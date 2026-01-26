Nemocnice v Třebíči bude mít nový urgent. I s místností pro opilce a narkomany

Jan Salichov
  15:37
Kraj Vysočina připravuje investici téměř 20 milionů korun do stavebních úprav urgentního příjmu Nemocnice Třebíč. Reaguje tak na dlouhodobě nevyhovující kapacitu pracoviště, kam záchranná služba přiváží stále více pacientů. Jen za rok 2025 jich zde zdravotníci ošetřili 6 796.

Urgentní příjem nemocnice v Třebíči. Budovu čeká přestavba za asi 20 milionů korun, oddělení se přizpůsobí současným potřebám. | foto: Nemocnice Třebíč

Hlavní změnou bude výrazné navýšení kapacity takzvaného crash roomu, tedy prostoru pro akutní stavy. Počet lůžek se zvýší ze současných dvou na pět, nově budou propojena s dočasnými lůžky.

Součástí rekonstrukce bude také vybudování bezpečné místnosti určené pro pacienty pod vlivem alkoholu či drog. „Nové dispoziční řešení v prvním patře budovy O zlepší provozní tok pacientů a zároveň splní podmínky pro získání dotací na zdravotnickou techniku z národních i evropských zdrojů,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.

Nové pavilony, oddělení i sály. Jihlavská nemocnice plánuje obří modernizaci

Stavební záměr počítá rovněž se zmenšením zákrokového sálu a vybudováním nového zázemí pro zdravotnický personál. „Součástí projektu je úprava stávajících prostor tak, aby lépe odpovídaly současným provozním nárokům urgentního příjmu,“ doplnil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku Otto Vopěnka.

Projektová dokumentace má stát zhruba jeden milion korun bez DPH, samotné stavební práce pak vyjdou na bezmála 20 milionů korun bez daně.

Podle architektonické studie se rekonstrukce uskuteční za plného provozu nemocnice a ve dvou etapách - nejprve vznikne nová část s navýšenou kapacitou, poté dojde k úpravám a propojení se stávajícími prostory.

