Už žádné drobné na televizi. Pacienti v novoměstské nemocnici ji sledují zdarma

Autor:
  11:03
Bezplatné sledování televizního vysílání si nově užívají pacienti v Nemocnici Nové Město na Moravě. Zatímco dříve museli shánět drobné mince do automatu, aby si mohli vychutnat svůj oblíbený pořad, teď tato dlouholetá retro praxe končí. Nemocnice nedávno rozvázala spolupráci s externí firmou a pořídila si raději televizory vlastní.
Fotogalerie4

Pacienti hospitalizovaní v novoměstské nemocnici už nemusí shánět drobné. Sledovat televizní pořady mohou zdarma. | foto: archiv nemocnice

„Nové televize jsou nyní na všech lůžkových odděleních. Přispějí k vyššímu komfortu hospitalizovaných pacientů,“ okomentovala změnu ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková.

Původní automaty byly ve zdravotnickém zařízení spuštěny v polovině ledna 2014. Velkoformátovými LED televizory byly nejprve vybaveny pokoje na chirurgickém a interním oddělení.

„Pacienti vhazovali do schránky peníze od pětikoruny až po padesátikorunu. Na displeji se následně objevilo, jaký mají kredit a kolik sledovacího času jim ještě zbývá. Desetikoruna zaručovala pacientům hodinu a půl televizního sledování,“ přiblížila kdysi běžnou praxi Helena Zelená Křížová, mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě.

Nemocnice Nové Město na Moravě pořídila celkem 107 nových televizorů, jejichž využívání mají hospitalizovaní lidé od září letošního roku zdarma.

Fotogalerie

zobrazit 4 fotografie

S externí společností, která tam tento systém provozovala, se však zdravotnické zařízení nakonec rozloučilo. A pořízeno bylo celkem 107 nových televizorů, jejichž využívání mají hospitalizovaní lidé od září letošního roku zdarma.

Nákup moderní techniky vyšel nemocnici na celkem 480 tisíc korun. Tuto částku uhradilo krajské zařízení ze svého rozpočtu.

Novinku nedávno zhodnotil rovněž hejtman Vysočiny Martin Kukla.

„Už jako náměstka mě starý systém fakt štval, a proto jsem po nástupu do funkce hejtmana řešil, jak to změnit. Jsem rád, že jsme to dotáhli do úspěšného konce a zlepšili prostředí pro pacienty,“ nechal se slyšet Kukla s tím, že bezplatné sledování televize v nemocnicích patří již ke standardu moderní péče v jednadvacátém století

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na nový most se lidé budou jen dívat. Otevření se odkládá kvůli chvění

Nový most přes Sázavu je už sice hotový, teď ale bude několik měsíců čekat na...

Nový most v Nábřežní ulici ve Žďáru nad Sázavou mohou lidé obdivovat již několik měsíců. Po lávce za zhruba třináct milionů korun se ale zatím neprojdou. Otevření stavby, které mělo nastat nyní na...

Zase tu vládnou hlupáci. Dnes bychom rozjezd pivovaru nepřežili, říká Bernard

Premium
Stanislav Bernard před pár dny oslavil sedmdesátiny. Takřka polovinu života...

Před pár dny oslavil sedmdesátiny. Takřka polovinu života spojil své jméno i tvář s pivem. V roce 1991 se společníky koupil ruinu uprostřed Humpolce. Dnes je Stanislav Bernard spolumajitelem značky,...

Kvůli konkurenci z Asie končí v Havlíčkově Brodě Hartmann - Rico, propustí 200 lidí

Výrobní areál společnosti Hartmann - Rico v Havlíčkově Brodě.

Po více než sto letech v Havlíčkově Brodě skončí zavedený a tradiční zaměstnavatel. Na konci března uzavře svůj závod v Bělohradské ulici společnost Hartmann - Rico. Informovalo o tom vedení...

Hala potmě, zastavená hra, výzva k evakuaci. Fanoušek s cigaretou narušil hokej

Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...

Návštěvníci nové jihlavské Horácké arény prožili novou zkušenost. Jeden z fanoušků Dukly si při pondělním prvoligovém zápase proti Vsetínu v prostorách haly potáhl z elektronické cigarety. Tím se...

Z bývalého finančního úřadu v Havlíčkově Brodě se stala moderní bytovka

Bývalý finanční úřad se změnil na bytový dům. Během posledních let se rovněž...

Ještě před osmi lety v té budově seděli úředníci. Kdo k nim mířil, neměl úplně nejlepší pocity. Dnes tu je před dokončením 32 nových moderních bytů. Z budovy bývalého finančního úřadu v Havlíčkově...

Na D1 vzplál návěs kamionu. Hašení zablokovalo provoz směrem k Brnu

Při ranním požáru návěsu kamionu na D1 u Kozlova, který způsobila technická...

Provoz na 120 kilometru dálnice D1 ve směru na Brno dnes ráno komplikoval požár návěsu kamionu. U obce Kozlov na Havlíčkobrodsku zasahovali profesionální hasiči z Jihlavy. Škoda vzniklá požárem byla...

