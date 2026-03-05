Nový třebíčský stadion má 16 kabin, poměřuje se i s pražskou O2 arenou

  19:03
Nově zrekonstruovaný zimní stadion v Třebíči už disponuje vším, co má hokejová hala sportovcům i návštěvníkům nabízet – včetně úplně nové multimediální kostky. Zatím ovšem halu využívá výhradně mládež Horácké Slavie.

Vedení města Třebíče a místní hokejový klub oficiálně představily kompletně zrekonstruovanou KHNP Arenu, na kterou jsou oba subjekty náležitě pyšné. Troufly si dokonce poměřovat se s pražskou 02 arenou.

„Celkem máme k dispozici 16 kabin. A můžu říct, že jejich kvalitou a velikostí překračujeme i parametry O2 areny,“ přesvědčoval šéf Horácké Slavie Třebíč Martin Svoboda.

Moderní stánek pro prvoligové hokejisty Horácké Slavie Třebíč nabídne kapacitu 2 700 diváků.
Na ledě Zimního stadionu města Třebíče KHNP Arény už trénují mládežnici Horácké Slavie. Od nadcházejícího víkendu se tu budou hrát už první mistrovské zápasy.
Pod stropem arény už je zavěšena multimediální kostka. Po nahrání softwaru pro výsledkovou tabuli se zde o víkendu mohou hrát první soutěžní zápasy. (5. března 2026)
V prostorné kabině domácího týmu bude hráčům k dispozici také sauna a ochlazovací káď. (5. března 2026)
Je pravda, že co se prostornosti šatny pro soupeře prvoligového třebíčského A-týmu týká, je skutečně extrémní. „Podobnou často nemá ani řada extraligových klubů,“ zmínil obchodní a marketingový manažer klubu Daniel Šlapák.

Parádní zázemí má ale pochopitelně i první mužstvo domácí Horácké Slavie. Jeho hráči mohou využívat nejen odpočinkovou místnost, ale například i saunu.

„Když se tady byli naši kluci z „áčka“ poprvé podívat, nevěřili vlastním očím. Vesměs všichni okamžitě hlásili, že zpátky do Moravských Budějovic už je nikdo nedostane,“ smál se Šlapák.

Zatím ještě musí do azylu

Ve skutečnosti ovšem nemají na vybranou – i v následujícím čtvrtfinále prvoligového play off budou muset třebíčští hokejisté znovu dojíždět do svého azylu.

„Znovu říkám, že rozdíl mezi starým stadionem a novým je obrovský. Technologicky je to něco docela jiného, tudíž se nejprve musíme se vším pořádně sžít a naučit se s těmi novými technologiemi pracovat,“ vysvětloval Svoboda.

Jako názorný příklad zmínil premiérovou přípravu ledu. „Dříve tady nebyla vůbec žádná vzduchotechnika, která má na přípravu ledu zásadní vliv. Udělali jsme tudíž první mražení a led se nám lepil. Vůbec to po něm neklouzalo, protože bylo velké sucho,“ hlásil.

I proto si dalo vedení klubu dostatečnou časovou rezervu, aby pro příští sezonu bylo vše dokonale připraveno.

Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou

Každopádně s návštěvami se v nové hokejové hale v Třebíči dveře netrhnou. A vesměs všichni hosté se podle vedení klubu i města předhánějí v superlativech.

„Byli tady jak zástupci mezinárodního hokejového hnutí, tak i celosvětových firem, a dorazil také Milan Hnilička z českého hokejového svazu. A pokaždé jsme slyšeli jenom samou chválu. Skutečně jsme prý evropským unikátem,“ rozplýval se Svoboda.

O pozitivní reakce se ovšem podělil i starosta Třebíče Pavel Pacal. „Zrovna teď v pondělí mi volal viceprezident mezinárodní hokejové federace (IIHF) Petr Bříza a vyjádřil nám obrovské poděkování za to, jaký stadion s potenciálem rozvoje hokejové mládeže u nás vznikl. Mohu dokonce naznačit, že mezinárodní i česká federace uvažuje, že by k nám přesunula některé renomované turnaje,“ prozradil.

