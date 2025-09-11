„Tento den bude nabitý zážitky a špičkovými inscenacemi z oblasti současného tance a nového cirkusu. Těšit se lze na holandské duo Chris Iris a jejich performance GAP of 42, kde právě číslo 42 hraje hlavní roli, nebo na slovenský umělecký kolektiv Radical Empathy a jejich citlivou taneční performanci Sehr Langsam,“ přiblížila Věra Staňková, ředitelka novoměstské Horácké galerie, kde se bude festivalové dění z velké části odehrávat.
Představení se konají jak dopoledne, konkrétně v půl jedenácté, tak v podvečer – v šest a poté v sedm hodin. V mezičasech lze využít i pohybové a taneční lekce s umělci.
Hodinu po poledni se workshop uskuteční v novoměstské nemocnici, ve čtyři odpoledne pak v Horácké galerii. První lekce bude více zaměřena na současný tanec, druhá na jednoduché akrobatické techniky a prvky.
Den a zároveň i celý festival zakončí v osm hodin večer otevřená lekce swingu.