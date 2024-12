Nový nákupní park vzali v Brodě útokem, fastfood ale lidé přijali s rozpaky

„Naší vizí je vybudovat nákupní park s tradiční skladbou spotřebního zboží a služeb, tedy oděvy, obuv, drogerie, potřeby pro domácnost, elektro, restaurace a podobně,“ říkal ještě před zahájením výstavby jednatel developerské společnosti Immomarket Václav Vitek.

To se podařilo, byť po tříletém odkladu způsobeném covidovou pandemií a energetickou krizí. Ve Stříbrném dvoře otevřel svůj druhý obchod ve městě supermarket Billa, elektroniku prodává Datart, oděvy zastupují Gate nebo Pepco, obuv tu prodává CCC. Velký zájem mezi zákazníky je o potřeby do domácnosti Action, v nákupním parku sídlí třeba i lékárna Benu nebo řetězec s potřebami pro domácí mazlíčky SuperZOO či drogerie Dm.

„Prodejna v Havlíčkově Brodě je dalším krokem při naplňování našich expanzních cílů. V letošním roce plánujeme otevřít nejvyšší počet nových prodejen během jednoho roku v naší historii,“ vzkázala Dana Bratánková, mluvčí společnosti Billa.

Právě Billa s nákupní plochou tisíc metrů čtverečních má do nákupního parku nalákat běžné zákazníky. Ti při každodenním nákupu potravin jistě zavítají i do některých dalších obchodů. A nebo do nového fastfoodu KFC. Ten v Brodě otevřel svou celkově 130. restauraci v Česku.

Na přínosu KFC se lidé neshodnou

„Tento krok je součástí dlouhodobé strategie posilovat přítomnost značky nejen ve velkých městech, ale i v regionech. Místní obyvatelé i návštěvníci tak mají možnost vychutnat si kuřecí speciality v moderním prostředí,“ uvedla ředitelka KFC pro Českou republiku a Rakousko Ivana Makalová Dlouhá.

„Zákazníci si sami naši přítomnost žádají, což nás nesmírně těší. Havlíčkův Brod byl dlouhodobě v našem hledáčku a věříme, že tato restaurace bude skvělou příležitostí užít si dobré jídlo a společné chvíle pro lidi ze širokého okolí,“ dodala ředitelka.

Areál patřil naší rodině asi 130 let. Developer nás oslovil s nabídkou odkupu veškerých pozemků a jejich přeměny v nákupní centrum. Vladimír Slávka místostarosta Havlíčkova Brodu (ANO)

V Havlíčkově Brodě dosud žádný celosvětový řetězec rychlého občerstvení pobočku neměl. KFC je první. Podle zákazníků je ale jeho příchod z výčtu reakcí na sociálních sítí a webových diskusích vnímán rozporuplně. Na jedné straně jsou lidé nadšení, na druhé se ozývají sveřepí odpůrci.

„Je fajn, že KFC je v Havlíčkově Brodě. Je to součást dnešního života,“ napsal v jedné z diskusí Petr Ošlejšek. „Super, konečně se najím,“ přidala Zuzana Radová Burianová. „Už se těšíme,“ vzkázal David Škaryd.

„Kdyby tam radši udělali klasický bufet,“ posteskl si naopak Pavel Hrubý. Jeho reakce byla z těch negativních nejméně ostrá. Další diskutující nešetří slovy jako „hnus“, ale ani mnohem hrubějšími výrazy. Další by místo rychlého občerstvení raději nakupovali v hobby marketu. Ten v Brodě stále chybí.

KFC bylo v Brodě vybudováno v konceptu otevřené kuchyně. Zákazníci tak mohou na vlastní oči sledovat přípravu svých pokrmů. „Je to pro nás způsob, jak přiblížit naši práci lidem a ukázat, že pracujeme opravdu s čerstvými surovinami,“ vysvětluje Ivana Makalová Dlouhá.

Vyrostl na místě statku místostarosty

Nový nákupní park přinesl nejen další možnosti nákupu, ale také celou řadu nových pracovních příležitostí. Obchody nabízely stovky volných míst. Jen v již zmíněném KFC našlo práci pět desítek lidí. Velký zájem byl třeba o pozice v Datartu, kam za vyšším výdělkem odešlo pracovat mnoho lidí z jiných firem ve městě.

Co do své rozlohy šesti tisíc metrů čtverečních a počtu obchodů na jednom místě se Stříbrný dvůr stal největším nákupním parkem v Brodě. Postaven byl na místě bývalého statku, jehož vlastníkem byla rodina současného havlíčkobrodského místostarosty Vladimíra Slávky (ANO).

„Areál patřil naší rodině asi 130 let. Developer nás oslovil s nabídkou odkupu veškerých pozemků a jejich přeměny v nákupní centrum,“ vysvětloval Slávka před pěti lety, kdy se ke stavbě obchodního centra začalo schylovat.

Mnoho lidí mu tehdy mělo rozhodnutí statek prodat za zlé. „Stříbrný dvůr je ukázka staré zemědělské architektury. Byl jsem rád, když se začal před pár lety opravovat. A najednou by měl být zbourán,“ podivoval se pár týdnů před demolicí například tehdy opoziční zastupitel Tomáš Hermann (Strana Zelených - Společně pro Brod).

První dny po otevření nákupního centra ukázaly i na jednu jeho vlastnost mnohými vnímanou jako slabinu. Tou je dopravní napojení. K obchodům na samém konci Žižkovy ulice se jede přes obchvat města po kruhovém objezdu. A otevření obchodů a dopravní špička v minulém týdnu způsobily dlouhé kolony a velké zácpy.

Ukázalo se také, že přechod pro chodce se semaforem v těsné blízkosti kruhového objezdu, kam chodí pěší od prodejny Albert, skutečně není ideálním řešením.