Mysleli především na rozvoj mládeže

Kromě už zmiňovaných 16 kabin nabízí nový hokejový stánek v Třebíči také dvě tělocvičny, posilovnu, prostor pro nácvik střelby a samozřejmě i spoustu míst určených k občerstvení.

„Kdokoliv si náš stadion projde, uvidí, že od začátku projektu se tady myslelo především na mládež a děti. Na jejich rozvoj, abychom mohli vychovávat další špičkové hráče pro elitní soutěže i národní tým,“ uvedl Svoboda.

Hvězdy zpět! Třebíčský zimní stadion v létě slavnostně otevře hokejová exhibice

A že jich v minulosti z Horácké Slavii vyšlo i z podstatně skromnějších poměrů spousta.

Ostatně celá řada třebíčských odchovanců, kteří se mohou pyšnit skvělými kariérami, dorazí na velkou srpnovou show konanou právě v rámci slavnostního otevření nové haly.

Diváci uvidí 8. srpna v akci hokejové hvězdy jakými jsou Karel Vejmelka, Martin Erat, Leoš Čermák, Ondřej Němec či Lukáš Nahodil.

Vedle arény vyroste parkovací dům za 150 milionů

Místo stávajícího pozemního parkoviště za halou má brzy vyrůst parkovací dům pro bezmála dvě stovky aut. (5. března 2026)

Hokejoví fanoušci v Třebíči se po otevření zrekonstruovaného zimního stadionu dočkají další novinky. Město v bezprostřední blízkosti arény plánuje výstavbu parkovacího domu pro téměř dvě stovky vozů. Stavba by měla začít na přelomu roku a hotovo má být v první polovině roku 2028.

„Rekonstrukci zimního stadionu bereme jako první etapu. Tou druhou by měla být právě výstavba parkovacího domu. Myslíme si, že komplex pak bude úplný, je potřeba to brát jako spojenou nádobu,“ uvedl starosta Třebíče Pavel Pacal.

Nová parkovací kapacita nabídne celkem 196 míst. Aktuálně projekt prochází fází příprav a schvalování. Přestože přesný realizační rozpočet vzejde až z dokončené dokumentace, radnice předpokládá náklady ve výši okolo 150 milionů korun.

Kraj dorovnal „křivdu“
Výraznou finanční injekci pro tento projekt schválilo zastupitelstvo Kraje Vysočina, které na stavbu přispěje částkou 75 milionů korun. Podle hejtmana Martina Kukly jde o krok, který má Třebíči kompenzovat předchozí nižší podporu při rekonstrukci samotného stadionu.

„Věřím, že jsme tu křivdu napravili. Kraj de facto během několika málo měsíců po volbách schválil 75 milionů korun právě na tento parkovací dům,“ vysvětlil Kukla s tím, že Vysočina nyní disponuje špičkovým hokejovým zázemím jak v Jihlavě, tak právě v Třebíči.

Nový třebíčský stadion má 16 kabin, poměřuje se i s pražskou O2 arenou

Silnice I/19 se sune do údolí, provoz je omezen. Chystá se oprava

Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na...

Počínaje úterým bylo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nuceno nečekaně omezit provoz na silnici I/19 u Pohledu na Havlíčkobrodsku. Důvodem je ujíždějící svah v lesním úseku hned za obcí směrem na...

3. března 2026  13:42

Archeologové objevili v centru Velkého Meziříčí kruhovou studnu i pranýř

Nálezy studny a známek pranýře jsou natolik unikátní, že kvůli jejich zachování...

Hříšníci a provinilci byli ve středověku běžně vystaveni veřejnému zostuzení v centrech řady měst. Jedním z nich, jak uplynulé dny ukázaly, bylo také Velké Meziříčí. Archeologové, zkoumající náměstí...

3. března 2026  12:07

