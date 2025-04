Brod prodal obchodní akademii bez záruk, na nákladnou přestavbu má charita rok

Objekt bývalé školy v centru města, na křižovatce ulic Štáflova, Boženy Němcové a U Trojice, je prázdný od roku 2009. Město pro něj už šestnáct let hledá využití. Všechny dosavadní pokusy však z nejrůznějších důvodů ztroskotaly.

Charita o více než sto let starou budovu projevila zájem předloni. Chtěla by z ní udělat sídlo pro téměř veškeré své služby. Zastupitelé její záměr tenkrát schválili. Budovu ovšem hned neprodali, charitě dali lhůtu dvou let, aby prokázala, že na rekonstrukci má alespoň základní sumu peněz. Rekonstrukce by mohla přijít až na 80 milionů korun, městu stačila záruka 30 milionů.

Do této chvíle se tak ovšem nestalo. „Zatím máme jistých deset milionů od Kraje Vysočina. Dalších více než 22 milionů bychom měli dostat ve formě dotace z Národního plánu obnovy. Peníze máme přislíbené, nicméně fakticky ještě přidělené nebyly. Mělo by ale jít už jen víceméně o administrativní akt,“ vysvětluje ředitelka havlíčkobrodské Oblastní charity Veronika Vašíčková.

Přestože peníze na účtě zatím charita nemá, většina zastupitelů na prodej budovy kývla. Celá záležitost se totiž dostala do začarovaného kruhu, z něhož nebylo jiného východiska. Město chtělo budovu prodat, až bude mít jistotu základního obnosu na rekonstrukci. A charita by tento základní obnos nedostala bez prokázání, že má dům ve svém vlastnictví.

Město si může na podzim dům vzít zpět

Vedení města si ovšem nechalo pojistku. „Pokud charita nestihne budovu splatit a zároveň prokázat, že má na rekonstrukci požadovaný obnos do 31. října 2025 plus týden, vznikne městu právo vzít si budovu zpět do svého vlastnictví,“ popsala havlíčkobrodská místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

„Podmínkou obdržení dotace pro charitu je vlastnictví budovy. My ji tedy prodáme. Zároveň ale smluvně zajistíme, aby k faktickému odprodeji došlo jen za podmínek zafinancování opravy domu,“ doplnil starosta Zbyněk Stejskal (ODS). Už dříve se vedení města s charitou dohodlo na kupní ceně za bývalou školu ve výši zhruba 11,2 milionu korun.

Prodej obchodní akademie schválili havlíčkobrodští zastupitelé bez jakékoliv veřejné diskuse. V zákulisí se ovšem někteří svěřují se svými obavami. Dle podmínek udělení dotace totiž charita bude mít jen necelý rok, aby přestavbu dokončila a budovu zkolaudovala. Hotovo musí být do 30. dubna roku 2026. Jinak by charitě hrozilo vracení dvaadvacetimilionové dotace.

„Pokud v červnu s rekonstrukcí začneme, dle projektanta bychom termín měli stihnout. Přiznám se, že jsme ani nepřemýšleli, co by se dělo, pokud bychom projekt dokončit nestihli,“ říká Vašíčková.

Dubnová kolaudace v zadávacích podmínkách

Charita už v předstihu vyhlásila výběrové řízení na zhotovitelskou firmu. Tu by chtěla znát během května, v červnu jí plánuje předat staveniště. „Už jednou ze zásadních podmínek výběrového řízení je kolaudace do 30. dubna 2026. Firmy, které se přihlásí, to v předstihu budou vědět,“ dodala Vašíčková s tím, že by si přála, aby zakázku získala některá z větších stavebních firem, která má dostatek pracovníků a dokáže zajistit nepřetržité pokračování prací i přes zimu.

Havlíčkobrodská Oblastní charita se tudíž dostala pod velký tlak. Nejdříve ji tlačily termíny na prokázání dostatku peněz. Nyní na termín dokončení rekonstrukce. Bude muset proinvestovat přibližně 80 milionů korun za deset měsíců - pokud vše půjde dobře. Jakékoliv nečekané zádrhele by mohly být smrtící.

Nervózní z toho je i široké vedení města. V případě, že by charita projekt nestihla, musela by dotaci vracet a práce by zastavila, nemá už žádnou pojistku, že by se budova vrátila. Taktéž město nemá žádnou jistotu, že by někdo rekonstrukci budovy dokončil.

Podle vedení charity však pracovních úkonů na škole bude zřejmě méně, než by laik tipoval. Za nejdůležitější považuje výměnu veškerých vnitřních rozvodů, úpravu místností, doplnění výtahu, výměnu oken a nanesení nové fasády.

„Neplánujeme měnit vnitřní dispozice, ponecháme třídy, jak jsou nyní. Dokonce zůstane zachována i stupňovitá posluchárna. Podle památkářů je nutné beze změny ponechat vnější vzhled budovy, musíme se tedy obejít bez venkovního zateplení,“ už dříve prozradila ředitelka brodské charity.

Počet klientů roste, sídlo charita potřebuje

Dům Panny Marie, jak se má budova nově nazývat, by poté měl sloužit pro téměř veškeré potřeby Oblastní charity Havlíčkův Brod. Má v něm být nejen hlavní sídlo organizace s kancelářemi i zázemím pro zaměstnance, ale bude tu nabízet i naprostou většinu svých služeb s výjimkou azylového domu.

„Je o nás mezi lidmi čím dál větší zájem, počet klientů roste. Už kvůli nim, ale i kvůli našim pracovníkům nové sídlo, kde by bylo vše pod jednou střechou, potřebujeme. Nyní jsme rozházeni po různých objektech ve městě, obvykle v nájmu. Některé z provozů nejsou zrovna reprezentativní,“ v minulosti vysvětlovala Veronika Vašíčková.