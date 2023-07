Vysočina zřídí dětské ambulance v nemocnicích, první otevře v Pelhřimově

Novinka je společným projektem Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a Kraje Vysočina a má reagovat na nedostatek pediatrů v kraji. „V danou chvíli je to jedno z rychlých a dostupných řešení, jak zvýšit kapacity pediatrické péče v Kraji Vysočina. VZP zajistí plné financování takové péče,“ uvedla již dříve Viktorie Plívová, mluvčí VZP.

Pediatři na Vysočině stárnou, odcházejí do důchodu a jejich nástupce se nedaří najít. Například v Jihlavě během pěti let ubylo šest dětských lékařů.

Podle Evy Matouškové, která je krajskou předsedkyní Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, je kritická situace vedle Jihlavska také na Třebíčsku.

V rámci tohoto projektu se zatím otevřou dvě ambulance. Ta druhá vznikne při nemocnici v Havlíčkově Brodě. Původně se měla otevírat už začátkem června, ale z technických a administrativních důvodů se termín posunul.

„Čekáme například ještě na kolaudaci prostor. Nejpozději v září ale budeme otevírat. O všem budeme dopředu informovat na našem webu,“ potvrdila Petra Černo, mluvčí havlíčkobrodské nemocnice.

V ostatních nemocnicích zatím chybí personál

Hejtmanství by uvítalo, kdyby ambulance dětských praktiků vznikaly také při dalších krajských nemocnicích, tedy v Jihlavě, Třebíči a v Novém Městě na Moravě.

„S řediteli se o tom pravidelně bavíme. Zatím ale na to není personální kapacita. Je to i o sladění s běžným provozem dětského oddělení a o vůli personálu do toho jít,“ dodal náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).

Nový dětský obvod v Pelhřimově se bude specializovat na péči o děti do 15 let. Ambulance přijme až jeden tisíc pacientů, a to nově narozené děti a děti bez stávajícího praktického lékaře.

„Registrace do nové ordinace bude dále podmíněna trvalým bydlištěm v okrese Pelhřimov, věkem dítěte do 15 let a právě i tím, zda má dítě v současné době praktického lékaře, či nikoliv. Věříme, že nová ambulance přinese významné zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro naše dětské pacienty,“ sdělil Stanislav Houštěk, primář dětského oddělení pelhřimovské nemocnice.

Registrace bude možná od 1. srpna přes e-mail

Registrace do nového obvodu se spustí v úterý 1. srpna a potrvá až do konce měsíce. Vedení nemocnice očekává obrovský zájem ze strany rodičů. Ukazuje to i množství telefonických dotazů na toto téma, na které zdravotníci musí v posledních měsících odpovídat.

Zájemci se mohou hlásit e-mailem na adresu pldd@nempe.cz. V něm je potřeba podle mluvčí nemocnice Alexandry Knapové uvést základní identifikační údaje: jméno a příjmení dítěte a zákonného zástupce, adresu trvalého pobytu dítěte, věk dítěte, kontaktní údaje na zákonného zástupce, zdravotní pojišťovnu dítěte, dále posledního registrujícího pediatra dítěte a v jakém termínu u něj bylo registrované.

„Nemocnice bude následně všechny došlé žádosti k registraci vyhodnocovat a zákonné zástupce kontaktovat. Na navazující vstupní prohlídku bude nutné s sebou vzít průkaz pojištěnce, očkovací průkaz, předchozí lékařské zprávy od specialistů, případně propouštěcí zprávy z nemocnice a seznam aktuálně užívaných léků,“ sdělila další podrobnosti Knapová.