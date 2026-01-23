Dotyky, chlípné SMS. Učitele z Humpolce vyšetřují kvůli obtěžování studentek

Autor: ,
  11:54aktualizováno  12:31
Údajným nevhodným chováním na bázi sexuálního obtěžování učitele ke studentkám humpolecké střední školy se začala zabývat policie. Podnět k prošetřování podala ve čtvrtek Česká školní inspekce (ČSI).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Případ se podle zjištění serveru Novinky.cz týká nevhodných poznámek, dotyků a sexuálně laděných zpráv, které dle průzkumu některý z učitelů České zemědělské akademie adresoval tamním studentkám. Web uvedl, že k nevhodnému chování docházelo od roku 2024. Vedení školy učiteli zaslalo vytýkací dopis.

„Momentálně mám jednání. Prosím, zavolejte později,“ reagoval v SMS ředitel zmiňované školy Zdeněk Smištík poté, co se ho redakce iDNES.cz snažila kontaktovat kvůli vyjádření.

Podnět inspekce byl podle policie obecný a týkal se upozornění na nevhodné chování učitelů.

„V tuto chvíli je vše na počátku šetření, podnět jsme takto od České školní inspekce přijali, ale samozřejmě je to počátek, všechno teprve budeme zjišťovat,“ řekla policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Spící studentce sáhl na bradavku. Za sexuální útok dostal učitel u soudu pokutu

„Z hlediska etického kodexu učitele a etického kodexu zaměstnance školy došlo určitě k pochybení. Pak jsou některé věci nad rámec přezkoumatelnosti České školní inspekce,“ řekl náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

„Nemám informace, že by tam byly nějaké fotky nebo videa, je to spíš textové, byť s erotickým nádechem. Z naší strany to bylo nevhodné vulgární chování, nevytváření bezpečného prostředí a nezdravé klima ve třídě, kterým se někdo může cítit ponižovaný,“ dodal.

Na policii teď podle něj je, aby ověřila závažnost a také pravost elektronické komunikace.

Podle Kováře škola každopádně o nevhodném chování věděla, byla ale nedůsledná a nedařilo se jí ho odstranit. Teď by měla udělat další nápravné kroky. ČSI je zřejmě ještě do konce tohoto školního roku bude chtít zkontrolovat.

Zřizovatelem České zemědělské akademie je Kraj Vysočina. Náměstek hejtmana pro školství Pavel Řehoř (ANO) se k situaci zatím vyjádřit nechtěl. „Aktuálně to řešíme, ale v téhle fázi to určitě nebudeme komentovat. Je to docela citlivá věc,“ uvedl pouze.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Svědek zahnal muže, který se pokoušel znásilnit dívku. Útočník skončil ve vazbě

ilustrační snímek

Pohotová a rázná reakce svědka pomohla ženě v centru Jihlavy, když se ji pokusil znásilnit mladý muž. V noci z pátku na sobotu přistihl muže při pokusu o sexuální útok. Zahnal ho, dívce pomohl a...

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2026: program, výsledky, kde sledovat

Lucie Charvátová běží stíhací závod žen v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu i letos míří do Nového Města na Moravě. Ve Vysočina Areně, která je pověstná skvělou atmosférou, uvidí fanoušci od 22. do 25. ledna šest posledních ostrých soubojů před...

D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda kamionu a dodávky, její řidič zemřel

Tragická nehoda dodávky a kamionu, která zablokovala dálnici D1. (20. ledna...

Dopravu na dálnici D1 v noci zkomplikovala nehoda kamionu a dodávky. Nedaleko odpočívadla Devět Křížů ve směru na Brno se tato dvě vozidla střetla, šofér dodávky při nehodě zemřel, druhý z řidičů...

Příroda na Vysočině čaruje, mráz proměnil mnohá místa v ledové království

Sázkou na jistotu je v případě přírodních ledopádů údolí řeky Doubravy mezi...

Oteplení z minulého týdne v kombinaci s mrazy, které se teď na Vysočinu vrátily, vytvářejí v přírodě zajímavé scenerie. Tající led a sníh díky tomu postupně získaly podobu velkých střechýlů a dalších...

Skiman u Polničky: vítězství stranou, kouzlo závodu je v zážitku a krojích

Lyžaři na jasankách vyrazili do bílé stopy

Téměř šest desítek lyžařů - mužů, žen i dětí, vyjelo v sobotu odpoledne do bílé stopy. Navzdory oteplení zůstalo sněhu kolem Polničky na Žďársku ještě dost a účastníci 19. ročníku závodu Skiman tak...

Dotyky, chlípné SMS. Učitele z Humpolce vyšetřují kvůli obtěžování studentek

Ilustrační snímek

Údajným nevhodným chováním na bázi sexuálního obtěžování učitele ke studentkám humpolecké střední školy se začala zabývat policie. Podnět k prošetřování podala ve čtvrtek Česká školní inspekce (ČSI).

