Zákazníci se vracejí k vinylům, staré hudební desky se prodávají za tisíce

„Začalo to před dvěma lety, nejprve zvolna. Teď se zájem stále víc zvedá. Lidé se vracejí z nostalgie k elpíčkům, chtějí mít doma krásný artefakt. A nevadí jim vůbec, že tento způsob pouštění hudby není tak jednoduchý jako třeba v mobilu. I část mladé generace objevila kouzlo LP desek,“ popisuje obchodník.

Novému trendu se přizpůsobily vydavatelské firmy. Novinková alba vycházejí na vinylech a zároveň se znovu vydávají třeba i třicet let staré desky.

„Lidé objevili i kouzlo starých bazarových desek. Znovu si kupují elpíčka, která třeba už jednou vyhodili,“ říká Hynek Gerbrich.

Velkou cenu dnes mají starší desky kapel AC/DC, Black Sabbath či Pink Floyd. Velká poptávka je také po deskách skinheadské skupiny Orlík. I za několik tisíc korun se v současnosti prodává třeba LP skupiny Shalom Brány vzkazů či některé samostatné desky Daniela Landy. Zájem je rovněž o starší LP Vladimíra Mišíka, Karla Kryla či Michala Prokopa.

„Lidé taky znovu objevili kouzlo mluveného slova, které na elpíčkách doprovází charakteristické praskání. Zájem je o Šimka s Grossmannem i Spejbla s Hurvínkem,“ přibližuje prodejce.

Na vlně zájmu se vezou i klasické staré kazety

Desky, jež vycházely před rokem 1989 v obrovských nákladech, zase tak cenné nejsou. To se týká třeba LP Karla Gotta, Waldemara Matušky či Michala Davida. V jihlavském obchodě si tak lidé mohou vybrat z tisíců desek, které se prodávají po padesátikoruně.

Nárůst vlny zájmu se ale zase tak nedotýká malých SP desek, které mívají zpravidla jen jednu skladbu na každé straně. Někteří sběratelé ale mají zájem i o ně, třeba když se zaměřují na jednoho konkrétního zpěváka, třeba Václava Neckáře.

I když firmy dnes vydávají staré desky znovu, fanoušci se pídí více po těch vylisovaných před desítkami let. Původní vydání má pro ně osobité kouzlo.

„Na vlně zájmu o elpíčka se trochu svezly i magnetofonové kazety. Ještě nedávno byly bezcenným zbožím s nulovým zájmem. Dnes se k nim čtyřicátníci či padesátníci z nostalgie částečně vrací. A někdy si je překvapivě kupují i dvacetiletí,“ vypozoroval Gerbrich. Podle něj neklesá ani zájem o CD. Stále mají své zákazníky i v době chytrých mobilních telefonů.

Vlna zájmu o staré desky se týká i jihlavské kapely Metanoon. „Měl jsem několik jejich desek a žádná se neprodala méně než za pět tisíc,“ popsal jihlavský prodejce.

Zájem o vinylové desky muzikanta překvapil

Překvapen je tím i muzikant Bobo Vlach, hlavní postava skupiny. „No koukám, to bych v životě neřekl. Stále mi lidi píšou a volají, že tu desku chtějí,“ reagoval.

Zmíněné LP z roku 1993 přitom málem nevzniklo. „Nakonec deska vyšla s odřenýma ušima. Vydavatel měl dluhy v Loděnicích, kde se to lisovalo. Rok se čekalo. Nakonec to zasponzoroval můj bývalý šéf, aby to vůbec bylo,“ vzpomíná Bobo Vlach, jenž dnes pracuje jako opravář lokomotiv. A stále působí i v Metanoonu. Kapela loni vydala další CD.

LP desku z devadesátých let má doma už pouze jednu a tu už nechce dát z ruky. Ostatní dříve rozdal. Jednu věnoval i známému kritikovi Jiřímu Černému.