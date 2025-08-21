Cestáři pracují na přeměně nebezpečného úseku, silnice se stěhuje do zářezu

Autor:
  16:06
Práce na přestavbě nebezpečné nepřehledné křižovatky na silnici I/34 u Květinova na Havlíčkobrodsku se naplno rozběhly. Provoz vede přes úsek kyvadlově po provizorní vozovce za řízení semaforem.

„Uvedení křižovatky do plného provozu předpokládáme na konci září,“ sdělil Jiří Veselý, mluvčí vysočinského Ředitelství silnic a dálnic. V místě se stala řada vážných i tragických nehod.

Na křižovatce nyní pracují převážně zemní stroje. Trasa hlavní silnice bude po přestavbě umístěna do zářezu o hloubce až půldruhého metru.

Práce na přestavbě nebezpečné nepřehledné křižovatky na silnici I/34 u Květinova na Havlíčkobrodsku se naplno rozběhly. (srpen 2025)
Práce na přestavbě nebezpečné nepřehledné křižovatky na silnici I/34 u Květinova na Havlíčkobrodsku se naplno rozběhly. (srpen 2025)
Práce na přestavbě nebezpečné nepřehledné křižovatky na silnici I/34 u Květinova na Havlíčkobrodsku se naplno rozběhly. (srpen 2025)
Práce na přestavbě nebezpečné nepřehledné křižovatky na silnici I/34 u Květinova na Havlíčkobrodsku se naplno rozběhly. (srpen 2025)
12 fotografií

„Pokračujeme s budováním kanalizace pod budoucím chodníkem k přemístěným autobusovým zastávkám. Pracujeme na rozvodech elektřiny pro veřejné osvětlení, kterým bude chodník i místo autobusových zastávek nasvíceno,“ uvedl Veselý.

Místní lidé nyní řeší dopravu do školy a zaměstnání, protože autobusy mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem zde sice dále projíždějí, ale nezastavují. „Budeme to muset nějak vyřešit, ale zatím řešení teprve vymýšlíme,“ řekl starosta Květinova Ondřej Smolík.

Odbočky jako ruská ruleta

Starosta doufá, že se podaří pro dobu stavby vyjednat alespoň zastavování autobusu jedoucího od Humpolce na Havlíčkův Brod, kdy by cestující měli na prostranství u zdejší automyčky možnost bezpečně vystoupit i nastoupit.

Obec nyní pracuje na přípravě vybudování nové cesty, po které by lidé mohli chodit na zastávku autobusu ze 700 metrů vzdáleného Květinova k samotě Svítalka na silnici I/34, na které se zmíněná nebezpečná křižovatka přestavuje.

Úprava nebezpečné křižovatky u Květinova začíná, řidiči pojedou po provizoriu

Zastávka autobusu byla nyní více na horizontu, po přestavbě bude blíže ke Svítalce. U Svítalky jsou dvě problematická místa: při jízdě od Humpolce odbočení ke květinovské osadě Kvasetice, a při jízdě naopak od Havlíčkova Brodu na Humpolec odbočení u Svítalky na Květinov.

Obě riziková místa by měla být přestavbami silnice odstraněna rozšířením vozovky, případně přidáním odbočovacího pruhu. „Žádali jsme přestavbu těchto rizikových křižovatek už nejméně deset let, takže jsme rádi, že stavba konečně začala a běží,“ podotkl zástupce květinovského starosty Petr Šimek.

Obec upraví i příjezdy k nemovitostem

Ve Svítalce budou také upraveny příjezdy ke zdejším nemovitostem, aby bylo vyjíždění od nich bezpečnější, doplněn chodník a veřejné osvětlení.

„Málokdo z řidičů při průjezdu Svítalkou respektoval sedmdesátku na značkách, tak tam chceme dát alespoň upozorňovací radar. Nejraději bychom byli za omezení rychlosti na padesát, ale to se nám zatím nedaří prosadit. Bojím se, že ke změně dojde teprve poté, co se tam někomu něco stane,“ řekl starosta Smolík.

U Květinova přestaví křižovatku, starosta tam řešil tragédii hned po nástupu

Podle posledního sčítání projede křižovatkou každý den až šest tisíc vozidel, z toho nákladní doprava tvoří přibližně jednu třetinu. Nebezpečný úsek je nepřehledný zejména kvůli zatáčce na horizontu a umístění zastávek.

Přestavba úseku silnice bude stát 31,6 milionu korun bez daně, přičemž obec Květinov se na nákladech podílí částkou 5,9 milionu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Humpolec zabavil sto zvířat v soukromém chovu, nekontrolovaně tam množili tygry

Přes sto zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná nechala zabavit radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Upozornil na to server iROZHLAS. Podle mluvčího města...

Motorkář se srazil s cyklisty a zemřel. Zraněné odvezli záchranáři do nemocnice

Při odpolední dopravní nehodě dvou kol a motocyklu na Havlíčkobrodsku zemřel řidič motorky, další dva lidé se zranili, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová. Havárie se stala před 16:00 u České...

Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. Přivítalo ho plné náměstí

Pardubice a Havlíčkův Brod. Dvě hokejové bašty, které světovému sportu v minulosti daly řadu slavných českých hokejistů, v posledních dvou dnech zažívaly parádní show. Její hlavní hvězdou nebyl jen...

Židovská čtvrť pod bazilikou těsně unikla demolici socialistických urbanistů

Kdyby nepřišla v roce 1989 sametová revoluce, dost možná by dnes Třebíč vypadala jinak a nikdy by nebyla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Komunističtí urbanisté totiž od roku 1975 vážně...

OBRAZEM: Jistý je jen start. A také každoroční setkání balónů nad Telčí

Balónové létání má jen jednu jistotu. A tou je místo startu, říká se. Vše ostatní je do poslední chvíle ve hvězdách. Jistá je vlastně ještě jedna věc. Že se vyznavači této záliby sejdou o letních...

Cestáři pracují na přeměně nebezpečného úseku, silnice se stěhuje do zářezu

Práce na přestavbě nebezpečné nepřehledné křižovatky na silnici I/34 u Květinova na Havlíčkobrodsku se naplno rozběhly. Provoz vede přes úsek kyvadlově po provizorní vozovce za řízení semaforem.

21. srpna 2025  16:06

Řidič si na D1 vynucoval volný průjezd falešným majákem, policie hledá svědky

Dálniční policisté na Vysočině řeší od středečního poledne neobvyklý případ. Po D1 jel podle oznámení tří řidičů černý Range Rover, jehož šofér si modrým majákem vynucoval volný průjezd. Auto hlídka...

21. srpna 2025  12:09

Vesnický statek ochotníci promění v operní scénu. Na magické večery zve Rusalka

Pod širým nebem a v autentickém venkovském prostředí ožije o víkendu jedno z nejznámějších děl Antonína Dvořáka. Operu Rusalka nazkoušeli pro diváky ochotníci z Radostína u Vojnova Městce na Žďársku....

21. srpna 2025  6:39

Motorkář se srazil s cyklisty a zemřel. Zraněné odvezli záchranáři do nemocnice

Při odpolední dopravní nehodě dvou kol a motocyklu na Havlíčkobrodsku zemřel řidič motorky, další dva lidé se zranili, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová. Havárie se stala před 16:00 u České...

20. srpna 2025  18:55

Jihlavská záchytka v srpnu láme rekordy, už dvakrát musela vyhlásit stop stav

Každý rekord se u nás obvykle v nějaké větší či menší formě slaví. Ten, který ohlásila protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě, však za oslavu rozhodně nestojí. V první polovině srpna byl o její...

20. srpna 2025  16:58

Dopravní bizár, zuří řidiči ve Žďáře. Kvůli souběhu uzavírek kolabuje provoz

Už tak dost složitou dopravní situaci ve Žďáře nad Sázavou, kde provoz komplikuje hned několik uzavírek, zhoršili ve středu silničáři další novinkou. A to dost nečekanou. Na motoristy hned zrána...

20. srpna 2025  14:46

Humpolec zabavil sto zvířat v soukromém chovu, nekontrolovaně tam množili tygry

Přes sto zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná nechala zabavit radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Upozornil na to server iROZHLAS. Podle mluvčího města...

20. srpna 2025  10:38,  aktualizováno  11:41

V Havlíčkově Brodě mají odpad pod kontrolou, město sbírá úspěchy v třídění

Městu Havlíčkův Brod se v posledních pěti letech výrazně zadařilo na poli odpadového hospodářství. Oproti roku 2020 občané vyprodukovali o třetinu méně komunálního odpadu, a naopak lépe třídili....

20. srpna 2025  6:10

Velký Žďárský rybník letos přijde o vodu, čeká ho rozsáhlá proměna

Ještě letos na podzim bude rybník Velký Žďárský, mezi obyvateli Žďáru nad Sázavou známý spíš jako Horní či „Horňák“, vypuštěn. Nádrž v blízkosti centra plánuje město odbahnit. Následovat mají...

19. srpna 2025  16:07

Škola Spolu v Olešné má i druhý stupeň. A je mnohem blíž přírodě

Žádné známky, méně domácích úkolů, individuální a partnerský přístup, hodně pohybu i pobytu venku. To je jenom několik specifik typických pro základní Školu Spolu. Zařízení, které už od roku 2021...

19. srpna 2025  12:12

Kino ve Ždírci dostane třetí šanci, bude z něj velké kulturní centrum

Radnice ve Ždírci nad Doubravou se připravuje na jednu z největších investičních akcí ve své historii. Z budovy kina a knihovny chce udělat velké kulturní centrum s divadlem i několika byty. To vše...

19. srpna 2025  6:12

Kolem Dobré Vody na Telčsku už lze projet. Zbývá dokončit odbočku

Silničáři už pustili hlavní provoz do přebudovávaného nebezpečného úseku silnice I/23 u Dobré Vody nedaleko Mrákotína na Telčsku. V úseku byla riziková nepřehledná křižovatka na horizontu s odbočkou...

18. srpna 2025  14:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.