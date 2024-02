V Novém Městě začíná biatlonové mistrovství světa. Ze silnic budou parkoviště

Šampionát zahájí akrobaté a Ewa Farna Součástí světového šampionátu v biatlonu je i pestrý doprovodný program. V Novém Městě na Moravě se představí řada známých muzikantů. Sportovní megaakci zahájí dnes v 19 hodin na Vratislavově náměstí akrobatická show Biatlon na nebi. Při půlhodinovém představení se ukáže tento sport ve všech svých podobách. „Zahajovací show připravuje Letní Letná ve spolupráci s Losers Cirque Company a AirGym Art Company,“ informovali organizátoři. Po akrobatech publikum rozparádí v půl osmé svým hodinovým koncertem nejpopulárnější česká zpěvačka Ewa Farna. „Celkově však nebudeme akce soustředit do města,“ uvedl šéf organizačního výboru šampionátu Jiří Hamza. Většina doprovodného programu se odehraje ve Fanzóně nebo přímo v aréně. Hlavním důvodem je podle něj především divácký komfort. „Zkrátka jsme chtěli, aby všichni lidé, kteří budou čekat na závody několik hodin, měli zábavu rovnou na stadionu. Aby nemuseli někam přecházet či přejíždět,“ vysvětluje Hamza. Výjimkou bude už zmiňovaná vítězka Českého slavíka 2023 Ewa Farna a dva dny po ní se na náměstí představí rovněž kapely Mayday a Buty. Tyto čtvrteční koncerty v 17 a 19 hodin proloží ještě autogramiáda českých biatlonových legend (18:00). Třetí a zároveň poslední akcí na novoměstském Vratislavově náměstí bude v sobotu 10. února koncert zpěvačky Anny K ve 13 hodin. Najíst se, napít se a zabavit se Každopádně to nejdůležitější uvidí, zažijí a navštíví fanoušci z Česka i zahraničí přímo v aréně. „Chtěli jsme, aby se tam lidé najedli, napili a měli k dispozici i potřebné sociální zázemí,“ pokračuje ve vysvětlování Hamza. „Také kvůli tomu, že závody jsou většinou naplánovány až na večer. Nedávalo by smysl, abychom pak akce pořádali ve 21 hodin na náměstí. To by bylo technicky nezvladatelné,“ dodal. Přímo v aréně vystoupí například moderátor a zpěvák Endru, folková kapela Alfasrnec, Tomáš Savka s Jakubem Žídkem nebo Tros Discotequos (Vojtěch Dyk, Jakub Prachař a Jan Maxián). (evs, bar)