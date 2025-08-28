Nejprve umělý trávník, později by areál u Medinu mohl získat i profi hřiště

  16:28
Obliba fotbalu v Novém Městě na Moravě roste. Za poslední tři roky se členská základna tamního SFK Vrchovina zhruba zdvojnásobila a zájem o tento sport se zvyšuje i mezi dětmi a mládeží. Podmínky pro tréninky nejsou ale ve městě dlouhodobě dostačující. Vyřešit to má nový areál, který už vzniká poblíž firmy Medin.

Fotbalisté Vrchoviny si musejí prozatím vystačit s travnatým hřištěm v novoměstské Tyršově ulici. Další přírodní sportoviště využívají ale i v okolních vesnicích, například v Pohledci nebo v Radešínské Svratce.

„Tréninky na Vysočině jsou ale vzhledem k podnebí obrovsky náročné, protože na přírodní trávě můžete trénovat tak čtyři, maximálně pět měsíců v roce. Zbylých sedm měsíců, kdy nám nepřeje počasí, jsme nuceni využívat umělou trávu,“ vysvětlil Jiří Janeček, šéftrenér mládeže a místopředseda SFK Vrchovina.

Sportovci tak doslova „vymetají“ umělé plochy všude po okolí – od menších hřišť přímo v Novém Městě až třeba po sportoviště v Bystřici nad Pernštejnem nebo ve Žďáře nad Sázavou. „S tím je pochopitelně spojené náročné dojíždění a také spousta peněz za pronájmy. Nový areál nám tak opravdu hodně pomůže,“ konstatoval Janeček.

Dluh fotbalu splacen?

Že podmínky nemají fotbalisté optimální, si uvědomují i lidé z novoměstské radnice. „Není rozhodně dostačující, aby měli fotbalisté k dispozici pouze jedno herní, travnaté hřiště. Potřebují také tréninkovou plochu s umělým povrchem, kde by se dalo připravovat i za nepříznivých klimatických podmínek. Plno okolních měst, kde týmy hrají i nižší soutěže, takové možnosti mají,“ uznává starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Plány na vznik zcela nového sportoviště, které možnosti fotbalové přípravy zlepší, nejsou ostatně ve městě nic nového. „Dluh, který tady vůči fotbalu máme, si uvědomovala už i minulá vedení města, takže tento projekt u firmy Medin je připraven prakticky dvacet let. Problémem bylo hlavně zajištění financování, nějakého vhodného dotačního titulu,“ shrnul Šmarda. To se ale teď změnilo, minimálně první fáze prací – z celkových tří – je už finančně zajištěna.

„V první etapě postavíme tréninkové hřiště s umělým povrchem, včetně osvětlení, oplocení, zavlažování a základního zázemí. Tato část projektu probíhá právě nyní a měla by být hotová pravděpodobně příští rok v květnu,“ informoval starosta s tím, že náklady na první fázi projektu vyjdou na přibližně 65 milionů korun, přičemž 25 miliony korun ji podpořil Kraj Vysočina. Zbytek pokryje město.

Následně chtějí Novoměstští ve Vlachovické ulici pokračovat i druhou etapou, která zahrnuje především vybudování odpovídajícího zázemí celého sportovního areálu s parkovištěm, občerstvením, kancelářemi, kabinami, prostorami pro rozhodčí i hráče.

„Tato část by měla v ideálním případě proběhnout v roce 2026 a 2027,“ podotkl Šmarda s tím, že radnice na tuto akci usiluje o dotaci od Národní sportovní agentury. Ta zatím nebyla městu přiřknuta, ale ani zamítnuta. I kdyby se však hned potřebné peníze sehnat nepovedlo, může podle starosty tréninkové hřiště nějakou dobu fungovat i se základním zázemím, které vznikne u sportoviště nyní.

„Budou tam samozřejmě moci běžně probíhat tréninky, sportoviště bude možné normálně využívat. Z dlouhodobého hlediska by ale areál měl splňovat parametry, které odpovídají i faktu, že tam bude působit mimo jiné hodně žákovských a mládežnických kategorií,“ objasnil Šmarda.

Příliv sportujících dětí

Právě sportujících dětí má totiž Vrchovina, jejíž „áčko“ úspěšně působí ve třetí lize, dnes ve svých řadách velké množství. „Chuť k fotbalu je teď v Novém Městě veliká – od A-týmu až po nejmenší dětičky, tak by bylo fajn to využít,“ potvrdil trenér Janeček s tím, že počet malých sportovců se nyní v klubu pohybuje kolem sto osmdesáti.

Radnice má do budoucna připravenou dokonce i třetí etapu rozvoje areálu, která připadá zhruba na roky 2027 a 2028. „Ta zahrnuje především výstavbu profesionálního herního travnatého hřiště s tribunou, které by sloužilo i pro ligové zápasy,“ doplnil novoměstský starosta.

Plocha ve Vlachovické ulici u firmy Medin se nachází na strategickém místě mezi městem a Vysočina arenou. V době konání velkých biatlonových klání tak bývá využívána pro potřeby těchto závodů.

„Část těchto ploch sloužila jako komerční zóna, bývaly tam různé party stany a merchandising, to si budou muset do budoucna zajistit pořadatelé nějak jinak. Na druhé, spodní ploše, pak parkovali VIP hosté, což ale bude dál možné i po první etapě prací,“ ujistil Šmarda.

Nejprve umělý trávník, později by areál u Medinu mohl získat i profi hřiště

