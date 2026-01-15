Vsadili jsme na plazmu, říká primář urologie o šetrné operaci prostaty

Zvětšená prostata patří k nejčastějším zdravotním potížím mužů ve vyšším věku a pro řadu z nich znamená výrazné omezení kvality života. Moderní medicína dnes nabízí nejen účinnou konzervativní léčbu, ale i šetrné operační metody, které dokážou pacientům výrazně ulevit. Nemocnice v Třebíči vsadila na plazmu.
„Ne všichni muži se zbytnělou prostatou mají či negativně vnímají nějaké potíže, minimálně polovině z nich však obtíže ovlivňují nepříznivě kvalitu života,“ tvrdí zkušený lékař Ivo Šabacký. | foto: Nemocnice Třebíč

O tom, kdy už léky nestačí a jaké jsou současné možnosti chirurgické léčby, má detailní přehled Ivo Šabacký, primář urologického oddělení Nemocnice Třebíč. To se zaměřuje na plazmovou enukleaci prostaty (endoskopické laserové odstranění zbytnělé tkáně prostaty).

Ivo Šabacký

  • Narodil se 29. července 1966 ve Znojmě.
  • Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
  • Působil na chirurgickém a urologickém oddělení nemocnice v Jihlavě, urologickém oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, v SurGal Clinic Brno, na urologickém oddělení ve Znojmě.
  • Od roku 2017 je primářem urologie v Nemocnici Třebíč.
  • Je ženatý, má dvě děti.
  • Mezi jeho záliby patří cyklistika, turistika, hudba, literatura, filmy.

Jak častý je dnes problém zvětšené prostaty a jaké obtíže může mužům způsobovat?
Po padesátém roce věku má více než polovina mužů zbytnělou žláznatou část prostaty. Tato obklopuje pod močovým měchýřem močovou trubici a tlakem na ni může působit různé potíže s vyprazdňováním močového měchýře, jako jsou obtížnější močení, močení pomalejším proudem, nutnost nočního močení nebo též náhlé neodkladné močení. V pokročilejším stadiu může u menší části mužů vést i k závažnějším problémům včetně krvácení, zánětů či úplného zastavení močení. Ne všichni muži se zbytnělou prostatou tyto potíže mají či je negativně vnímají, minimálně polovině z nich však obtíže ovlivňují nepříznivě kvalitu života. S narůstajícím věkem pak pacientů se zvětšenou prostatou přibývá a tím roste i počet mužů, kteří tímto problémem nějak trpí.

Jaké jsou možnosti léčby a kdy už je nutný operační zákrok?
Některým pacientům mohou pomoci režimová opatření a větší části moderní léky na předpis. U některých je však nutná operace – buď proto, že jiné léčebné možnosti již nedokážou obtíže mírnit, nebo výjimečně i proto, že porucha vyprazdňování moči ohrožuje pacientovo zdraví. U těchto pacientů je nutný operační zákrok.

Jak se zvětšená prostata operovala v minulosti a jaké možnosti pro pacienty nabízí současná medicína?
V minulých dobách muži podstupovali buď odstranění jen části zbytnělé tkáně cestou močové trubice, nebo odstranění veškeré zbytnělé tkáně otevřeným řezem. Pokroky v medicíně v posledních dvou desetiletích však umožňují odstranění veškeré zbytnělé tkáně cestou močové trubice i v případech, že tato dorostla i do větších rozměrů. Tyto operace se nazývají transuretrální enukleace prostaty a v současné době jsou odbornými urologickými společnostmi považovány v této indikaci za nejbezpečnější operace s nejlepšími výsledky. Lze je provádět v zásadě dvěma způsoby, a to buď použitím plazmy, nebo s použitím laseru s vysokým výkonem.

Proč jste se v třebíčské nemocnici rozhodli právě pro plazmovou enukleaci a v čem spočívá její princip?
Urologové v Třebíči již před sedmi lety vsadili na plazmu. Základem této technologie je použití bipolárního endoskopického nástroje – resektoskopu, zavedeného k prostatě přes močovou trubici. Průchodem elektrického proudu mezi kličkou aktivní elektrody nástroje a zbylou částí elektrody dojde k zažehnutí plazma korony kolem aktivní části elektrody. Plazma je vlastně ionizovaný plyn složený z iontů a elektronů, případně neutrálních atomů a molekul. Vzniká odtržením elektronů z elektronového obalu atomů plynu či roztržením molekul (ionizací). Plazma je vysoce účinná při nekrvavém řezu tkání i při ošetření krvácejících cév. K oddělení zbytnělé tkáně od pouzdra prostaty dochází mechanicky za optické kontroly zprostředkované operatérovi kamerou. S pomocí plazmy potom dochází k rozdělení objemné hyperplastické tkáně na malé kousky, které jsou vyplaveny močovou trubicí. Plazma pomůže též poměrně spolehlivě ošetřit zdroje krvácení. Jedná se o operační zákrok bezpečný, i když technicky poměrně náročný. Je řada urologických pracovišť, která si na provádění těchto operací netroufá.

Jaké byly začátky této metody na vašem pracovišti a kam jste se posunuli dnes?
Lékaři v třebíčské nemocnici nejsou první na Vysočině, kteří se této problematice věnují. Inspirovali se mimo jiné u kolegů v Novém Městě na Moravě, kde s těmito typy operací započali ještě o něco dříve. Když jsme s metodou začínali, navštívili jsme špičková pracoviště v Německu a ve Francii, abychom viděli, jak operaci provádějí nejzkušenější kolegové. Potom jsme začali s operacemi u pacientů s menší hyperplázií a dnes, když máme za sebou už několik stovek těchto výkonů, jsme schopni odstranit i velmi objemné hyperplázie. Podílíme se též v rámci workshopů na zaškolení kolegů z celé republiky, kteří mají o tuto moderní metodu zájem.

Je transuretrální enukleace skutečně nejšetrnější a nejlepší metodou u pacientů s hyperplázií prostaty? Co třeba roboticky asistované výkony?
Některá pracoviště, která transuretrální enukleace neprovádí, se snaží svůj dovednostní handicap nahradit například použitím robotického systému k provedení enukleace. V případě roboticky asistované enukleace se však jedná o výkon s nepoměrně větší invazivitou a většími potenciálními riziky pro pacienta. Evropská urologická asociace se k možnosti roboticky asistované enukleace zatím staví poněkud zdrženlivě a na prvním místě doporučuje provádění transuretrálních enukleací cestou močové trubice, přičemž neklade rozdíly mezi provedením s pomocí plazmy nebo laseru. Před měsícem třebíčská nemocnice pořídila zcela nový resektoskop poslední generace s ještě lepšími technickými parametry, jehož konstrukce umožňuje provádět tyto výkony i u pacientů s menším průsvitem močové trubice.

