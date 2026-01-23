Dotyky, chlípné SMS. Učitele z Humpolce vyšetřují kvůli obtěžování studentek

Případ se podle zjištění serveru Novinky.cz týká nevhodných poznámek, dotyků a sexuálně laděných zpráv, které dle průzkumu některý z učitelů České zemědělské akademie adresoval tamním studentkám. Web uvedl, že k nevhodnému chování docházelo od roku 2024. Vedení školy učiteli zaslalo vytýkací dopis.
„Momentálně mám jednání. Prosím, zavolejte později,“ reagoval v SMS ředitel zmiňované školy Zdeněk Smištík poté, co se ho redakce iDNES.cz snažila kontaktovat kvůli vyjádření.
Podnět inspekce byl podle policie obecný a týkal se upozornění na nevhodné chování učitelů.
„V tuto chvíli je vše na počátku šetření, podnět jsme takto od České školní inspekce přijali, ale samozřejmě je to počátek, všechno teprve budeme zjišťovat,“ řekla policejní mluvčí Michaela Lébrová.
„Z hlediska etického kodexu učitele a etického kodexu zaměstnance školy došlo určitě k pochybení. Pak jsou některé věci nad rámec přezkoumatelnosti České školní inspekce,“ řekl náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.
„Nemám informace, že by tam byly nějaké fotky nebo videa, je to spíš textové, byť s erotickým nádechem. Z naší strany to bylo nevhodné vulgární chování, nevytváření bezpečného prostředí a nezdravé klima ve třídě, kterým se někdo může cítit ponižovaný,“ dodal.
Na policii teď podle něj je, aby ověřila závažnost a také pravost elektronické komunikace.
Podle Kováře škola každopádně o nevhodném chování věděla, byla ale nedůsledná a nedařilo se jí ho odstranit. Teď by měla udělat další nápravné kroky. ČSI je zřejmě ještě do konce tohoto školního roku bude chtít zkontrolovat.
Zřizovatelem České zemědělské akademie je Kraj Vysočina. Náměstek hejtmana pro školství Pavel Řehoř (ANO) se k situaci zatím vyjádřit nechtěl. „Aktuálně to řešíme, ale v téhle fázi to určitě nebudeme komentovat. Je to docela citlivá věc,“ uvedl pouze.