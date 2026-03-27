Ekonomika, nebo příroda? Výběr trasy obchvatu Havlíčkova Brodu jde do finále

Nejkratší, nejlevnější a se zdaleka nejvyšším finančním profitem. Taková je podle ekonomické analýzy varianta 5 havlíčkobrodského jihozápadního obchvatu. Na dokument, který nechalo vypracovat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), čekali brodští zastupitelé. Ti v dubnu rozhodnou, kterou ze dvou zbylých variant zvolí.

Jihozápadní obchvat má propojit výpadovky na Humpolec a na Jihlavu, tedy silnice 34 a 38. Zastupitelé mají k posouzení dvě finální varianty.

Ta s číslicí 3 vede severně od místní části Šmolovy v linii původně navržené trasy. Obkrouží při tom i sídliště Lipka, pod nímž bude kruhový objezd. Pětka se pak od současné silnice 34 odpojí už u Michalovic, projde jižně od Šmolov a v takřka rovné linii se napojí na silnici 38 na kruhovém objezdu u Highland Sportu. Stejně jako trojka.

Takto se dnes projíždí havlíčkobrodskou místní částí Šmolovy po silnici 34. Pokud zastupitelé vyberou variantu obchvatu 3, doprava odsud kompletně zmizí. Jestliže však zvolí variantu 5, dál se tudy bude do Brodu a z Brodu jezdit, byť by provoz měl být výrazně slabší.
Z ekonomického srovnání obou variant vychází jednoznačně lépe pětka. Trasa měří 4 100 metrů oproti o půl kilometru delší trojce. Je zhruba o 270 milionů korun, tedy přibližně pětinu předpokládané ceny, levnější. Nabízí dvakrát vyšší ekonomickou výnosnost. Za dobu třiceti let provozu by měla přinést dvojnásobnou úsporu času řidičům převedenou na peníze, a dokonce šestnáctinásobnou úsporu nákladů na provozu vozidel.

„Byl jsem překvapen, jak jednoznačně z tohoto pohledu vychází varianta 5 lépe,“ konstatoval havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Původně existovalo šest variant trasy jihozápadního obchvatu Havlíčkova Brodu. Nyní už zůstávají jen dvě finální. Varianta 3 je na mapce fialová. Obkrouží sídliště Lipka (vlevo) a v koridoru severně od Šmolov zamíří k silnici 38 na Jihlavu. Varianta 5 je na obrázku růžová. Ta se Šmolovům vyhne jižní stranou. Prochází ovšem katastry Michalovic a Lípy. Ani jedna z těchto obcí s ní nesouhlasí.

Ekonomická analýza se přidala ke čtyřem již učiněným srovnáním z minulých let. Pro variantu 5 se už v minulosti jednoznačně vyslovily i akustická studie a rozptylová studie, která hodnotila kvalitu ovzduší. Naopak trojka byla výrazně lepší v hodnocení krajinného rázu, které posuzovalo vliv stavby na přírodní, estetické a historické hodnoty krajiny, a v hodnocení vlivů na ochranu přírody.

„Každá varianta má své plusy a své minusy. Bude na zastupitelích, aby si sami vyhodnotili, co je pro ně prioritní,“ podotkl místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Průtah skrz Šmolovy, nebo kruhový objezd?

Vybrat jednu z variant by měli zastupitelé na veřejném jednání v dubnu. A nebude to vůbec nic snadného a klidného. Proti jedné z variant je vždy jedna skupina obyvatel. V minulosti dokonce vzniklo několik protichůdných petic. Například trojku ani za nic nechtějí osady Lipka a Občiny, pětku si zase nedovede představit většina obyvatel Šmolov a okolní obce Michalovice a Lípa. Oba tábory dopředu deklarují, že svého favorita na zastupitelstvo přijdou podpořit.

Některé plusy a minusy jsou ale faktické. Třeba že při variantě 3 bude ze Šmolov odvedena veškerá doprava, zatímco při variantě 5 zmizí jen dálkový tranzit. Provoz z Brodu na Humpolec a opačně bude místní částí proudit dál. Denně by se mohlo jednat o tisíc vozidel.

Komplikací na trojce by zas bylo obkroužení sídliště Lipka a kruhový objezd, kde by vozy brzdily, zastavovaly a rozjížděly se do kopce. „Kvůli nestandardnímu oblouku by nemohl být nahrazen mimoúrovňovou křižovatkou,“ vysvětluje Stejskal. S mimoúrovňovým křížením, a tudíž i plynulejším provozem, naopak počítá pětka.

Jak bude který zastupitel v dubnu hlasovat, zatím vůbec není jasné. „Obávám se, že to bude velmi těsné. Je možné, že jednu z variant můžeme vybrat jen těsnou většinou třinácti nebo čtrnácti hlasů,“ odhaduje starosta města.

