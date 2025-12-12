Kočárky, šlapací autíčko či lodička. Vánoční výstava ukazuje hračky z minulosti

Autor:
  8:43
Kočárky, panny, houpadla, plyšáci, dětské nádobíčko i kompletně vybavené pokojíčky pro panenky. Vrátit se do dětských let teď mohou návštěvníci Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě. Vánoční výstava tam představuje historické exponáty zapůjčené z mělnického muzea i z pozůstalosti místní sběratelky.

„Naší ambicí není podat nějaký ucelený přehled o starožitných hračkách, ani nijak podrobně popisovat historii či výrobu jednotlivých exponátů. Tentokrát se jedná o ryze vánoční výstavu, která má hlavně navodit příjemnou atmosféru. Podle toho jsme také předměty vybírali,“ přiblížila ředitelka novoměstského Horáckého muzea Alice Hradilová.

Především větší kousky, jako jsou třeba houpadla, kočárky či šlapací autíčko a lodička, pocházejí ze sbírek zmíněného Regionálního muzea Mělník. Vypůjčené jsou z expozice, která vznikla roku 2003 a představuje zejména vývoj dětských kočárků od počátku sériové výroby ve druhé polovině 19. století.

Vidět lze třeba šlapací auto, houpadla nebo dětské pokojíčky a panenky místní sběratelky Marty Mužátkové.
6 fotografií

„V Mělníku nevznikla náhodou – tamní tradice výroby kočárků začala už v 19. století a od roku 1926 úspěšně pokračovala výrobou legendárních kočárků značky Liberta,“ popsala Hradilová.

Zábava za první republiky

Nejstarším houpadlem ve výstavním sále je koník z počátku 20. století. A zvláště dětské návštěvníky bezpochyby zaujme houpací slon nebo labutě, ale také třeba šlapací autíčko a plachetnice – tyto hračky pocházejí z období první republiky.

„Ve vitrínách se mohou lidé potěšit i starožitnými panenkami, jejich pokojíčky a nádobíčkem, které jsme doplnili několika dalšími hračkami z přebohaté sbírky restaurátorky a bývalé pracovnice našeho muzea Marty Mužátkové z Nového Města na Moravě. O její sbírku nyní pečuje manžel Stanislav a syn David,“ uvedla ředitelka.

Kousky, jež sváteční expozice teď nabízí, jsou ale skutečně jen malým zlomkem unikátní kolekce. „Některé věci máme rozmístěné různě v bytě, jiné jsou uložené na půdě. Jenom panenek je přes stovku; dětské nádobí, jiné hračky a mnohé další doplňky ani nepočítám,“ vylíčil Stanislav Mužátko.

Jeho žena, která zemřela před třemi lety, byla totiž velmi aktivní a vášnivá sběratelka, která se navíc neomezovala „pouze“ na hračky. Ráda pořizovala například i obrazy. „Mnohdy šlo o věci rozbité, zničené, ve špatném stavu. Na mně pak pravidla bylo, abych je opravil,“ konstatoval s úsměvem muž, který tak zabrousil do řady různorodých řemesel. Jeho manželka, nadaná výtvarnice i restaurátorka, poté dávala opraveným exemplářům finální autentickou vizáž a „šmrnc“.

Chystá se i větší přehlídka

Přehlídku hraček si mohou zájemci v Horáckém muzeu prohlédnout až do 8. února nadcházejícího roku. „Rozsáhlejší výstavu, kde bychom více přiblížili cennou sbírku Marty Mužátkové, pak chystáme na přespříští rok,“ plánuje Hradilová.

Dříve se ji nejspíš uskutečnit nepovede, protože pravděpodobně už od jara 2026 má být novoměstské muzeum na čas uzavřeno. Zařízení čeká budování chybějících toalet a dalšího zázemí pro návštěvníky.

Kočárky, šlapací autíčko či lodička. Vánoční výstava ukazuje hračky z minulosti

