Krize odvrácena. V pelhřimovské nemocnici stáhli výpověď všichni avizovaní lékaři

  10:42aktualizováno  11:10
Všichni lékaři Nemocnice Pelhřimov, kteří přislíbili, že vezmou své výpovědi zpět, v nemocnici zůstanou. V pátek svoji výpověď stáhla i desátá lékařka interního oddělení, devět jejích kolegů tak učinilo už v pondělí.

Nemocnice Pelhřimov | foto: Nemocnice Pelhřimov

Na interním oddělení dalo na začátku února výpověď 12 z 22 lékařů. Zdůvodnili to i špatnou personální politikou nemocnice, jejíž ředitel Radim Hošek následně rezignoval.

Zpětvzetí výpovědí bylo součástí dohody mezi lékaři a krajem, který je zřizovatelem nemocnice. „Tuto skutečnost vnímáme velmi pozitivně, protože přispívá ke stabilizaci personální situace na interním oddělení a k zachování plynulé a kvalitní péče o pacienty, která je pro nemocnici prioritou,“ uvedla mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.

Personální problémy má nemocnice i na chirurgickém oddělení. Po podání výpovědí tří doktorů nemocnice už dřív oznámila, že zřejmě bude muset od března omezit neakutní operace. Nové lékaře podle Knapové hledají intenzivně.

„V tuto chvíli vedeme aktivní jednání se šesti lékaři, kteří mají zájem o pracovní působení v naší nemocnici. Součástí náborových aktivit jsou také stáže, účast na pracovních veletrzích například v Brně a Plzni a další formy oslovení lékařů,“ dodala Knapová.

Nemocnice dělá už několik let kemp mediků. Má přiblížit fungování okresní nemocnice budoucím lékařům. Do připraveného ročníku je přihlášených 43 lidí.

Ředitel Hošek ve funkci skončí 22. února. Nahradí ho Michal Kozár, bývalý dlouholetý pracovník nemocnice, který byl dva roky také jejím ředitelem. Nyní je za hnutí ANO starostou Jindřichova Hradce. V nemocnici bude pracovat na částečný úvazek do 31. října.

Ve vedení nemocnice skončí k 22. únoru i náměstek ředitele Jiří Běhounek (SOCDEM), který je zároveň krajským radním pro zdravotnictví. Politička strany Výzva2025 Karolína Kubisková iniciovala internetovou petici za Běhounkovo odvolání, má asi 280 podpisů.

Kraj Vysočina umožní ve svých nemocnicích a zdravotnické záchranné službě zvýšit o 100 procent náborový příspěvek pro lékaře a zdravotní sestry. O individuálním navýšení, podle vzdělání a praxe, bude rada kraje rozhodovat na návrh ředitele organizace.

„Základní výše náborového příspěvku pro lékaře se specializovanou způsobilostí je standardně nastavena na 500 tisíc korun,“ uvádí kraj na svých webových stránkách s tím, že u pozic, kde je akutně ohrožena dostupnost péče, však může ředitelství částku individuálně navýšit o 100 procent. Maximální bonus tak dosahuje hranice milionu korun.

Peníze nejsou určeny pouze pro lékaře. Na finanční podporu dosáhnou i sestry, radiologičtí asistenti nebo zdravotničtí technici. Čerpání bonusu je však podmíněno smlouvou, která zdravotníky zavazuje k setrvání v nemocnici po dobu tří až čtyř let při minimálním úvazku 0,6.

Kromě přímých plateb sází Pelhřimov také na pomoc s bydlením. Ve spolupráci s radnicí nabízí nemocnice novým posilám městské byty, což má usnadnit příchod zejména mladým rodinám a specialistům z jiných regionů. Strategie má podle vedení nemocnice zabránit omezování provozu oddělení a zkrátit čekací doby pro pacienty.

Podobné modely vysokých příspěvků už v kraji využívají i další nemocnice zřizované Vysočinou.