Naštvanou Lípu žádný argument nepřesvědčí

Vůbec nejhorší by bylo, kdyby zastupitelé nevybrali ani jednu, tedy že by ani pro jednu variantu nezvedla ruku nadpoloviční většina pětadvacetičlenného zastupitelstva. „To by byl malér, už teď máme zpoždění. Asi bychom se k tomu v průběhu roku museli vrátit,“ podotýká Honzárek. Radnice se bojí, že pokud by Brod variantu nevybral, mohlo by ŘSD o obchvat ztratit zájem zcela.

„Pro nás jsou obě varianty ekonomicky přijatelné. Je na zastupitelích města, kterou si vyberou,“ říká ředitel jihlavské správy ŘSD Aleš Kratina. Upozorňuje ovšem, že varianta 5 může být na přípravu o něco málo delší. Při trvajícím odporu Lípy a Michalovic, do jejichž katastru by tato varianta zasáhla, by totiž bylo nutné schválit změnu zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, tedy krajského územního plánu, který je nadřazený plánům obecním.

„Nedokážeme nyní říct, jak velké zdržení by to bylo,“ poznamenal Kratina. „Ale odporu čelí i varianta 3, takže určité potíže nás vlastně budou čekat v každém případě. My přitom maximálně preferujeme dohodu obcí a obyvatel,“ dodal.

Že by Lípa ze svého striktního postoje jakkoliv svolila, není reálné. „Připomínky jsme podávali, ale nikdo se jimi nezabýval, nikde v zápise se neobjevily. Nikdo s námi za celých pět let ani nejednal, jen nám na jedné schůzce Broďáci záměr oznámili, postavili nás před hotovou věc. Takhle by se rozhodně postupovat nemělo,“ tvrdí starosta obce Jiří Kunc s tím, že má připravené i právní kroky.

Vyhraje ekonomika, nebo příroda? To se neví

A jak budou hlasovat brodští zastupitelé? Nikdo z oslovených to zatím napřímo prozradit nechce. Byť některé náznaky mohou mnohé napovědět. „Ekonomická analýza u mě nemá žádnou váhu. Budu hlasovat tak, abych podpořil veřejný zájem, tedy vyvést veškerou dopravu ze Šmolov,“ vyjádřil se například Vladimír Frič (za KSČM).

„Sedneme si s kolegy, probereme veškeré plusy a minusy a rozhodneme se. Pro pětku vychází ekonomika, pro trojku příroda. Do toho hrozí různé blokace od okolních obcí. Všechno zohledníme, ale veřejně se vyjádříme až na zastupitelstvu,“ vzkázal Ondřej Rázl (KDU-ČSL).

„Zohledním ekonomiku, ale řídit se budu i dalšími podklady a pokusím se dbát i na očekávaný vývoj celé lokality na sto let dopředu,“ sdělil místostarosta Vladimír Slávka (ANO). Jak dodal, v hnutí nebude žádný pokyn k jednotnému hlasování, každý zastupitel bude hlasovat dle svého.

„Ekonomická analýza byla jen jeden z podkladů. Shromažďuji si i další informace, třídím podklady, vnímám i další studie. Veřejně se vyjádřím až na zastupitelstvu,“ přidal se i Václav Hlaváč (Společně pro Brod).

Jihozápadní segment obchvatu má v první řadě odvést tranzitní dopravu z brodské Humpolecké ulice a z přetížené světelné křižovatky u hotelu Slunce. Kolony jsou tam na denním pořádku. Město v územní rezervě už zhruba patnáct let počítá s jejím vedením v koridoru současné varianty 3. Po odporu části obyvatel však před pěti lety nechalo prověřit i další možnosti, z čehož vzešla varianta 5. Schválit finální variantu však zastupitelé dodnes nedokázali.

Jihozápadní obchvat Havlíčkova Brodu

Srovnání ukazatelů u varianty 3 (V3) a varianty 5 (V5)

Délka přeložky: V3 – 4 596 m; V5 – 4 136 m

Ekonomická výnosnost: V3 – 8,25 %; V5 – 16,64 %

Investiční náklady: V3 – 1 215 milionů Kč; V5 – 943 milionů Kč

Úspory provozu vozidel: V3 – 19 mil. Kč; V5 – 310 mil. Kč

Celospolečenské přínosy za 30 let: V3 – 1 356 milionů Kč; V5 – 2 182 milionů Kč

Hluk v zástavbě Šmolov: V3 – -4,8 dB; V5 – -4,9 dB

Dopravní plynulost (křižovatky): V3 – okružní, riziko zpomalení; V5 - mimoúrovňová, plynulý provoz

Bezpečnost (nehody): V3 – 159 milionů Kč úspor; V5 – 249 milionů Kč úspor

Krajinný ráz: V3 - únosný zásah; V5 - neúnosný zásah

Územní průchodnost: V3 – ano; V5 – nutná aktualizace ZÚR kraje

Souhlas sousedních obcí: V3 – bez námitek; V5 – Michalovice a Lípa nesouhlasí

Vliv na Naturu 2000 / EVL: V3 – bez vlivu; V5 – bez vlivu

Zdroj: Srovnávací analýza variant 3 a 5 pro zastupitele Havlíčkova Brodu

