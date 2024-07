Brodský obchvat brzdí další semafory. Hasíme, co se nedomyslelo, říká radnice

Světelná signalizace je v provozu od soboty. Na úpravě křižovatky se začalo pracovat v dubnu. Zhotovitelská firma nejen že ji opatřila semafory, doplnila ale i dešťovou kanalizaci, chodníky, upravila rádius odbočení a nájezd k obchvatu od průmyslové zóny.

Veškeré úpravy šly na účet města. To nakonec vydalo necelých osm a půl milionu korun, zhruba o milion méně, než odhadovali projektanti. Že to byly rozumně vynaložené výdaje, se ovšem lidé z radnice s velkou částí řidičů neshodnou. Těm se další semafory na obchvatu nelíbí.

„Semafor na obchvat nepatří, to je prostě špatně. Brutálně to zasáhne plynulost dopravy, která má být přece hlavní výhodou obchvatu. A ještě tím docílíte, že vyženete část dopravy z obchvatu zpátky do města,“ obával se už při zahájení stavebních úprav Karel Kadečka.

Ani trochu nebyl se svým názorem osamocený. „Když konečně je provoz v Brodě alespoň trochu plynulý, tak potřebujeme nové semafory, abychom ho zase rozhodili? Další krok zpět místo vpřed,“ kritizovala instalaci semaforů i Jana Málková.

Diskutující se obávali především rozjezdů kamionů. Křižovatka se totiž nachází v poměrně prudkém kopci. Rozjet se, zvlášť v zimě, může být pro některá naložená auta problém. A trpět budou řidiči za nimi. „Bude to příjemný pojezd po obchvatu maximálně padesátikilometrovou rychlostí,“ zmínil Tomáš Venc.

„Semafory jsou jediným možným řešením“

První zkušenosti, alespoň dle monitoringu iDNES.cz, obavy mírní. Je pravda, že provoz na obchvatu semafory zastaví co chvíli. Během dvaceti minut v úterý kolem osmé hodiny ráno z vedlejších ulic vyjíždělo postupně několik desítek aut.

Vozy na obchvatu čekaly vždy jen několik málo vteřin. Doprava nehoustla, kolony se ani nestihly vytvořit. Je ale pravda, že rozjezd do kopce dával mnohým řidičům a jejich autům, zejména nákladním vozidlům a kamionům, zabrat. Řidiči osobáků za nimi skutečně trpěli.

Že semafory na obchvatu ideálním řešením nejsou, vedení města souhlasí. „Ale jen hasíme to, co se před třiceti lety nedomyslelo, když se obchvat plánoval a už tenkrát za ním byla průmyslová zóna. Semafory jsou jediným možným řešením,“ tvrdí dnes místostarosta Libor Honzárek.

Za obchvatem v Kyjovské ulici leží poměrně rozsáhlá průmyslová zóna, škola a několik rodinných domů. Podniky se navíc neustále rozrůstají, výrobních a skladovacích hal přibývá a s nimi i počet automobilů. Ve špičkách a bez semaforů mnohé čekaly na přejetí obchvatu i několik minut. Stejně tak chodci, kteří do průmyslové zóny dochází pěšky. Těm navíc doposud chyběl přechod.

Kruhový objezd by se na místo nevešel

„Kostky byly vrženy už v době, kdy se rozhodovalo o podobě severovýchodního obchvatu a o vybudování průmyslové zóny v této části města. Vše bylo tehdejší samosprávou zaneseno do závazné části územněplánovacích podkladů,“ omlouvá se za nynější nutnou investici Honzárek.

Jenže bez ní by to podle něj do budoucna nešlo. „Připojení průmyslových objektů stávajících, dokončovaných i těch budoucích z této části města by na obchvat bez světel nešlo zajistit,“ říká.

Jednu chvíli se uvažovalo o zřízení kruhového objezdu. To ale bylo rychle zavrženo. Provoz na obchvatu by to zpomalilo stejně, hlavně ale pro okružní křižovatku není v lokalitě dost místa. Muselo by se zasáhnout do areálů okolních firem a to nikdo nechtěl. A navíc by se objezd nacházel ve svahu, což jeho zřízení znemožňuje i z technického hlediska.

Křižovatka severovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu s Kyjovskou ulicí. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Křižovatku nechalo město osadit moderními semafory s takzvaným dynamickým řízením. Ty preferují provoz na obchvatu. Pouze v případě, že ke křižovatce přijedou vozy z vedlejších ulic, čidla je zaznamenají a po čase do křižovatky pustí. Zároveň tím na dobu nezbytně nutnou zastaví obchvat. V obdobném duchu funguje i přechod pro chodce. Zelená se jim rozsvítí jen na vyžádání po zmáčknutí tlačítka.

„Dělali jsme, co jsme mohli, abychom semafory nastavili co nejpřívětivěji k řidičům. Snad fungují tak, jak mají. Stejně ale po pár dnech a získaných zkušenostech můžeme signalizaci drobně poupravit,“ konstatoval Libor Honzárek.

Obchvat už dnes vede skrz zástavbu

Na starším severovýchodním segmentu obchvatu už v posledních měsících přibylo semaforů vícero. Nově jsou osazeny na křižovatce s Chotěbořskou ulicí, další určené výhradně pro chodce přibyly u sídliště Výšina. Radnice jejich instalací chtěla docílit toho, aby po spuštění navazujícího jihovýchodního obchvatu a očekávaném nárůstu dopravy zůstaly dostupné i na obchvat napojené ulice a lokality.

Severovýchodní obchvat byl uveden do provozu už v roce 2003. Spojil výpadovky na Kolín a na Pardubice a Žďár nad Sázavou. Měří něco přes dva a půl kilometru. Dnes už ovšem vede městskou zástavbou, stal se v podstatě běžnou vnitroměstskou ulicí. I proto Ředitelství silnic a dálnic před pár lety přišlo s myšlenkou silnici v severní části i s pomocí vysokého mostu posunout dál od zástavby.

Kritikou vedení severovýchodního obchvatu v minulosti nešetřila ani dnes již bývalá vedoucí jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová. „Tato stavba je od počátku jedno velké neštěstí. Teď musíme hasit to, co se v minulosti udělalo špatně. Tenkrát se vůbec nepřemýšlelo o budoucnosti,“ opakovaně prohlašovala.