Ani Zlatej soused, ani Upjatec. Nové Město vybralo Klid, koupí oblíbenou sochu koně

Přes čtyři stovky lidí se zapojily do ankety, již nedávno vyhlásila radnice v Novém Městě na Moravě. Obyvatelé v ní měli rozhodnout, která ze soch umělce Jakuba Flejšara zůstane ve městě i po blížícím se ukončení roční venkovní expozice. Jasným vítězem se stala skulptura koně u Kazimírova rybníka.

Soch Jakuba Flejšara, který je mimo jiné i bývalým trenérem olympijské vítězky Evy Adamczykové, je ve městě rozmístěno celkem sedmnáct. Z těchto převážně kovových děl vybrala radnice společně s Horáckou galerií a samotným autorem „finálovou“ trojici, z níž měli obyvatelé zvolit svého favorita.

„Ten můj sice nakonec nevyhrál, ale uznávám, že socha koně je mezi lidmi hodně oblíbená. Navíc je na hezkém místě, na břehu Kazimírova rybníka, kde jí dělají společnost místní kačeny. A vyhrála opravdu s přehledem,“ konstatoval novoměstský starosta Michal Šmarda.

Lidé si odhlasovali, že ve městě chtějí ponechat sochu koně s názvem Klid.
Na druhém místě skončila instalace Zlatej soused na střeše kulturního domu.
Třetí příčku obsadila červená postava Upjatec, sedící mezi Horáckým muzeem a budovou radnice.
Dílo s názvem Klid, ztvárňující pasoucího se koně, získalo zhruba polovinu veškerých hlasů. Na druhém místě skončila instalace Zlatej soused na střeše kulturního domu se 118 hlasy. Třetí příčku pak obsadila červená postava Upjatec, sedící mezi Horáckým muzeem a budovou radnice. Ta získala celkem 94 hlasů.

Flejšarova díla jsou součástí tradiční přehlídky Sochy pod novoměstskou oblohou, která se v režii novoměstské Horácké galerie koná každé dva roky. Díla sochaře Jakuba Flejšara přibyla do Nového Města vloni na jaře, lidé s nimi tak prožili již všechna roční období.

Unikátní kovové výtvory si zájemci mohou v ulicích i bezprostředním okolí města prohlédnout ještě do 26. dubna, kdy bienále končí. Pouze skulptura koně, kterou radnice od umělce zakoupí, bude těšit místní i nadále.

„Měla by zůstat zhruba v těch místech, kde se nachází nyní, tedy na břehu Kazimírova rybníka. V současné chvíli ji ale ještě doplňují další dvě sochy koní, takže je možné, že po konzultaci s autorem ‚našeho‘ koně ještě trochu posuneme, aby do prostoru skutečně co nejlépe zapadl,“ dodal Šmarda.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
