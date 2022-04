Zastupitelé Brodu kývli na prodej obchodní akademie, touží po ní Charita

Z bývalé obchodní akademie v centru Havlíčkova Brodu by se mělo stát sídlo Oblastní charity. Zastupitelé města na základě nabídky poskytovatele sociálních služeb schválili záměr prodeje budovy. Zřejmě definitivně tak více než sto let starý dům opustí vzdělávací účely, jimž sloužil do roku 2009.