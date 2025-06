Většina pacientů se ve zdravotnických zařízeních chová slušně, věří, že jim doktor od trápení pomůže. Jenže na druhou stranu se personál nemocnice čím dál častěji potýká s agresivitou pacientů.

„Je pravda, že takových incidentů, především na urgentním příjmu, přibývá. A většinou první, na koho agresivita takového člověka směřuje, je zdravotní sestra. V poslední době je toho čím dál víc,“ poukazuje na smutný fakt mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová.

Na vině je podle ní v převážné většině případů neurvalého chování pacientů alkohol či návykové látky.

„Ale dá se říct, že lidé jsou agresivnější tak nějak celkově. Často si stěžují na věci, které jdou úplně mimo nás. Zrovna nedávno k nám přišla paní vrátit chodítko. Marně jsme jí vysvětlovali, že ho nemůže vracet nám, když si ho půjčila jinde. Ječela po nás, byla vulgární... No prostě nic příjemného,“ připomíná mluvčí jeden z posledních incidentů.

Podobné situace ale hlásí vesměs všechny okresní nemocnice na Vysočině. Také tam se s agresivitou setkávají většinou na urgentu. „A ještě v čekárnách před chirurgickými a ortopedickými ambulancemi, kde je tlak na personál i pacienty obzvlášť enormní,“ přidává se mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knappová.

Po řádění pacienta zůstaly zničené toalety

„Důvody agresivity lidí jsou mnohovrstevné, ovšem jedním z těch hlavních je selhávající dostupnost základní zdravotní péče. To znamená, že mnozí pacienti se na nás obracejí v situacích, které by dříve běžně řešili u svého praktického lékaře nebo ambulantního specialisty. Těch je ovšem málo, a proto, když potom u nás pacient narazí na kapacitní či časové limity, je frustrovaný,“ domnívá se Knapová.

Před necelými dvěma lety například jeden takový pacient právě v Nemocnici Pelhřimov kompletně zdemoloval vybavení pánských toalet. Po jeho řádění zbyly na zemi jenom střepy, vytržené dveře a spoušť. Incident se tehdy obešel bez jakéhokoliv zranění.

„Ještě teď mě mrazí, když si na to vzpomenu. Nejhorší to ale samozřejmě bylo pro kolegy, kteří v tu dobu zrovna soužili a řádění čtyřiatřicetiletého muže viděli na vlastní oči,“ dodává Knapová.

Když do ambulance vstoupí muž s pistolí

Možná ještě nepříjemnější pocity pak vyvolává pohled na člověka, který se po nemocnici pohybuje se zbraní. A nic na tom nemění ani fakt, že ji má v držení legálně. V nemocnici v Novém Městě na Moravě kvůli jednomu takovému pacientovi dokonce měnili i vnitřní řád.

„Do ambulance se dostavil muž s pistolí. Šlo sice o legálně drženou zbraň, ale ani tak to nebylo ošetřujícímu personálu příjemné. Situace byla po domluvě vyřešena, tato situace ovšem vedla k tomu, že jsme zákaz nošení zbraní k nám přidali do vnitřního řádu,“ prozrazuje mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová.

12. září 2019

Na straně 9 tak nyní návštěvníci nemocnice v řádu najdou nařízení: „Pacient má zakázáno do celého areálu vnášet jakékoliv chladné zbraně (např. nůž s dlouhou čepelí), střelné zbraně a střelivo, a to bez ohledu na skutečnost, že je jejich oprávněným držitelem. Pacient má rovněž zakázáno do nemocnice vnášet výbušniny či jiné nebezpečné předměty!“

Zkušenost s pacienty, kteří si s sebou na ošetření přinesli zbraň, mají také v havlíčkobrodské nemocnici. „Ano, několikrát se nám stalo, že si pacient, který dorazil na hospitalizaci, přinesl zbraň. Třeba větší nůž, nebo i střelnou zbraň, kterou si u nás chtěl odložit,“ vzpomíná Petra Černo, mluvčí nemocnice Havlíčkův Brod, která zároveň zastává funkci ombudsmanky.

Nůž vyděsil pacientku ve výtahu

Znepokojující je podle Černo i to, že některým lidem nepřijde na nošení zbraně k lékaři nic divného. „Tvrdí nám, že ji mají pro svoje bezpečí,“ zmiňuje mluvčí nejčastější argument. „I mně se stalo, že jsem jela výtahem a se mnou pán, který měl na pásku zavěšený pořádně velký lovecký nůž. Jednu paní úplně vyděsil. Mně tvrdil, že si jde jenom do bufetu na kafe.“

Lidi však na takových místech vnímají zbraně v kontextu s událostmi, které se už i v České republice staly. Konkrétně ve zdravotnických zařízeních je nejtragičtějším incidentem ten z ostravské nemocnice z roku 2019, kde pachatel v čekárně na traumatologii zastřelil sedm lidí a další dva zranil.

Také proto chystají nemocnice pro své zaměstnance v poslední době nejrůznější školení. „Máme kurzy ochrany měkkých cílů, zabezpečujeme místa proti útokům a nedávno u nás Policie České republiky pořádala i výcvik sebeobrany. Zkrátka se tomuto tématu věnujeme intenzivně, stejně jako ve všech nemocnicích,“ dodává mluvčí třebíčské nemocnice Jitka Mácová.

S hulváty a agresory se nicméně lékaři a sestry budou zřejmě setkávat dál... „Ne snad, že by mi někdo vyloženě vyhrožoval nebo mě fyzicky napadl, ale hlas vůči mně občas na pohotovosti někdo zvedne pořádně,“ svěřuje se Jaroslav Havlíček, praktický lékař z Třeště, který vypomáhá i v jihlavské nemocnici.