19. listopadu 2025  9:16

Světlá opět rozsvítí Zimní procházku parkem. Letos na ní zatančí i sněhuláci

Jelení rodinka bude rozhodně nejfotografovanějším objektem ve Světlé nad...

Ten nápad vznikl víceméně z nouze v době covidu. Nekonaly se žádné společenské ani kulturní akce, zakázány byly adventní trhy i shromažďování lidí. Alespoň trochu chtěli zpříjemnit lidem v této temné...

19. listopadu 2025  8:17

Hala potmě, zastavená hra, výzva k evakuaci. Fanoušek s cigaretou narušil hokej

Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...

Návštěvníci nové jihlavské Horácké arény prožili novou zkušenost. Jeden z fanoušků Dukly si při pondělním prvoligovém zápase proti Vsetínu v prostorách haly potáhl z elektronické cigarety. Tím se...

18. listopadu 2025  14:32

Z bývalého finančního úřadu v Havlíčkově Brodě se stala moderní bytovka

Bývalý finanční úřad se změnil na bytový dům. Během posledních let se rovněž...

Ještě před osmi lety v té budově seděli úředníci. Kdo k nim mířil, neměl úplně nejlepší pocity. Dnes tu je před dokončením 32 nových moderních bytů. Z budovy bývalého finančního úřadu v Havlíčkově...

18. listopadu 2025  12:06

K chrámu přibude neobvyklá kašna, tvořit ji bude socha, žlábek i báseň opata

Na prostranství u kostela sv. Prokopa vznikne nová kašna se sochou patrona...

Do centra Žďáru přibude další umělecké dílo. U prokopského kostela vznikne originální kašna, doplněná sochou patrona chrámu - svatého Prokopa. Autorem bronzové 1,5 metru vysoké skulptury je...

18. listopadu 2025  8:29

Rekordman má trenérku na dálku. Nepotřebuji, aby mi někdo říkal makej, směje se

Na červnovém mistrovství světa v silovém trojboji český reprezentant Vít...

Říká se, že obhájit prvenství je vždycky o něco složitější, než vyhrát poprvé. V každém případě k tomu potřebujete také velkou dávku štěstí. Své by o tom mohl vyprávět Vít Okrouhlý, jednatřicetiletý...

17. listopadu 2025  11:08

Bůh není automat na bonbony, spoléhat na jeho milost nelze, říká nemocniční kaplan

Premium
Často se za něčím ženeme, ale na geriatrii v posteli s jedním hrnkem na stole...

Farář z Luk nad Jihlavou Jakub Tůma chodí už třetím rokem jednou týdně navštěvovat pacienty do jihlavské nemocnice. „Často se za něčím ženeme, ale na geriatrii v posteli s jedním hrnkem na stole...

16. listopadu 2025

Žďár zřídí agenturu, která by mohla prázdné soukromé byty pronajímat potřebným

I ve Žďáře jsou podle vedení města byty, které zejí prázdnotou. Majitelé je...

Na jedné straně rodiny, jež nemají kde bydlet. Na druhé vlastníci bytů, kteří je kvůli obavám z problematických nájemníků raději nechávají prázdné. Oběma skupinám vyjde teď Žďár nad Sázavou vstříc....

16. listopadu 2025  9:09

Jihlavští hokejisté smetli Kolín, všech sedm gólů padlo za třetinu

Jihlavští hráči slaví gól proti Slavii.

Jihlava deklasovala v první hokejové lize Kolín 6:1 a napravila středeční domácí porážku s béčkem Pardubic. Středočeši klesli na třetí místo za Litoměřice, které zvítězily na ledě Poruby 5:4.

15. listopadu 2025  20:28

Zase tu vládnou hlupáci. Dnes bychom rozjezd pivovaru nepřežili, říká Bernard

Premium
Stanislav Bernard před pár dny oslavil sedmdesátiny. Takřka polovinu života...

Před pár dny oslavil sedmdesátiny. Takřka polovinu života spojil své jméno i tvář s pivem. V roce 1991 se společníky koupil ruinu uprostřed Humpolce. Dnes je Stanislav Bernard spolumajitelem značky,...

15. listopadu 2025

Mechanika má duši. Hledáme, jak ji oživit, říká učitel jediného hodinářského oboru

Garant pro obor Jemný mechanik, hodinář Jaromír Ondráček na jihlavské Střední...

Je unikátní. Jedinečné. V celém Česku a Slovensku jen jedno jediné. V Jihlavě učí mladé učně hodinářskému řemeslu. Zdejší učiliště za 71 let své existence odchovalo 1 636 hodinářů. Odborníků, kteří...

15. listopadu 2025  10:13

Dvakrát víc míst, moderní zázemí. V sobotu se otevře odpočívka Mikulášov na D1

Na obou stranách odpočívadlo získalo téměř jeden hektar odstavné plochy,...

Provoz na zmodernizované a rozšířené odpočívce Mikulášov na kilometru 95,8 dálnice D1 v obou směrech obnoví silničáři v plném rozsahu v sobotu 15. listopadu v 10 hodin. Nově má nabídnout nejen...

14. listopadu 2025  15:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.