V laktační poradně se mohou ženy uvolnit i při muzikoterapii a aromaterapii

  15:53
Řešení potíží při kojení, pomoc s technikou přikládání miminka k prsu, kontrolu váhy novorozence i množství jím vypitého mléka nabízí laktační poradna v třebíčské nemocnici. Službu mohou ženy v prvních čtyřech týdnech po porodu využít zdarma. Dvě návštěvy poradny jim totiž plně uhradí zdravotní pojišťovna.

Dvě návštěvy laktační poradny během prvních čtyř týdnů po porodu mají maminky zdarma. | foto: Nemocnice Třebíč

„Podpora kojení je pro nás důležitou součástí péče o maminky i novorozence. Chceme, aby měla každá žena možnost získat odbornou pomoc včas a v příjemném prostředí,“ vyjádřil se Lukáš Kettner, ředitel Nemocnice Třebíč.

Poradna je otevřena každý čtvrtek od osmi hodin ráno do půl třetí odpoledne v pavilonu pro matku a dítě.

Součástí návštěvy je také – na základě přání každé ženy – muzikoterapie a aromaterapie. „Jemná hudba a příjemné vůně v místnosti pomáhají uvolnit napětí, podpořit psychickou pohodu maminky a navodit klid, který je pro úspěšné kojení velmi důležitý,“ přiblížila mluvčí třebíčské nemocnice Jitka Mácová.

V poradně, která se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží novorozeneckého oddělení, se návštěvnicím věnují zkušené a certifikované laktační poradkyně. Ty mohou ženám poradit nejen v oblasti samotného kojení miminka, ale například i co se týče správného stravovaní čerstvých maminek.

Objednání je možné již během pobytu v porodnici nebo telefonicky na čísle 568 809 353. Případné další konzultace po uplynutí prvních čtyř týdnů jsou ale už hrazeny podle platného ceníku nemocnice.

