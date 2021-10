Nasouvání nového mostu přes Sázavu se v Havlíčkově Brodě chýlí ke konci

Nový železniční most dělníci staví na trati z Havlíčkova Brodu na Pardubice, jen kousek od brodského vlakového nádraží. Přes Sázavu nedaleko jejího soutoku se Šlapankou se ve čtvrti Škvárovna až do léta klenul most provizorní. Usazen byl v roce 1986 a už dávno byl za svou životností.

Nová 80 metrů dlouhá mostní konstrukce, která staré provizorium nahradí, se stavěla přímo na železniční trati. Zhotovitelská firma Firesta vytvořila pracovní plošinu, na níž se most skládal, svařoval i natíral. Práce na konstrukci skončily a už hotové dílo nyní stavitel nasouvá nad řeku.

„Existují různé způsoby stavby mostů. V případě takové ocelové konstrukce je její zhotovení v těsném sousedství a následný výsun do otvoru poměrně častým postupem,“ vysvětluje stavbyvedoucí Radek Vévoda.

V tomto případě celou konstrukci zezadu tlačí hydraulický válec. Když je most ještě na pracovní plošině, pohybuje se po takzvané výsuvné stolici na malých kolečkách. Přímo nad řekou se pak nasouvá na provizorní podpěry nazývané vahadlové stolice. Jejich vršek je pokryt teflonem, po němž konstrukce mostu klouže.

„Most posouváme vždy o 35 centimetrů. Pak je potřeba hydraulický válec o kousek přemístit a můžeme urazit dalších 35 centimetrů. To opakujeme stále dokola, než bude ocelová konstrukce nad místem usazení,“ popsal stavbyvedoucí Vévoda.

Pětatřicet centimetrů je mostní konstrukce schopná ujet za dvě až tři minuty. Ve skutečnosti se však co chvíli zastavuje, aby mohli dělníci zkontrolovat, zda konstrukce neuhýbá, neujíždí, nenaklání se nebo se některá strana nepřetěžuje. Vše tak trvá mnohem déle.

Například po najetí na první vahadlovou stolici podpěra klesla o dva centimetry a bylo nutné mostní konstrukci vypodložit. Že se více pohnou, čekají stavebníci hlavně u podpěr, které budovali na plošinách v korytě řeky. „Ta náročnější část je ještě před námi,“ řekl ve čtvrtek dopoledne Vévoda.

Konstrukci zaměří geodet a prověří investor

Nad místo konečného uložení má celý most dorazit v pátek odpoledne. Na sobotu stavbyvedoucí plánuje zahájení jeho spouštění na ložiska, což také zabere pár dnů. Konstrukce klesne zhruba o jeden a půl metru. Před definitivním ukotvením ji přesně zaměří geodet a zkontroluje investor. Teprve ten pak povolí další práce.

Ocelová konstrukce se nad řeku podle původních plánů měla nasouvat až koncem října. Že k tomu dochází už nyní, ale neznamená, že by zhotovitel byl oproti harmonogramu prací napřed. „Změnili jsme technologický postup při usazování dilatačního závěru. To nakonec provedeme až v momentě, kdy most bude na místě,“ objasnil Radek Vévoda.

Opatřen ložem a kolejemi má být nový most během listopadu. Už první prosincový den by se na trať měly vrátit vlaky. Ty zatím při výluce jezdí tunelem. Poslední dokončovací práce hodlá dodavatel dělat až za provozu. Termín kompletního dokončení rekonstrukce mostu byl stanoven na konec roku.

Nový most přijde investora, Správu železnic, na více než 110 milionů korun. „Stavba zajistí připravenost pro navazující modernizaci uzlu Havlíčkův Brod a umožní zvýšení rychlosti na 70 kilometrů v hodině. Projekt počítá i s možnou budoucí elektrifikací trati, most na ni bude stavebně připraven,“ sdělil už dříve mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

12. října 2021