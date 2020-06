Novou ředitelkou psychiatrické nemocnice v Brodě se stala vrchní sestra

Markéta Holubová, která byla ředitelkou jmenovaná k dnešnímu dni, je vysokoškolsky vzdělaná zdravotní sestra. V havlíčkobrodské psychiatrické nemocnici pracuje od roku 2000. V roce 2014 se stala vrchní sestrou.



„Od roku 2018 se věnuje reformě psychiatrické péče a na pozici specialisty transformace psychiatrické péče spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví. Oblasti psychiatrické péče se věnuje také v rámci vlastní přednáškové činnosti,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Klára Doláková.

Jaromír Mašek v nemocnici, ve které pracuje přes dvacet let, dál působí jako lékař. Ředitelem byl 14 let. Jeho odvolání ministr Adam Vojtěch v únoru zdůvodnil nesouhlasem Maška s reformou psychiatrické péče a některými pochybeními.

Ministrovo rozhodnutí kritizovali zaměstnanci nemocnice, kteří hrozili stávkou. Vojtěch pak některá svá vyjádření na Maškovu adresu změnil, včetně toho, že by mohl za personální nestabilitu havlíčkobrodského Centra duševního zdraví. Právě tato centra jsou součástí reformy.

„Paní Holubová pracuje v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod 20 let, již šest let na vedoucí pozici, a tak fungování nemocnice výborně zná, stejně tak zaměstnanci nemocnice znají ji. Vidím velkou výhodou v tom, že na pozici ředitele jde člověk zevnitř. Nyní je zcela zásadní zapojení nemocnice do probíhajících procesů reformy péče o duševní zdraví, což je jedna z hlavních priorit ministerstva zdravotnictví,“ řekl Vojtěch.

Už dřív ministerstvo ČTK sdělilo, že do výběrového řízení se přihlásili tři lidé. Termín pro podání přihlášek byl 18. březen. Jmenování nové ředitelky zdržela situace kolem koronaviru.

Odvolaného ředitele podpořili v únoru před ministrem zaměstnanci