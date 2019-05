Nemocnice čekají na informační systém, výběr dodavatele trvá tři roky

Kraji Vysočina se stále nedaří vybrat firmu, která by zavedla lékařům a sestrám nový počítačový hardware a software.

Jakmile Kraj Vysočina určí vítěze soutěže o veřejnou zakázku za desítky milionů korun, neúspěšná firma se odvolá. A tak pořád dokola. Velmi často končí spor u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).



„Není moc firem, které by mohly udělat tak rozsáhlý informační systém. Je mezi nimi velká konkurence, a proto mezi sebou i hodně soutěží. Když se neodvolá jeden, odvolá se druhý. Celé řízení se kvůli veškerým odvoláním značně protahuje a v ohrožení je i čerpání dotace,“ vysvětluje náměstek hejtmana Vladimír Novotný, proč se celá záležitost neustále protahuje.



U předsedy ÚOHS je ostatně celá záležitost na přezkoumání i nyní. Na podzim loňského roku komise hodnotila nabídky dvou firem, které se do soutěže přihlásily.

Komise dospěla k závěru, že jeden z účastníků změnil nabídku, a proto se jej krajští radní rozhodli vyloučit. Společnost ICZ proti tomu podala námitky, které Kraj Vysočina zamítl.

Firma se následně odvolala k ÚOHS, který námitky společnosti uznal. Následně ÚOHS v polovině března zrušil rozhodnutí zadavatele zakázky o vyloučení ze soutěže.

Kraj chystá náhradní plán, zruší výběrové řízení a vypíše nové

Dále zakázal uzavřít smlouvu s vítězným účastníkem. Podle ÚOHS hejtmanství jako zadavatel zakázky nedodrželo zásadu transparentnosti. S tím však Kraj Vysočina zásadně nesouhlasí a podal proti tomuto verdiktu rozklad.

„Úřad má na rozhodnutí šedesát dnů, takže do konce května bychom měli mít jasno. Pokud to bude opět v náš neprospěch, dá se očekávat, že se odvolá druhá firma,“ předpokládá Novotný.

Kraj si tak začal připravovat náhradní plán, který by měl vše urychlit. Ve hře by zároveň stále byla možnost čerpat evropské dotace. Plán spočívá v tom, že se zruší výběrové řízení a vypíše nové. Radní už odsouhlasili, že zatímco bude kraj čekat na rozhodnutí o rozkladu, úředníci začnou připravovat úpravy zadávací dokumentace. A to tak, aby hejtmanství mohlo v co nejkratším termínu zopakovat výběrové řízení na dodávku Nemocničního informačního systému (NIS).



„V nové zadávací dokumentaci by měly být provedeny změny, které povedou k odstranění nedostatků a rizik, na které upozornila současná zakázka,“ stojí v materiálech pro krajské radní.

Systém sesbírá data i z přístrojů na jednotkách intenzivní péče

Podle Vladimíra Novotného nemocnice nový informační systém již nutně potřebují. „Stávající systém je sice funkční, ale zastaralý. Ten nový umí například sesbírat a vyhodnocovat data z přístrojů na jednotkách intenzivní péče. Zasahuje do práce farmakologů, lékařů i sester,“ zdůrazňuje Novotný.



Na hejtmanství chtějí, aby systém byl jednotný pro všech pět nemocnic a měl jednu správu. „Díky novému NIS společnému pro všech pět nemocnic bychom si mohli i lépe předávat data,“ doplnil náměstek.

Nejstarší informační systém má jihlavská nemocnice. Obnova hardwaru a softwaru by měla jako první začít právě tam.