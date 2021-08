Nejmenší nůž se vejde za nehet, rarita je novým exponátem muzea rekordů

„Nůž o délce 3,7 milimetru je zhotoven z chromované oceli a slonoviny. Kování autor vytvořil ze čtrnáctikarátového zlata,“ popisuje nový exponát prezident agentury Dobrý den Pelhřimov, Miroslav Marek.

Mininožík je přitom plně funkční. „Před dvaceti lety jsem na vlastní oči viděl, jak tento pidinůž dokáže skoro jak břitva rozříznout papírovou A4,“ usmívá se Miroslav Marek.

Autor se měl při jeho výrobě řídit zásadou, že tupý nůž je - stejně jako tupý člověk - k ničemu. Aby mohl nožík vybrousit, musel si nejprve vytvořit brusku o délce 2,2 centimetru s diamantovým kotoučem o průměru 1 centimetr.

„Při výrobě takto extrémně malých předmětů se pracuje v tisícinách milimetru,“ upozorňuje Miroslav Marek na to, jak náročná je to práce.

„A víte, co je kuriózní?“ ptá se. „Před předáním exponátu do našeho muzea autor nožík už dvakrát ztratil. Tedy ztratil... z krabičky se mu vysypal do kapsy u saka. Ale, jak říká pan Ontek - hledejte nůž v kapse saka! Jemu to trvalo i půl hodiny,“ líčí Marek.

V pelhřimovském muzeu kuriozit je vystaven rovněž největší kuchyňský nůž dlouhý 286 centimetrů. Ten byl ale původně zhotoven k jinému účelu než ke krájení, proto postrádá obvyklou ostrost.

Nožům a krájení bude věnován i dnešní pokus o nový český rekord. Konkrétně půjde o rychlostní krájení nudlí. V co nejrychlejším čase se je pokusí pokrájet nevidomý kuchař Pavel Kubíček. Mezi rekordmany není nováčkem. V minulosti vytvořil v rámci festivalu Pelhřimov - město rekordů obří topinku o hmotnosti 24,8 kg.

Součástí akce, která začíná v 10 hodin na pelhřimovském nábřeží Rekordů a kuriozit v expozici Zlaté české ručičky, bude i ukázka výcviku vodicích psů pro nevidomé.