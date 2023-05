Odměnou je úsměv, říká vychovatelka. Dětem pomáhá zapomenout na nemocnici

„Děti jsou často z nemocničního prostředí nesvé, mají obavy, do toho je něco bolí, stýská se jim po rodině. Někdy jim tedy sloužím i jako taková vrba,“ říká s úsměvem Kateřina Nováková, která je sama matkou dvou, dnes již dospělých dcer.

O fungování takzvaného školního klubu při dětském oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě podle ní ví jen málokdo. Rodiče dětí jsou většinou překvapeni, že něco takového vůbec existuje.

Využít jej přitom mohou všichni dětští pacienti bez ohledu na to, zda jsou hospitalizovaní dlouhodobě, nebo třeba jen na jeden den. Zapojit se mohou sami, klidně však i se svým dospělým doprovodem, což platí hlavně u menších dětí.

„Ale nejsme tady v Novém Městě rozhodně jediní. Také v nemocnici v Jihlavě je mateřská škola a školní klub. Další podobná zařízení fungují rovněž v Havlíčkově Brodě, Třebíči i Pelhřimově. V Havlíčkově Brodě navíc mají při Psychiatrické nemocnici i přímo školu, neboť tam děti bývají hospitalizované i delší dobu,“ popisuje vychovatelka.

Obchází pokoje a nabízí aktivity

Její práce začíná ráno, kdy na základě pokynů od lékařů a dalšího zdravotnického personálu obchází pokoje a nabízí vzdělávací i volnočasové aktivity dětem, které se jich s ohledem na svůj zdravotní stav mohou účastnit.

Kateřina Nováková Jednapadesátiletá žena pracuje jako nemocniční vychovatelka ve školním klubu (ten byl dříve vedený jako mateřská škola a školní družina) při Nemocnici Nové Město na Moravě dvanáct let.

Předtím byla zaměstnaná jako učitelka v mateřské školce.

Vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli, obory předškolní a speciální pedagogika.

Žije ve Žďáře nad Sázavou, má dvě dospělé dcery.

S mladšími ratolestmi se zabývá činnostmi, jaké bývají obvyklé v mateřské školce – tedy vyrábějí, malují, prohlížejí a čtou knížky nebo probírají nejrůznější témata, například roční období či dopravu.

Školáky zapojuje i do připravených výchovně-vzdělávacích činností podle ročního plánu a Školního vzdělávacího programu. A žákům, kteří o to mají zájem, může Kateřina Nováková pomoci kromě nabídky volnočasových aktivit i s domácími úkoly nebo procvičováním školní látky. „Nedávno jsme se věnovali například tématu Dne Země,“ říká vychovatelka.

Školní klub tedy není pouze o tom, že by si tam děti pořád jen hrály. „Snažím se jim i něco předat. Nechci se ale pasovat do role učitelky, to určitě ne. Jsem vychovatelka. Nikoho tedy k učení nenutím, ale jsem připravena poradit, pomoci, případně i namotivovat,“ líčí Nováková.

V herně jsou stavebnice, plyšáci či Xbox

Ideální podle ní je, když malí pacienti smějí opustit pokoj a pobývat v herně. Ta se nachází přímo na dětském oddělení, které má kapacitu přes třicet lůžek.

V herničce se mohou děti mimo jiné seznámit s dalšími pacienty, vzájemně spolupracovat, pohrát si a také změnit prostředí a zapomenout na chvíli na své potíže. Někdy se v herně sejdou pacienti dva, jindy třeba deset.

A pokud přijde čas na hraní, ve světlé, pestře vymalované a vyzdobené místnosti je k dispozici skutečně velmi bohatá nabídka hraček pro všechny věkové kategorie.

„Máme tu spoustu stolních her, skládaček, stavebnice, puzzle, plyšáky, autíčka, panenky, kočárky, kostky a plno dalších hraček. Nechybí ale ani MagicBox, Xbox, dostatek poslechových CD a samozřejmě i velké množství knih a časopisů,“ vypočítává Kateřina Nováková s tím, že zájemcům může klidně nabídnout i knihy z povinné školní četby.

Dětem, které musejí na pokoji zůstat – jsou například infekční nebo po operaci – se věnuje individuálně a nabízí jim činnosti, jimiž se mohou a chtějí zabývat. „Vše je ale vždy na bázi dobrovolnosti. Řada dětí dává přednost mobilu nebo tabletu,“ konstatuje vychovatelka.

U dětí často zvítězí nad mobilem zvědavost

Někdy se jí však povede i v takových pacientech vzbudit minimálně zvědavost. „Napoprvé mě třeba odmítnou a dál koukají do mobilu. Druhý den už ale občas přijdou a říkají, že by si alespoň zkusili zahrát nějakou stolní hru nebo si chtějí něco vyrobit. Přece jen telefon mají v ruce pořád, tak mnohdy zvítězí zvědavost a touha vyzkoušet si něco jiného,“ říká Nováková.

Proti mobilům, tabletům a dalším technickým vymoženostem osobně nic nemá. „Nezatracuji je. Přinesla to prostě dnešní doba, patří to k ní. Je ale pak hlavně na rodičích, jak svým potomkům nastaví pravidla používání této techniky,“ míní žena.

Spíše ji mrzí, že řada jejích svěřenců už dnes příliš nezná jiné alternativy zábavy. Zrovna ty přitom mohou ratolesti od zářících obrazovek úspěšně odlákat. „Často bohužel zjišťuji, že pro dnešní děti je spousta aktivit nebo stolních her úplně neznámá. Je také vidět, že v mnoha rodinách se vůbec nečte ani se neprohlížejí knížky, nepředčítá se,“ konstatuje vychovatelka.

Ale právě u dětských pacientů, kteří dosud neměli moc příležitostí se s knihami seznámit, vzbudí často tato aktivita velký zájem a nadšení.

A především úsměvy, které předtím na tvářích dětí kvůli nemoci nebo odloučení od rodiny chyběly, jsou pro Kateřinu Novákovou největší odměnou. K práci nemocniční vychovatelky se přitom žena dostala víceméně náhodou.

„Pracovala jsem jako učitelka ve školce v jedné z okolních vesnic. Pak se ale zrovna uvolnilo místo vychovatelky v nemocnici. Přišlo mi to zajímavé, tak jsem nabídky využila,“ zavzpomínala Nováková. Zpočátku pracovala ještě s kolegyní, v současné době zastává svoji práci v novoměstské nemocnici sama.