Pelhřimov kupuje obchodní dům v centru. Nechce, aby se z něj stala ubytovna

V současné době je objekt včetně přilehlých pozemků ve vlastnictví společnosti Kubík Vysočina s. r. o. Třípodlažní obchodní dům se využívá jen z části. „Kupní cena je 48 milionů korun, což je výrazně nižší částka než loni,“ připomenul starosta Ladislav Med (ODS).

Poprvé se o možnosti odkupu debatovalo před rokem. Tehdy majitel požadoval 65 milionů korun, přičemž znalecký odhad byl o pět milionů vyšší. „To jsme odmítli. Cena se nám zdála příliš vysoká a další jednání jsme zastavili,“ popsal starosta.

Letos v červnu pak zastupitelé na mimořádném zasedání odmítli přihlásit město do dražby. Obchodní dům se v ní měl nabízet s vyvolávací cenou 35 milionů korun. Následně byla dražba zrušena.

Jedním z důvodů, proč se lidé z radnice znovu zapojili do debat o odkup nemovitosti, je i to, že se objevil další zájemce o koupi. Za objekt nabízel 45 milionů korun. V přízemí chtěl vybudovat diskotéku, restauraci a menší obchod. V patře měla být ubytovna.

„Ubytovna v širším centru města a v takovém rozsahu, v jakém nám ji představili, je pro nás nepřijatelná. Ukázali nám studii, v níž je ubytovna určená pro 150 až 200 lidí. To nám přijde naprosto nevhodné,“ usoudil starosta Med.

Dole obchody, v patře klubovny pro spolky

Jak také zdůraznil, pozemek, kde budova stojí, se nachází na strategickém místě, kousek od centra a v ochranném pásmu městské památkové rezervace.

„Jeho součástí jsou i rozsáhlé pozemky a parkoviště. Celkem získáme asi šest tisíc metrů čtverečních. Domníváme se, že by bylo vhodné, aby město objekt vlastnilo a mohlo regulovat a určovat, co v něm bude,“ podotkl starosta.

Podle místostarosty Zdeňka Jaroše (TOP 09) si město nechá udělat studii na provozně technické využití budovy. Nicméně jak už dříve uvedl starosta Med, spodní část obchodního centra Vysočina může být využívána pro komerční účely.

„Vrchní část by mohla sloužit jako zázemí spolkům, neziskovým a komunitním organizacím. Je možné, že bychom tam přestěhovali i Charitu. To bude ale předmětem dalších jednání, stejně jako rozfázování následných rekonstrukčních prací,“ dodal Med.

Zastupitel Bohumil Kovanda (SOCDEM) se při debatě na zastupitelstvu zajímal o to, s jakou částkou město počítá na renovaci. „Není to nejnovější budova, ale není v tak špatném stavu, abychom do ní museli hned investovat,“ řekl k tomu místostarosta Jaroš.

Koupi domu vítá opozice i široká veřejnost

Záměru na odkup byl nakloněný i opoziční zastupitel Jiří Běhounek (Za zdravý Pelhřimov) „Je to jediný pozemek v centru, který ještě může město získat. Bylo by lepší, aby ho vlastnilo, než aby se objekt nevhodně komerčně využíval nebo chátral,“ uvedl ještě před jednáním zastupitelstva.

Koupi vítala také veřejnost. „Jednoznačně koupit, protože je to jedna z posledních možností, kdy může město i v budoucnu rozhodovat, jak bude vypadat jeho centrum,“ napsal například Jiří Bílek.

Podle jiného diskutujícího na sociálních sítích by radnice neměla s koupí váhat. „Nepřemýšlejte a kupte to,“ poradil Pavel Kněžik. Město se podle něj dlouhodobě potýká s nedostatkem prostorů pro zabezpečení sociálních služeb a nemá místo pro komunitní setkávání.

„Chybí nám malý kongresový sálek na možnost pořádání panelových diskusí, prezentací, seminářů. Chybí nám open office nebo možnosti pronajmout si místnost pro jednání spolku. Chybí prostory pro společenské setkávání a komunitní činnost,“ dodal.

Budova na Solní ulici měla základní kámen položený v září 1989. Ustoupit nové stavbě musela i oblíbená hospoda U Bučků.