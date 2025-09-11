Taneční festival KoresponDance je zpět na scéně. V tomto roce naposled

Autor:
  8:25
KoresponDance, mezinárodní festival tance, nového cirkusu a pohybového divadla, se po svém červnovém zahájení v Jihlavě a červencovém vyvrcholení ve Žďáře nad Sázavou rozloučí s diváky v Novém Městě na Moravě. Bohatý program se tam uskuteční již dnes.
Fotogalerie3

Dvojice nizozemských akrobatů a filozofů Chris a Iros divákům festivalu KoresponDance předvede své pojetí blízkosti, důvěry a pohybu. | foto: Kai Hebestreit

„Tento den bude nabitý zážitky a špičkovými inscenacemi z oblasti současného tance a nového cirkusu. Těšit se lze na holandské duo Chris Iris a jejich performance GAP of 42, kde právě číslo 42 hraje hlavní roli, nebo na slovenský umělecký kolektiv Radical Empathy a jejich citlivou taneční performanci Sehr Langsam,“ přiblížila Věra Staňková, ředitelka novoměstské Horácké galerie, kde se bude festivalové dění z velké části odehrávat.

Dvojice nizozemských akrobatů a filozofů Chris a Iros divákům festivalu KoresponDance předvede své pojetí blízkosti, důvěry a pohybu.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Představení se konají jak dopoledne, konkrétně v půl jedenácté, tak v podvečer – v šest a poté v sedm hodin. V mezičasech lze využít i pohybové a taneční lekce s umělci.

Hodinu po poledni se workshop uskuteční v novoměstské nemocnici, ve čtyři odpoledne pak v Horácké galerii. První lekce bude více zaměřena na současný tanec, druhá na jednoduché akrobatické techniky a prvky.

Den a zároveň i celý festival zakončí v osm hodin večer otevřená lekce swingu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtyřicetimetrové pilíře už stojí. U Brtnice budují druhý nejvyšší most na Vysočině

Všechny nejvyšší pilíře vysokého silničního mostu už stojí. Stavbaři pravděpodobně ještě letos začnou s betonováním vrchní mostní konstrukce. Budování obchvatu Brtnice na cestě mezi Jihlavou a...

Už pouze měsíc. Stavba Horácké arény sprintuje do finiše, cenu a termín si drží

Běh na dlouhou trať v posledních týdnech vygradoval v dramatický finiš. Stavba Horácké Arény v Jihlavě, multifunkční haly za dvě miliardy, která začala 28. července 2023, jde do finále. Hotovo by...

Padající strom vážně zranil projíždějícího cyklistu, policie hledá možného viníka

Projíždějícího cyklistu ve Žďáře nad Sázavou zasáhl a vážně zranil padající strom. Incident se stal ve čtvrtek večer. Záchranáři muže vzhledem k jeho stavu transportovali do nemocnice vrtulníkem.

Obyvatelé sídliště odmítají novou bytovku. Kde si budou hrát děti? píší na zdi

„Děti si budou hrát kde? Pojďte Žižkov něco udělat! Spojit se!“ Takový nápis kdosi vytvořil na původně tenisové zdi na volném prostranství mezi školkou a bývalým sídlem společnosti Mateza na...

Pohotový zásah. Žena s oprátkou kolem krku skočila z trámu, policisté ji chytili

Na tu službu dlouho nezapomenou. Doslova v poslední chvíli policisté Martin Kašík a Jakub Nerad z Jihlavska zachránili lidský život. Matka malého dítěte s oprátkou kolem krku skočila z trámu....

Kamionu se za jízdy nečekaně převrátil vlek, trefil projíždějící osobní vůz

O velkém štěstí v neštěstí může mluvit řidič osobního vozidla Citroën, který ve středu po deváté hodině ranní jel u obce Studnice na Třebíčsku. Do jeho vozu totiž nečekaně narazil vlek uvolněný z...

