její součástí bude most přes údolí. Po zimním zpomalení se letos na jaře znovu rozběhly zemní práce, v létě stavbaři pokračovali v zakládání mostu a betonování pilířů. Zakázka za 228 milionů korun bez DPH má být dokončena v říjnu 2027.
|
20. května 2026
„Doprava je tady už neúnosná, aut jezdí čím dál víc. Někdy je i problém přejít z jedné strany silnice na druhou,“ popsala při zahájení stavby starostka Zašovic Denisa Šindlerová. Obcí podle ní projíždějí denně tři až čtyři tisíce vozidel.
Slavětice a Velké Meziříčí
U Slavětic na Třebíčsku vzniká obchvat dlouhý přibližně 3,2 kilometru. Přeložka odvede dopravu mimo obec a naváže na upravené úseky silnice směrem k Dukovanům. Součástí je most přes říčku Olešnou. Po jarním zahájení stavby pokračují zemní práce, přeložky sítí a budování mostních konstrukcí. Dokončení je plánováno na říjen 2027.
Nejdéle z budovaných děl si řidiči počkají na obchvat Velkého Meziříčí. Nová silnice II/360 propojí výpadovku na Třebíč s okružní křižovatkou na Karlově u dálnice D1. Má pomoci při stavbě Dukovan, ale rovněž ulevit městu při potížích na D1.
|
Přes 300 metrů dlouhý most u Brtnice už stojí. Nová dominanta změnila tvář krajiny
Trasa měří přibližně dva a půl kilometru a zahrnuje tři mosty včetně 230 metrů dlouhého přemostění Oslavy. Stavba za 388 milionů korun začala letos a její dokončení se očekává v létě 2028. Na podzim se práce soustředí na ty zemní, přeložky inženýrských sítí a zakládání mostních objektů.
Zmiňované čtyři nové obchvaty sice buduje Kraj Vysočina, nicméně financuje je Státní fond dopravní infrastruktury. A to právě proto, že leží na takzvané návozové trase a jejich zprovoznění je pro státní zakázku nezbytné.