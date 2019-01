Lidé z Podoubraví si nakoupí. Prodejnu, která skončila, nahradí jiná

„Před Vánocemi to bylo velice špatné, nevěděli jsme, co bude. Teď jsme moc rádi. Můžeme poděkovat panu Mrkvičkovi, že za sebe přeci jen našel náhradu. Dohoda pak byla rychlá,“ spokojeně konstatoval předseda Svazku obcí Podoubraví a zároveň starosta Libice nad Doubravou Václav Venhauer.



Většinu obcí, které Mrkvička zásoboval, převzal provozovatel jiné pojízdné prodejny - Miloslav Polívka z Horní Krupé.

Ten tím podstatně rozšířil svůj rajon, objíždí obce i na Ledečsku a Havlíčkobrodsku. Zbyněk Mrkvička skončil po letech provozování obchodu kvůli důchodu, ale i nárokům státu.

„Promiňte, ale nechci o svém podnikání poskytovat nikomu žádné rozhovory,“ odmítl prodejce žádost o komentář. Polívka s pojízdnou prodejnou podle dostupných informací jezdí už zhruba osm let.

„Jsme zatím moc spokojeni. Zajíždí k nám každý týden v úterý a ve čtvrtek. Je to potřebná služba,“ hodnotil po prvním týdnu starosta Bezděkova Zdeněk Dvořák. Ten byl ochoten pro starší spoluobčany na náklady obce v případě potřeby vypravit obecní minibus - do Chotěboře do obchodu.

Starosta Dvořák se o možnosti domluvit si pojízdnou prodejnu Miloslava Polívky dozvěděl právě na zasedání Svazku obcí Podoubraví. A neváhal.

Stejně postupoval i Ždírec nad Doubravou, který takto zajistil náhradní zásobování pro své místní části Údavy a Stružinec. „Lidé v osadách to uvítali. Velmi často jde o starší občany, kteří nemají možnost dojíždět si nakoupit do města,“ podotkl ždírecký starosta Bohumír Nikl.

To samé má v plánu i obec Sloupno. Její starosta Jaroslav Slanař chce provozovateli prodejny zavolat a domluvit se s ním co nejdřív.

„Dostal jsem na něj tip. Co nevidět mu zavolám a zkusím se s ním domluvit. Jsme přestárlá obec se spoustou důchodců. Jezdí k nám už prodejny s pečivem a masem, ale ostatní potraviny po skončení pana Mrkvičky chybí,“ uvedl Slanař.

Obce jsou ochotné za zásobení svých obyvatel zaplatit

„Pro starosty v obcích svazku uděláme kampaň, necháme vytvořit letáčky, aby se o této službě dozvěděli a mohli zareagovat,“ slibuje za Svazek obcí Podoubraví Václav Venhauer. Dohoda s provozovatelem prodejny pak bude na obcích samotných.

Ty jsou ochotny za zásobování základními potravinami i zaplatit. Tak už to ostatně činily v minulých letech, kdy posílaly příspěvky Zbyňku Mrkvičkovi. „Ona je to spíš sociální služba než výdělečná činnost,“ tvrdil totiž v uplynulých letech dnes již bývalý provozovatel pojízdné prodejny.

„S panem Polívkou jsme se zatím domluvili tak, že tomu necháme pár týdnů na vyzkoušení. Uvidíme, jak velký o prodejnu budou mít lidé zájem, a pak se domluvíme na příspěvku,“ poznamenal starosta Bezděkova Dvořák.

„Vůbec se finanční kompenzaci nebráníme, naopak ji za pojízdnou prodejnu nabízíme. Několik tisíc ročně jsme přispívali bývalému provozovateli a počítáme s tím, že to samé bude i s provozovatelem novým,“ souhlasí i ždírecký Nikl.

Kraj přispívá na chod kamenných prodejen, pojízdných nikoliv

Obce pojízdnou prodejnu podporovaly v průměru zhruba pěti tisíci korun ročně. Pro obchodníka to byl vítaný příspěvek. Jiný - například od Kraje Vysočina, který od roku 2017 dotuje kamenné prodejny dvěma miliony ročně - nedostával.

O tom, že by kraj přispíval obcím na zafinancování pojízdných prodejen, se zatím neuvažuje. „Mluvíme se samosprávami, obesílali jsme je i s dotazníkem, ale poptávka po příspěvku na pojízdné prodejny zde prakticky není,“ uvedl na podzim náměstek hejtmana Pavel Pacal.