10. září 2025  13:11

Hygienici na letních táborech narazili na prošlé potraviny i střevní nákazu

Celkem 132 letních dětských táborů zkontrolovali v průběhu prázdnin pracovníci Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. Při kontrolách odhalili deset pochybení. „Závažnější závady se řešily...

10. září 2025  12:21

Cestující jeli minibusem, řidič ho ovládal z kanceláře. Firma testuje budoucnost

Minibus, který pasažéry rozváží bez přítomnosti řidiče. Že jde o hudbu daleké budoucnosti? Zatím sice ano, ale v testovacím režimu si už cestu takovým vozem vyzkoušely ve Žďáře nad Sázavou stovky...

10. září 2025  8:36

Už je vzorný, zastala se žena u soudu manžela, který ve vzteku udeřil kojence

Fyzický útok na sedmitýdenní miminko potrestal v úterý českobudějovický krajský soud podmínkou. Jeho otec jej loni v záchvatu vzteku dvakrát prudce udeřil do hlavičky a způsobil mu těžké zranění....

9. září 2025  15:29

Nepostoupit do dvou let, fanoušci mě utlučou, směje se majitel Dukly Jihlava

Premium

Začátek hokejové sezony 2025/26 se blíží. Na premiérový zápas svého týmu se těší také nový majitel Dukly Jihlava Slavomír Pavlíček. Loňskou jízdu prvoligovým play off i následnou baráž o extraligu...

9. září 2025

Sehraný tříčlenný gang ve velkém kradl v drogeriích, prodejny vybíral náhodně

Minimálně osm krádeží s celkovou škodou přesahující částku 150 tisíc korun má podle obvinění policie na svém kontě tříčlenný gang, který podnikal nájezdy na prodejny s drogistickým zbožím po celé...

9. září 2025  11:08

Orlům mořským Vysočina svědčí, v kraji přibývá hnízdících párů i mláďat

Ornitologové se radují, na Vysočině letos úspěšně zahnízdilo 17 párů orlů mořských. Dravci vyvedli celkem 33 mláďat. Znamená to, že oproti loňsku se počet tohoto zákonem chráněného a kriticky...

9. září 2025  6:03

Nová naučná stezka se sochami a minirozhlednou upomíná na zavraždění Mariany

„Tohle ještě nic není, běžte si to projít celé, je to nádhera,“ říká u cedule s dřevořezbou dívky hovorný penzista v klobouku. Příběhem dívky Mariany, zavražděné v roce 1689 lupičem nedaleko Štěměch...

8. září 2025  14:12

Památky na Vysočině zlákaly víc návštěvníků, polepšily si hlavně Telč a Lipnice

Památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) na Vysočině navštívilo v době od ledna do konce srpna celkem 117 882 lidí. Je to o jedenáct procent více než loni za stejnou dobu. Vyplývá to ze...

8. září 2025  8:29

Obyvatelé sídliště odmítají novou bytovku. Kde si budou hrát děti? píší na zdi

„Děti si budou hrát kde? Pojďte Žižkov něco udělat! Spojit se!“ Takový nápis kdosi vytvořil na původně tenisové zdi na volném prostranství mezi školkou a bývalým sídlem společnosti Mateza na...

7. září 2025  9:25

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Divadelní sezonu v Horáckém odstartuje den otevřených dveří a Pinocchio

Sobotní den otevřených dveří a nedělní premiéra pohádky Pinocchio zahájí 86. sezonu Horáckého divadla Jihlava (HDJ). Soubor pro své diváky připravuje hned šest premiér. Nově se jim také představí dvě...

6. září 2025  8:30

Čtyřicetimetrové pilíře už stojí. U Brtnice budují druhý nejvyšší most na Vysočině

Všechny nejvyšší pilíře vysokého silničního mostu už stojí. Stavbaři pravděpodobně ještě letos začnou s betonováním vrchní mostní konstrukce. Budování obchvatu Brtnice na cestě mezi Jihlavou a...

5. září 2025  15:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.