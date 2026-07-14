„Čekala jsem tam minimálně čtvrt hodiny, možná i více. Kam až se zácpa táhla, těžko říct. Sotva jsem viděla na konec. Příště to raději objedu kolem nemocnice a potom přes centrum,“ popsala dopravní situaci Nikola Matějková, která minulý pátek odpoledne cestovala po „devatenáctce“ ze Žďáru nad Sázavou směrem na Bystřici nad Pernštejnem.
Právě do opravy této silnice I/19, která prochází Novým Městem, se nyní pouští Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
„Vozovka už je tam poškozená, má četné praskliny, díry, vyjeté koleje a další nevyhovující prvky. Dostane tak nový asfaltový povrch. Vybudujeme i nové odvodnění a poté samozřejmě i vodorovné dopravní značení,“ shrnul za investora Luděk Hubáček, mluvčí ŘSD na Vysočině. Práce podle něj probíhají na komunikaci vždy po polovinách, takže je provoz vedený kyvadlově a řízený semafory.
Celý úsek, jenž letos čeká rekonstrukce, začíná u okružní křižovatky v novoměstské Brněnské ulici, poblíž čerpací stanice Orlen a mostu přes řeku Bobrůvku. Pokračuje pak až do více než čtyři kilometry vzdálené místní části Olešná.
„Pracuje se na něm ale po částech. Teď konkrétně u kruháče na Brněnské ulici a potom ještě na příjezdu u Olešné,“ upřesnil novoměstský starosta Michal Šmarda (Lepší Nové Město) s tím, že pro vozidla nad 7,5 tuny tam je stanovena objízdná trasa. Vede přes Křídla, Zvoli, Bobrovou a přes Radešínskou Svratku.
Úplná uzavírka v srpnu
Pravděpodobně ve druhém srpnovém týdnu by ale měla přijít na řadu náročnější etapa oprav této frekventované silnice – mezi křižovatkou u marketu Billa přímo ve městě a místem, kde se před Olešnou odbočuje z trasy I/19 na obec Křídla. „V tomto úseku je silnice dost úzká, proto tam zhotovitel počítá s úplnou uzavírkou,“ konstatoval Šmarda. Dodal také, že přesné termíny dopravních omezení i objízdné trasy budou ještě postupně zveřejňovány.
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ŘSD plánuje dokončení celé akce do poloviny letošního listopadu. „Cena oprav činí 39,2 milionu korun bez daně,“ vyčíslil Hubáček.
Kromě uvedené rekonstrukce hlavního tahu na Bystřici nad Pernštejnem a Boskovice jsou aktuálně v Novém Městě na Moravě uzavřeny ještě ulice Veslařská a Malá, kde radnice buduje nové chodníky. „Tam ale nejde o žádné zásadní uzavírky, místo se dá snadno objet okolními ulicemi,“ vysvětlil starosta.