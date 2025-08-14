Interiér děsný, ale krov perfektní. Proměna školy v sídlo charity už běží

Skoro přesně šestnáct let to trvalo, než budova bývalé obchodní akademie v Havlíčkově Brodě opět ožila. Nikoliv ale zásluhou studentů a výuky. Před koncem července začaly stavební práce. Historická stavba v centru města se promění v nové sídlo oblastní charity. Hotovo má být už v dubnu příštího roku.

„Na to, kolik práce se tu musí udělat, je termín dokončení hodně napnutý. Ale musíme to stihnout. A my to stihneme,“ slibuje Dušan Lošonský, člen představenstva havlíčkobrodské stavební společnosti Roneli, která zakázku s nabídkou za 44 milionů korun bez DPH získala.

Historickou a více než sto let starou stavbu, která v minulosti nesloužila k jiným účelům, než jako škola, čeká kompletní a velmi intenzivní přestavba. Jednak je to kvůli podstatné změně ve způsobu využívání – charita do ní nastěhuje veškeré své služby, kanceláře i sklady a vytvoří z ní své nové sídlo – zadruhé pak kvůli neutěšenému stavu. Šestnáct let budova hledala využití. Po celou dobu byla prázdná a neudržovaná.

Šestnáct let byla budova bývalé obchodní akademie prázdná a nevyužitá. Na konci července se začala měnit v Dům Panny Marie, nové sídlo havlíčkobrodské Oblastní charity. Zkolaudována má být už v dubnu.
Nejvíce zdlouhavá bude podle stavebníků obnova fasády. Její barevný odstín se s památkáři ještě ladí. Jisté ale je, že zůstanou zachované všechny štukové a ozdobné prvky, včetně znaku města na křídle v ulici Boženy Němcové. Po dohodě s památkáři i investorem zůstanou zachována rovněž všechna okna. Ta budou pouze repasována.
V nadzemních patrech skončily bourací práce. Odstranit bylo potřeba veškeré obložení stěn, podlahy i třeba tabule a sanitární vybavení.
Technickou zajímavostí se stane vnitřek nárožní věžičky. Zůstane v jedné z chodeb v nejvyšším patře budovy viditelný skrz prosklenou zeď.
V části budovy, v jedné z bývalých učeben v prvním patře směrem do ulice Boženy Němcové, dokonce platí havarijní stav. „Ucpaly se dešťové svody a v minulosti se tu stala i havárie topné soustavy. Veškerá voda se naakumulovala tady v jednom místě. Strop je z dřevěných prvků, degradoval a částečně se propadl. Bude nutná jeho výměna,“ ukazuje přímo na místě Lošonský.

Naopak jsou ale místa, která stavebníky překvapila tím, jak nečekaně dobře na tom jsou. To je třeba případ krovu. „Vypadá perfektně, je tam sucho,“ zhodnotil vedoucí představitel stavební firmy.

Podřezání domu i zdlouhavá obnova fasády

Práce už běží něco přes tři týdny. Vzhledem k termínům pracovníci stavební firmy nasadili vysoké tempo. „Budovu jsme převzali 21. července, v té době byla ještě kompletně vybavená původními povrchy, dokonce tu byly i tabule. Vše jsme demontovali. Teď už běží bourací práce, kdy musíme odstranit veškeré omítky a podlahy,“ prozradil stavbyvedoucí Filip Štaňko.

Práce se momentálně soustředí zejména na sklepní prostory, tedy první podzemní podlaží. Do začátku zimy chce firma vyměnit veškeré hydroizolace. Dům proto musí podřezat. Ve sklepě bude nutností nová podlaha. V nadzemních podlažích jde o elektroinstalace a rozvody. Měnit se bude i střešní plášť.

Brod prodal obchodní akademii bez záruk, na nákladnou přestavbu má charita rok

Podle Štaňka se obnova nejvíce zdrží zřejmě na obnově fasády. „Bude to nejvíce časově náročné. Budeme na ní restaurovat veškeré historické prvky a zdobení včetně erbu na straně do ulice Boženy Němcové. S památkáři ladíme barevnost,“ řekl stavbyvedoucí.

