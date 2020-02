Bývalé a současné vedení Jaroměřic se hádá, kudy vést obchvat města

Běžně v posledních týdnech a měsících slouží sál Lidového domu v Jaroměřicích nad Rokytnou k tomu, aby spojoval lidi při mši svaté. Po dobu nynější velké rekonstrukce místního chrámu sv. Markéty se totiž stal náhradním prostorem pro konání bohoslužeb.

Naposledy však zaplněný sál jaroměřického Lidového domu zažil spíše to, jak se lidé v názorech rozdělují na skupiny, které stěží dojdou smíru. Sedm desítek lidí se tam zúčastnilo veřejného projednávání vlivu záměru stavby obchvatu města na životní prostředí EIA.

Neshodli se už v tom základním: kudy by měl obchvat města v ideálním případě vést.

Současný starosta města Karel Müller (ODS) vinil předchozí garnituru ve vedení města z toho, že neprosazovala východní variantu obchvatu města, která by podle něj výhledově lépe propojila nejen směry na Moravské Budějovice a na Třebíč, ale také směr z Jaroměřic na Hrotovice, Dukovany a na Brno.

Naopak bývalý starosta města Jaroslav Soukup (ČSSD) Müllera kritizoval za to, že současné vedení města údajně podkopává snahu kraje, aby obchvat Jaroměřic v nyní projednávané trase vůbec byl v dohledné době postaven.

Při volbě západní varianty už nikdo východní část nepostaví

Aktuálně se úřady zabývají pouze přípravou západní varianty obchvatu. Ta má na příjezdu od Moravských Budějovic 400 metrů před jaroměřickou benzinkou u zámku odklonit provoz vlevo, podél potoka Rokytné dojde k Nádražní ulici, kterou přetne a dál má pokračovat severovýchodně k silnici II/360, na niž se napojí za stávajícím esíčkem asi půl kilometru za městem. V další trase povede na Třebíč nově narovnanou stávající ostrou zatáčkou u odbočky na Vacenovice.

„Tato varianta není šťastná. Nelíbí se mi, že v předchozích deseti dvaceti letech minulé vedení města nezapracovalo do územního plánu východní variantu obchvatu, který by propojil všechny tři hlavní směry. To vytýkám kraji i předchozímu vedení města,“ řekl současný starosta Karel Müller.

„Mrzí mě, že současné vedení města hází kraji klacky pod nohy. Ztrácíme čas, peníze na obchvat nejsou a jeho stavba je v nedohlednu,“ kontroval bývalý starosta Soukup.

Müller míní, že pokud se v příštích letech postaví západní varianta, tak na její pozdější doplnění o obchvat pro směr na Brno už v horizontu dvaceti nebo třiceti let nedojde.

Chybí napojení průmyslové zóny, našel další vadu starosta

Oponenti navržené varianty kritizují, že obchvat v nakreslené trase nemá mít napojení na městskou průmyslovou zónu.

„Je tam zakreslené mimoúrovňové křížení, ale na tu zónu není žádný sjezd. Auta se do Popovic k nádraží nebudou moci dostat jinudy, tak budou dál jezdit přes město,“ nelíbí se Müllerovi.

Přípravy a stavby dalších obchvatů na Vysočině Momentálně je ve výstavbě obchvat Nových Domků a Velkého Beranova, v současnosti nejdražší silniční stavba v kraji. Obchvat bude zprovozněn letos. Pracovat už se začalo i na obkroužení Salačovy Lhoty u Pacova. Na podzim přijde uvedení do provozu v případě obchvatu Nového Veselí na Žďársku. V dubnu bude zprovozněn obchvat obce Kámen.

Pokračovat budou stavby obchvatů Osové Bitýšky a Havlíčkova Brodu. Letos na podzim by mělo začít budování jihovýchodního obchvatu Jihlavy.

Kritici se také vyslovili pro to, aby na trase obchvatu vznikly protihlukové stěny s argumentem, že před deseti lety byly tyto stěny postaveny v případě obchvatu Moravských Budějovic, kde je přitom obytná zástavba vzdálená od silnice obchvatu dvakrát dále než v Jaroměřicích.

Oponenti rovněž chtějí, aby při posuzování záměru bylo vzato v potaz riziko, které hrozí mokřadu u silnice na Popovice. Tam prý žijí skokani, užovka obojková, ledňáček a zřejmě i bobr evropský.

Podle radního Jaroměřic Jaroslava Vysokého (Piráti) by investor měl pro navrženou trasu obchvatu vypracovat přesnější sčítání dopravy. Předpokládá se, že směrem Moravské Budějovice - Jaroměřice - Třebíč projede denně šest tisíc vozidel. Nyní bude zpracovatel posudku EIA připomínky zapracovávat do dokumentace.

Silnice obchvatu by měla měřit čtyři kilometry. Stavba má stát přibližně půl miliardy korun, termín realizace však není jasný.