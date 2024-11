Stavba obchvatu Brtnice začala. Jeho trasu v terénu vykreslily buldozery

Zemní stroje trasu obchvatu Brtnice už vyrýsovaly v krajině. Z většiny jsou dokončeny skrývky ornice, které každé stavbě vznikající takříkajíc „na zelené louce“ musí předcházet.

Dominantní stavbou brtnického obchvatu bude most přes údolí potoka Brtničky vysoko nad ulicí Pod Kaplou, která je výpadovkou z Brtnice na Bransouze. Tento most se stane zkouškou silničního stavitelství. Měl by být druhý nejvyšší na Vysočině – po dálničním mostu ve Velkém Meziříčí.

„Bude 300 metrů dlouhý a ve výšce čtyřicet metrů nad říčkou. Zatímco cena celého obchvatu je 500 milionů korun bez daně, jen cena tohoto mostu z toho činí 230 milionů korun. Je drahý a nákladný také proto, že bude muset mít nosnost 750 tun právě kvůli přepravě nadrozměrných komponent,“ vysvětlil těsně před svým odchodem dnes již bývalý náměstek hejtmana pro oblast dopravy Miroslav Houška (KDU-ČSL).

Velkomeziříčský most Vysočina je ovšem výrazně vyšší – je ve výši 77,5 metru.

Cyklostezka bude až po vztyčení pilíře

Brtnický obchvat bude dlouhý 3,8 kilometru. Vozovka bude mít šířku 9,5 metru, v celé jeho trase by měla platit devadesátikilometrová rychlost.

Pro návozové trasy pro jadernou elektrárnu platí, že po nich bude muset projet náklad o průměru až devět metrů, v čemž už je zahrnuta i rezerva jeden a půl metru. Taková proto musí být šířka vozovky i takzvaná podjezdná výška například pod mosty či elektrickým vedením.

Dopravní omezení v místě stavby by měla být krátkodobá například při napojování vozovek. Na obchvatu Brtnice vznikne ještě menší most k převedení místní cesty a jeden podchod pro pěší. Postavena bude i 385 metrů dlouhá protihluková stěna a čtyřicetimetrová opěrná zeď.

Příprava stavby mostu nad Brtničkou a ulicí Pod Kaplou by měla začít asi za měsíc. „Protože pod mostem stavíme cyklostezku údolím směrem k Rokštejnu, tak se domlouváme na nějakých omezeních. Naše cyklostezka vede přímo nad patou jednoho mostního pilíře, takže se tam motají dvě stavby. Tam tedy zatím kousek cyklostezky vynecháme a po postavení pilíře ji dokončíme, aby byla funkční,“ řekl starosta Brtnice Jan Přibyl (zvolen za MYHA Brtnice).

Padne stodola, kde za války umírali povstalci

Jinak by stavba obchvatu neměla podle něj žádnou brtnickou stavbu u narušit. „Ta území jsou rezervovaná pro obchvat v územním plánu města už asi 12 let,“ řekl Přibyl.

Stavbou, která však stoprocentně kvůli obchvatu zanikne, je stará Česnekova stodola, která nyní dotváří ráz lokality při příjezdu do Brtnice od Nové Brtnice. Obchvat totiž povede přímo přes místo, kde nyní neužívaná dřevěná stodola stojí.

Stodola má své smutné místo v novodobých dějinách Brtnice. Právě zde totiž došlo 6. května 1945 k přestřelce mezi vojáky z „trestné“ německé kolony a muži z brtnické domobrany. Němci sem vyslali své vojáky a techniku poté, co v předtuše konce bojů vypuklo v Brtnici ze 4. na 5. května povstání.

„Němci přijeli přímo nad Brtnici, až k Česnekově stodole. Brtničtí se bránili, ale bylo jich málo, neměli zbraně, a tak začali Němcům podléhat. Někteří byli zajati, jiní utekli a schovali se v zákopech vykopaných od Němců, jiní utekli do lesů. Němci přijeli až na brtnické náměstí a zde také zajali několik mužů,“ napsala ve své bakalářské práci Léta protektorátu v Brtnici a připojených obcích Lenka Cahová.

Zajatí brtničtí muži byli po potyčce zavřeni Němci v Česnekově stodole. „Potom, co Němci odjeli, se vypravil povoz pro mrtvé a zraněné. Hynek Kružík, František Hábrdla a Karel Zobač padli. Svatopluk Saturka a Látera byli těžce raněni. Saturka později také umírá. Látera byl odvezen do nemocnice,“ popsala Cahová.

Další velké stavby budou následovat

Obchvat Brtnice bude jen jednou z množství dalších velkých staveb, které do kterých je třeba se v regionu v souvislosti s dostavbou dukovanské elektrárny pustit. Nejvíce nových staveb začne v roce 2026. „V tom roce bude na stavbách silnic opravdu živo,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro dopravu Vladimír Novotný (Sociální demokracie).

Ten je ve své pozici teprve pár dní. V pondělí se ujal vedení krajského resortu dopravy po ustavení nové krajské vlády. Příprava návozových tras pro Dukovany bude patřit mezi jeho klíčové úkoly.

„Je předpoklad, že Státní fond dopravní infrastruktury dá na trvalá dopravní opatření na těch trasách pro Vysočinu 2,9 miliardy korun,“ řekl Novotný.

Taková by teoreticky měla být suma, kterou silničáři na Vysočině proinvestují do úprav komunikací v rámci přípravy stavby nových dukovanských bloků. Stát by ji měl komplet zaplatit. Tyto úpravy a stavby musí být hotovy do roku 2029.