Podkrovní prostory, které nebyly ani v minulosti obchodní akademií, až na jeden menší sklad, příliš využívané, se promění snad nejvíc. Trámoví se skryje za sádrokartonové desky a v dnes otevřeném prostoru vzniknou kanceláře.

Vnitřek věžičky bude vidět skrz prosklenou zeď

Jeden výjimečný prvek tu ovšem zůstane. Mohl by se stát chloubou budovy. „Rohovou věžičku ponecháme zevnitř otevřenou, osadíme kolem ní prosklenou stěnu. Ta nejzajímavější část podkroví tak zůstane zachována a bude na očích zaměstnancům i návštěvníkům budovy,“ popsal Filip Štaňko.

Budova navíc bude bezbariérová. Pracovníkům i klientům budou sloužit hned dva výtahy, v každém křídle budovy vznikne jeden. Probourány pro ně budou dvě šachty.

Z obchodní akademie má být Dům Panny Marie. Peníze Charita ale stále nemá

Osud bývalé obchodní akademie byl dlouho nejistý. Výuka v ní skončila v roce 2009. Zprvu se zdálo, že by v ní mohlo vzniknout soukromé vzdělávací centrum. To se ovšem nepodařilo a nápadů, jak stavbu využít, přibývalo. Mluvilo se o bytech, domově pro seniory, muzeu, hudební i základní škole, krajské knihovně. Zastupitelé opakovaně odmítli prodej budovy do soukromých rukou.

Až o ni před dvěma roky požádala Oblastní charita Havlíčkův Brod. „Je o nás mezi lidmi čím dál větší zájem, počet klientů roste. Už kvůli nim, ale i kvůli našim pracovníkům nové sídlo, kde by bylo vše pod jednou střechou, potřebujeme. Nyní jsme rozházeni po různých objektech ve městě, obvykle v nájmu. Některé z provozů nejsou zrovna reprezentativní,“ odůvodňovala zájem charity její ředitelka Veronika Vašíčková.

Strašákem byly nejdřív peníze, pak termíny

Dohoda s městem a dodržení dotačních podmínek ovšem nebyly snadné. Aby získala nárok na dotace, musela charita budovu vlastnit. A aby naopak město mělo jistotu, že projekt na přestavbu historické stavby na okraji parku Budoucnost neskončí v půlce, chtělo si vlastnictví ponechat s tím, že prodá jen právo stavby.

Až letos v dubnu vedení města ustoupilo a zastupitelé prodej budovy charitě za více než 11 milionů korun odsouhlasili. Ovšem s podmínkami. „Smluvně zajistíme, aby k faktickému odprodeji došlo jen za podmínek zafinancování opravy domu,“ slíbil zastupitelům starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Ať bývalou obchodní akademii v Brodě koupí Charita, přejí si zastupitelé

Radnice charitě dává čas, aby doložila, že má na rekonstrukci zajištěné peníze. „Pokud charita nestihne budovu splatit a zároveň prokázat, že má na rekonstrukci požadovaný obnos do 31. října 2025 plus týden, vznikne městu právo vzít si budovu zpět do svého vlastnictví,“ popsala už dříve místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Dotaci ve výši 22 milionů má už nyní charita z Národního plánu obnovy potvrzenou, deset milionů má od Kraje Vysočina. A řízení ohledně další dotace ve výši 28 milionů korun dosud nebylo uzavřeno. O pomoc s úhradou části nákladů požádala charita rovněž veřejnost. „Je vyhlášena veřejná sbírka, byli bychom rádi za jakýkoliv finanční dar,“ uvedla ředitelka.

Organizaci ale zároveň straší termíny. Aby dotační peníze nakonec nemusela vracet, musí nové sídlo zkolaudovat do konce dubna 2026. Stihnout přestavět velkou a více než stoletou budovu za devět měsíců bude výzvou i pro zkušené stavebníky.

