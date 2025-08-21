„Uvedení křižovatky do plného provozu předpokládáme na konci září,“ sdělil Jiří Veselý, mluvčí vysočinského Ředitelství silnic a dálnic. V místě se stala řada vážných i tragických nehod.
Na křižovatce nyní pracují převážně zemní stroje. Trasa hlavní silnice bude po přestavbě umístěna do zářezu o hloubce až půldruhého metru.
„Pokračujeme s budováním kanalizace pod budoucím chodníkem k přemístěným autobusovým zastávkám. Pracujeme na rozvodech elektřiny pro veřejné osvětlení, kterým bude chodník i místo autobusových zastávek nasvíceno,“ uvedl Veselý.
Místní lidé nyní řeší dopravu do školy a zaměstnání, protože autobusy mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem zde sice dále projíždějí, ale nezastavují. „Budeme to muset nějak vyřešit, ale zatím řešení teprve vymýšlíme,“ řekl starosta Květinova Ondřej Smolík.
Odbočky jako ruská ruleta
Starosta doufá, že se podaří pro dobu stavby vyjednat alespoň zastavování autobusu jedoucího od Humpolce na Havlíčkův Brod, kdy by cestující měli na prostranství u zdejší automyčky možnost bezpečně vystoupit i nastoupit.
Obec nyní pracuje na přípravě vybudování nové cesty, po které by lidé mohli chodit na zastávku autobusu ze 700 metrů vzdáleného Květinova k samotě Svítalka na silnici I/34, na které se zmíněná nebezpečná křižovatka přestavuje.
Úprava nebezpečné křižovatky u Květinova začíná, řidiči pojedou po provizoriu
Zastávka autobusu byla nyní více na horizontu, po přestavbě bude blíže ke Svítalce. U Svítalky jsou dvě problematická místa: při jízdě od Humpolce odbočení ke květinovské osadě Kvasetice, a při jízdě naopak od Havlíčkova Brodu na Humpolec odbočení u Svítalky na Květinov.
Obě riziková místa by měla být přestavbami silnice odstraněna rozšířením vozovky, případně přidáním odbočovacího pruhu. „Žádali jsme přestavbu těchto rizikových křižovatek už nejméně deset let, takže jsme rádi, že stavba konečně začala a běží,“ podotkl zástupce květinovského starosty Petr Šimek.
Obec upraví i příjezdy k nemovitostem
Ve Svítalce budou také upraveny příjezdy ke zdejším nemovitostem, aby bylo vyjíždění od nich bezpečnější, doplněn chodník a veřejné osvětlení.
„Málokdo z řidičů při průjezdu Svítalkou respektoval sedmdesátku na značkách, tak tam chceme dát alespoň upozorňovací radar. Nejraději bychom byli za omezení rychlosti na padesát, ale to se nám zatím nedaří prosadit. Bojím se, že ke změně dojde teprve poté, co se tam někomu něco stane,“ řekl starosta Smolík.
U Květinova přestaví křižovatku, starosta tam řešil tragédii hned po nástupu
Podle posledního sčítání projede křižovatkou každý den až šest tisíc vozidel, z toho nákladní doprava tvoří přibližně jednu třetinu. Nebezpečný úsek je nepřehledný zejména kvůli zatáčce na horizontu a umístění zastávek.
Přestavba úseku silnice bude stát 31,6 milionu korun bez daně, přičemž obec Květinov se na nákladech podílí částkou 5,9 milionu.