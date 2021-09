V Moravských Budějovicích měli rušné a hlučné léto, kvůli nepřizpůsobivým

Vše začalo docela nenápadně. Budějovičtí zastupitelé nejprve dostali informaci, že takzvaný Bílý dům v Janáčkově ulici, v němž mívalo kanceláře družstvo Jednota, získal nového majitele.



„Plány měl pěkné. Jako zastupitelé jsme se dozvěděli, že to bude něco jako dům pro seniory či pečovatelský dům. Byli jsme rádi, protože míst pro seniory zase tolik není. Pak se tam začalo ubytovávat. Co přišlo dál, nikdo neočekával,“ popsala Jana Kiesewetterová, místostarostka města.

Noví nepřizpůsobiví obyvatelé domu se chovali tak, že vedení města bylo nuceno v červenci vytvořit pracovní skupinu, která začala situaci řešit. Bujarý noční život v ulici doprovázený popíjením alkoholu, křikem a hlasitou hudbou musela začít krotit policie.

Obyvatelé popisují, jak do ulice najednou museli jezdit i záchranáři a hasiči. Nejhorší situace byla na začátku léta. „Až teď poslední tři neděle je tady celkem klid,“ popisuje Tomáš Křivan, který žije nedaleko problémového Bílého domu.

Dům vlastní firma starosty ze sousední obce

Uklidnění situace předcházely vypjaté momenty ve městě. Někteří obyvatelé obviňovali radnici, že se na příchodu problémových lidí aktivně podílela. To lidé z městského úřadu odmítli s tím, že jde o soukromý objekt, jehož majitelem je firma Starkon. Té šéfuje starosta nedalekých Bohuslavic Jiří Kovář.

Městská i státní policie posílily v problémové oblasti hlídkovou činnost. A to hlavně v noci. Na Bílý dům stojící vedle základní školy byly namířeny i městské kamery. Dovnitř začal docházet preventista kriminality, v místě se řešil i problém s odpadky.



Konflikty v Janáčkově ulici se zabývali i zastupitelé na své schůzi. A protože se v objektu nacházely i nezkolaudované byty, ukončil některým nájemníkům majitel nájemní smlouvy.

Dvě rodiny s dětmi se pak obrátily na radnici s žádostí o pomoc při hledání bydlení. Sociální odbor jim nabídl možnost ubytování v Třebíči. Podle místostarostky Kiesewetterové už je nyní celý dům kolaudovaný na byty. Majitel prý vyřešil problém s parkovacími místy. „Ta už zajistil,“ uvedla.

Někteří nájemníci začali sami odcházet

Jinak všechny dotčené orgány daly zelenou záměru přeměny kanceláří na byty. Pouze stavební úřad požadoval řešit zmíněné parkování. V současnosti jsou obsazena horní dvě patra domu, nyní už se můžou obsadit i dvě dolní. Ta byla minulý týden ještě prázdná.

Vedení radnice se také s Kovářem domluvilo, že pokud opět vznikne problém s některým nájemníkem, nebude mu prodloužena smlouva a odstěhuje se. Místostarostka má také informace, že celý Bílý dům možná opět změní majitele. Co by nastalo pak, je těžké odhadovat.

Někteří nájemníci už z domu odcházejí sami, bydlení jim tam přijde drahé. „Jsem vdova, musím počítat každou korunu. Platím tady se vším všudy osm tisíc za 1+1. Teď jsem si sehnala pronájem bytu 2+1 mimo Budějovice, tam zaplatím jen 4,5 tisíce,“ popsala jedna z obyvatelek Bílého domu. Bydlení v Moravských Budějovicích si sehnala v realitní kanceláři, přistěhovala se z většího města.

Vedení Moravských Budějovic zvažovalo v kritických týdnech i možnost využití části zákona o pomoci v hmotné nouzi, která umožňovala zřizovat takzvané bezdoplatkové zóny. Šlo o jednu z mála možností, jak se bránit přílivu problematických lidí. Jenže Ústavní soud tuto část zákona v srpnu zrušil.

Zrušení bezdoplatkových zón litují i v Třebíči

Toho litují na radnici v Třebíči, kde nedávno museli začít řešit podobné problémy jako Budějovičtí.



„Chtěli jsme eliminovat rodiny, které migrují skrz celou Českou republiku, chodí zrovna tam, kde je volno a kde dostanou doplatek na bydlení a nějakou adresu,“ řekl starosta Třebíče Pavel Pacal.

Třebíč chtěla zavést od listopadu bezdoplatkovou zónu ve vybraných ulicích, ve kterých je vyšší míra přestupků kvůli chování lidí hlavně v nočních hodinách. Znamenalo by to, že lidé, kteří pobírají doplatek na bydlení, by na něj na této adrese neměli nárok.

„Bezdoplatková zóna byla jedna z mála cest, která to může částečně eliminovat. Největším zdrojem problémů z hlediska chování a přestupků je právě skupina obyvatel, kteří berou doplatek za bydlení. V Třebíči se problém objevil v posledním půl roce kvůli tomu, že začaly migrovat romské rodiny z Brna a ze Slovenska,“ řekl Pacal.