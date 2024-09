ŘSD odložilo opravu obchvatu Jihlavy na jaro, úřady chtějí úplnou uzavírku

ŘSD se na základě požadavků silničního správního úřadu rozhodlo termín zahájení prací po dohodě se zhotovitelem posunout na březen příštího roku. V tiskové zprávě to dnes oznámil regionální mluvčí ŘSD Jiří Veselý.

ŘSD nechá opravit 4,7 kilometru silnice 38 od mimoúrovňové křižovatky hlavního tahu s Jiráskovou ulicí téměř až po okružní křižovatku u zahrádkářské osady Ráj. Práce za 152 milionů korun bez DPH se budou týkat i přidružených větví mimoúrovňového křížení a povrchu v tunelu.

Silniční správní úřad Kraje Vysočina podle Veselého neschválil dopravní opatření předložená zhotovitelem především kvůli navrženému střídavému jednosměrnému provozu mezi křižovatkou s Jiráskovou ulicí a tunelem. Doporučil dopravu z tohoto úseku kvůli tamnímu velkému provozu při opravách úplně vyloučit.

„V rozhodnutí je zároveň zmiňován fakt, že práce byly plánovány do dvou stavebních sezon a zasáhly by do zimního období, kdy bývají na Vysočině zhoršené klimatické podmínky,“ uvedl Veselý.

Při opravách silničního obchvatu krajského města budou stavbaři také vyměňovat mostní závěry a ložiska na dvou mostech v jeho trase. Vymění i protihlukovou stěnu a svodidla. Zakázku bude provádět sdružení CE Jihlava - OK Ráj společností Colas CZ a Eurovia CZ. Opravy potrvají 115 dnů.

Na silnici 38 u Jihlavy letos omezuje provoz stavba okružní křižovatky v Pávově, v provozu by měla být od října.