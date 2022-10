Humpolec se dočká nákupního centra, nahradí autobusové nádraží

Humpolec s necelými jedenácti tisíci obyvateli je jedním z posledních měst svojí velikosti, které nyní nemá větší obchodní centrum.

„Je to věc, na kterou lidé už poměrně dlouho čekají. Chybí jim tady obchody s určitým druhem zboží a kvůli tomu pak musejí jezdit nakupovat do jiných měst. Jsem proto rád, že se obchodní centrum konečně blíží realizaci,“ vyjádřil se současný humpolecký starosta Karel Kratochvíl.

Kromě zmíněných prodejen s oblečením a obuví se mohou zákazníci těšit i na obchody s chovatelskými potřebami, drogerií, elektrozbožím nebo s potřebami pro domácnost. Ve všech případech by mělo jít o známé řetězce.

Investorem stavby, jejíž vybudování vyjde na přibližně 200 milionů korun, je společnost Fuertes Development a KLM real estate. „Doteď jsme působili na Slovensku, kde jsme postavili dvacet center podobného typu. Humpolec bude prvním českým projektem, na kterém pracujeme,“ informoval Rastislav Čačko, majitel druhé jmenované společnosti.

Na budoucích obchodech bude zelená střecha

Se zahájením stavby se dle jeho slov počítá v lednu 2023. „Momentálně máme stavební povolení a doděláváme projektovou dokumentaci. V lednu bychom rádi začali zemní a stabilizační práce, v březnu pak chceme mít hotovou hrubou stavbu a v září otevřít,“ nastínil plány Čačko.

V nákupním centru by mělo vzniknout kolem pěti desítek nových pracovních míst.

Firma ve svém projektu zohlednila podmínky stanovené městem. „Celá plocha, která má 4 600 metrů čtverečních, bude mít zelenou střechu. V tomto rozsahu to není úplně běžné,“ konstatoval Čačko s tím, že zelená střecha výrazně pomůže ve snižování výdajů za energie. O maximální míru udržitelnosti životního prostředí se podle jeho slov snaží firma ve všech svých projektech, ať už jde o zelené střechy, nebo opatření pro zadržování vody, retenční dlažby nebo například zelené stěny.

Nová stezka pro pěší i cyklisty

V rámci Humpolce se jedná o ojedinělý projekt. Zelenou střechu, ovšem výrazně menších rozměrů, má ve městě zatím pouze kavárna v parku Stromovka.

„Město však chce koncept zelených střech podporovat i do budoucna. Nemůžeme sice mluvit za soukromé investory, ale co se týká městských projektů, aktuálně se staví nová mateřská škola a část její střechy by mohla být také zelená,“ sdělila mluvčí radnice Jana Kudrhaltová.

Investor se také ve smlouvě s městem zavázal, že na pozemku u budoucích obchodů na vlastní náklady vybuduje stezku pro pěší a cyklisty a veřejné osvětlení podél Okružní ulice.

V souladu s městskými pravidly získali Humpolečtí od firmy ještě šek na půl milionu korun.

„Peníze půjdou na rozvoj infrastruktury. Do ní patří třeba i dětské hřiště v Hněvkovicích, které by se mělo dělat v příštím roce, takže je možné, že peníze použijeme právě na něj,“ dodal nynější humpolecký místostarosta Vlastimil Brukner.