23. ledna 2026  11:54,  aktualizováno  12:31

V kamionu na D1 se ukrývalo osm migrantů, našli je mezi paletami s autodíly

Osm nelegálních migrantů našli celníci ve čtvrtek ráno při kontrole tureckého...

Osm nelegálních migrantů našli celníci ve čtvrtek ráno při kontrole tureckého kamionu na dálnici D1. Šlo o cizince z pěti různých zemí, kteří se ukrývali v nákladovém prostoru.

23. ledna 2026  10:49

Svar trubek či závity. Tak v Jihlavě soutěžili mladí instalatéři

Spojování plastových trubek je jedna ze základních dovedností instalatérů,...

Na první pohled to vypadá skoro jako sport. Ale u pracovních stolů se činí mladí řemeslníci. Studenti třetích ročníků středních škol z Vysočiny, kteří mezi sebou v polovině tohoto týdne soutěžili....

23. ledna 2026  7:14

Krčmář bojoval se stojkou, Hornig s medem. Mráz? Horší je dávat rozhovory

Michal Krčmář na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Téměř šestnáct tisíc lidí se v mrazivý čtvrteční večer sešlo ve Vysočina Areně, aby podpořilo biatlonisty při jednom z posledních závodů Světového poháru před olympijským startem. Pocitová teplota...

22. ledna 2026  21:24

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2026: program, výsledky, kde sledovat

Lucie Charvátová běží stíhací závod žen v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu i letos míří do Nového Města na Moravě. Ve Vysočina Areně, která je pověstná skvělou atmosférou, uvidí fanoušci od 22. do 25. ledna šest posledních ostrých soubojů před...

22. ledna 2026  19:51

Rekordman jel přes Stržanov 115 kilometrů v hodině. Teď řidiče brzdí radar

Úsekové měření bylo ve Stržanově, místní části Žďáru nad Sázavou, spuštěno...

Jako správný krok hodnotí radnice ve Žďáře nad Sázavou zavedení úsekového měření v místní části Stržanov. Po téměř čtyřech měsících provozu je znát zklidnění dopravy a počet přestupků je v jednotkách...

22. ledna 2026  16:07

V Novém Městě startuje biatlonový svátek, očekávaný rodák z Vysočiny však chybí

Jessica Jislová, členka české ženské reprezentace při jednom z tréninků. (21....

Ode dneška až do neděle je Nové Město na Moravě opět centrem mezinárodního biatlonu. Pojedenácté v historii se v místní Vysočina Areně konají závody Světového poháru.

22. ledna 2026  11:02

Nové pavilony, oddělení i sály. Jihlavská nemocnice plánuje obří modernizaci

Nemocnice v Jihlavě plánuje mimo jiné celkové dovybavení urgentního příjmu....

Nemocnice v Jihlavě plánuje v letošním roce řadu investic do modernizace svých léčebných pracovišť i okolního zázemí. Jejich celková výše, na které se bude podílet s Krajem Vysočina, má dosáhnout...

22. ledna 2026  8:42

Žďár letos otevře re-use centrum za miliony, nábytek tam ale lidé neodloží

Budoucí žďárské re-use centrum má vzniknout úpravou jedné z hal v těsné...

Po několika letech plánů a příprav se letos obyvatelé Žďáru nad Sázavou dočkají městského re-use centra. Prostor dávající šanci použitým, ale stále funkčním věcem vznikne v Jihlavské ulici. Pro...

21. ledna 2026  15:38

Nemocnice Pelhřimov od března omezí operace, výpověď dalo hned několik lékařů

V Pelhřimově bude pomalu končit stavba nového pavilonu. Sloužit bude hlavně pro...

Nemocnice Pelhřimov musí kvůli chybějícímu personálu na chirurgickém oddělení od března omezit plánované operace. Podle ředitele nemocnice Radima Hoška zůstane zachována akutní péče a onkologické...

21. ledna 2026  12:54

Areál Hájenky Černé lesy u Jihlavy čeká rekonstrukce. Stát má až 150 milionů

Náklady spojené s plánovanou rekonstrukcí zchátralého areálu Hájenky Černé lesy...

Až na 150 milionů korun by mohly vyšplhat náklady spojené s rekonstrukcí Hájenky Černé lesy. Projekt přípravy Centra neformálního vzdělávání v blízkosti Brtnice u Jihlavy vzešel z architektonické...

21. ledna 2026  8:46

Příroda na Vysočině čaruje, mráz proměnil mnohá místa v ledové království

Sázkou na jistotu je v případě přírodních ledopádů údolí řeky Doubravy mezi...

Oteplení z minulého týdne v kombinaci s mrazy, které se teď na Vysočinu vrátily, vytvářejí v přírodě zajímavé scenerie. Tající led a sníh díky tomu postupně získaly podobu velkých střechýlů a dalších...

20. ledna 2026  15:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.