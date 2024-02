Brtnice se má konečně dočkat, letos začne stavba obchvatu za miliardu

Jihlavu letos čeká druhá etapa výstavby obchvatu Do své druhé etapy se má v tomto roce posunout také výstavba další části jihovýchodního obchvatu Jihlavy, na kterou hejtmanství získalo pro letošní rok 150 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. I tato stavba je zahrnutá do plánované trasy pro přepravu nadrozměrných komponent pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. V tomto případě už kraj vypsal výběrové řízení na zhotovitele. Momentálně se dokončuje první, 2,4 kilometru dlouhý úsek první části obchvatu, který propojí okružními křižovatkami výpadovky ve směru na Znojmo a Třebíč. Trasa za téměř půl miliardy korun povede po šesti mostech a dokončená by měla být letos na podzim. Hned potom by se mělo začít pracovat na druhé, východní části projektu za 350 milionů korun. Zhruba tříkilometrový úsek naváže na hotovou první část a vyústí na výpadovce II/602 před Helenínem. „Druhá část jihovýchodního obchvatu Jihlavy je sice o něco delší, ale stavebně by měla být snazší. A proto je i rozpočtovaná na nižší částku,“ uvedl hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek. V této části jsou naprojektovaná dvě přemostění a jedna okružní křižovatka. Zmíněný úsek by měl být dokončený nejdříve na konci roku 2026.