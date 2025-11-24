„Podpora kojení je pro nás důležitou součástí péče o maminky i novorozence. Chceme, aby měla každá žena možnost získat odbornou pomoc včas a v příjemném prostředí,“ vyjádřil se Lukáš Kettner, ředitel Nemocnice Třebíč.
Poradna je otevřena každý čtvrtek od osmi hodin ráno do půl třetí odpoledne v pavilonu pro matku a dítě.
Součástí návštěvy je také – na základě přání každé ženy – muzikoterapie a aromaterapie. „Jemná hudba a příjemné vůně v místnosti pomáhají uvolnit napětí, podpořit psychickou pohodu maminky a navodit klid, který je pro úspěšné kojení velmi důležitý,“ přiblížila mluvčí třebíčské nemocnice Jitka Mácová.
Laktační poradna v novoměstské nemocnici maminkám poradí, jak správně kojit
V poradně, která se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží novorozeneckého oddělení, se návštěvnicím věnují zkušené a certifikované laktační poradkyně. Ty mohou ženám poradit nejen v oblasti samotného kojení miminka, ale například i co se týče správného stravovaní čerstvých maminek.
Objednání je možné již během pobytu v porodnici nebo telefonicky na čísle 568 809 353. Případné další konzultace po uplynutí prvních čtyř týdnů jsou ale už hrazeny podle platného ceníku nemocnice.