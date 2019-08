Brod ho sliboval už dávno, přesto sportovci na bar u hřišť čekají marně

Sportovec Pavel si pravidelně na hřiště v Plovárenské ulici chodí zahrát volejbal. Do batohu si nikdy nezapomene přibalit lahev s vodou. „Jenže když je venku vedro, je za hodinu teplá a nedá se pít,“ říká.



U sportoviště jsou sice pítka, ale odvahu napít se z nich nemá každý, navíc bývají často rozbitá.

Ačkoliv se jedná o nejvyužívanější sportoviště města, v Plovárenské už dlouho neexistuje žádná možnost koupit si občerstvení.

„Ani tu po sportu není možné chvíli jen tak s přáteli posedět u piva. Vždycky musíme jinam,“ dodává nespokojený Pavel.

Při nedávném mistrovství světa v softballu, které hostila sousední Hippos Arena, lidé možnost občerstvení měli. Zvykli si na ni a teď jim chybí. Někteří ze sportovců, kteří na Plovárenskou chodí pravidelně, tak žádají radnici o splnění jejích dávných slibů.

„Nebyla dostatečná vůle zastupitelů,“ vysvětluje místostarosta

V roce 2014, kdy vedení města nechalo definitivně z areálu odvézt plechový kiosek, jenž měl původně sloužit na Havlíčkově náměstí, totiž tehdejší radní slibovali, že bude v Plovárenské zřízeno stálé občerstvení.

Připomeňme si to. „Do příští sezony chceme vybudovat stálé a kryté občerstvení,“ uvedl Libor Honzárek, v té době radní a dnešní místostarosta města, před pěti lety.

„Mělo by se jednat o kruhový bar na středovém parketu provozní budovy, kolem budou stolky a židle,“ doplnil ho tehdy místostarosta Čeněk Jůzl. Ten už dnes ve vedení města není.

Jenže uplynulo už pět let a bar nikde. „Dosud k tomu nebyla dostatečná vůle zastupitelů. Vyžadovalo by to patřičné úpravy a nemalé finanční náklady,“ tvrdí nyní Honzárek. Jak dodává, on sám je této investici nakloněn, nepodařilo se mu ji ale prosadit mezi kolegy.

ODS se obává, že by vznikla konkurence zavedeným podnikům

Podle tehdejšího vedení města ze záměru nebyla nadšená hlavně ODS. Místostarosta za tuto stranu Zbyněk Stejskal i teď, když veřejnost po občerstvení začala opět víc volat, neskrývá drobné rozpaky.

„Možná je to zajímavý podnět. Ale je to dvousečné. Uměle bychom tím vytvářeli konkurenci zavedeným podnikatelům v okolí. Navíc se s provozováním kiosků dost trápíme,“ nadnesl.

Stejskal soudí, že by byl ideální stav, kdy by mohli lidé využívat občerstvení v areálu sousední Hippos Areny, jako tomu bylo při červnovém mistrovství světa. S takovým nápadem ale vedení softballového klubu Hroši Havlíčkův Brod, který areál provozuje, nesouhlasí.

„Během šampionátu jsme měli smlouvu s cateringovou firmou, která občerstvení zajišťovala. My určitě jako sportovní klub nebudeme dělat hospodu pro veřejnost. Děláme sport, jsme součástí tělovýchovné jednoty, to ani nejde,“ rázně odmítl šéf klubu Dušan Šnelly.

Vytáhnout ze skladu kiosek z náměstí? Už to prý není možné

Podle Honzárka už není možné, aby město znovu ze skladu technických služeb vytáhlo plechový kiosek, který v Plovárenské po tři sezony stával.

„Stále s ním počítáme jako se součástí jiného projektu. Chtěli bychom ho použít při zřízení odpočinkového mola na břehu Sázavy u kina,“ pravil. Jenže tento projekt už delší dobu naráží na připomínky Povodí Vltavy.

Zřízení kruhového baru je tak momentálně jedinou reálnou možností, jak amatérským sportovcům v Plovárenské vyhovět. „Podklady pro to jsou připraveny. Zkusíme se na to podívat a zařadit do návrhu rozpočtu na příští rok,“ vzkázal Libor Honzárek.

Jak už výše zmínil místostarosta Stejskal, město má s provozem kiosků a občerstvení problém dlouhodobě. Pro letošní sezonu už nepočítá s tím, že by se otevřelo občerstvení v nově vybudované provozní budově v parku. Dosud se nepovedlo najít provozovatele.

V parku začínají sloužit aspoň toalety, otevírá je městská policie

„S jedním potenciálním zájemcem jednáme, ale nepředpokládám, že by otevřel ještě letos, když už jsou prázdniny za polovinou,“ podotkl místostarosta Stejskal.

Už dnes by ale měly být v novostavbě alespoň otevřeny toalety. Jejich chod měl původně zajišťovat vybraný provozovatel občerstvení, od této myšlenky ale radnice nakonec ustoupila. Otevírat je každý den má městská policie, starat se o ně budou technické služby.

Potíže mělo i občerstvení, které po dva roky fungovalo hned naproti v budově AZ Centra. To bylo před časem z ekonomických důvodů zrušeno. V Plovárenské vydržel plechový kiosek tři roky, poslední rok provozu - v roce 2014 - ho nájemkyně otevřela přes léto jen třikrát. A když původně stál na náměstí, musel být kvůli nespokojenosti části veřejnosti odvezen.