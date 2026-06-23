Komfort pro maminky i pro personál. Brodská nemocnice přestaví porodnici

„Rekonstrukce reaguje na současné trendy v porodnictví a zároveň řeší technický stav stávajících prostor. Výsledkem bude moderní oddělení poskytující vyšší standard péče a ubytování pro maminky po porodu,“ přiblížil nové možnosti gynekologicko-porodnického oddělení jeho primář Pavel Antonín.
Gynekologicko-porodnické oddělení je roztažené hned do čtyř pater hlavního nemocničního komplexu. Stavební práce se budou týkat především čtvrtého podlaží gynekologického pavilonu. A nepůjde vůbec o nic malého. Rekonstrukce má přijít na takřka 30 milionů korun bez DPH.
Součástí rekonstrukce bude kompletní obnova interiérů, výměna technických rozvodů, instalace nové vzduchotechniky, modernizace elektroinstalací a zdravotně technických zařízení, výměna oken a dveří či realizace nových povrchů stěn a podlah.
Petra Černomluvčí havlíčkobrodské nemocnice
„Součástí rekonstrukce bude kompletní obnova interiérů, výměna technických rozvodů, instalace nové vzduchotechniky, modernizace elektroinstalací a zdravotně technických zařízení, výměna oken a dveří či realizace nových povrchů stěn a podlah,“ oznámila Černo.
Pacientky po dokončení prací jistě ocení moderní komfortní dvoulůžkové pokoje s vlastním hygienickým zázemím. „Součástí projektu je také vybudování nadstandardních jednolůžkových pokojů, čtyř monitorovacích lůžek a modernizace edukační místnosti,“ doplnila mluvčí.
Nové prostory přispějí nejen ke zvýšení komfortu pacientek, ale také ke zlepšení prostředí pro zdravotníky. Významných změn se dočká jejich zázemí i skladové a hygienické prostory.
„Moderní zázemí pomůže nemocnici udržet mladé lékaře a zdravotnický personál a současně vytvoří atraktivní podmínky pro nové lékaře ve specializačním vzdělávání,“ zdůraznila Petra Černo.
Pacientky nebudou vystaveny hluku
Stavební činnost nemocnice plánuje zahájit 1. července. Financovat ji bude Kraj Vysočina, zřizovatel nemocnice. Práce by měly trvat pět měsíců.
„Rekonstrukce oddělení představuje významnou investici do zkvalitnění péče o maminky a novorozence. Díky podpoře Kraje Vysočina můžeme vytvořit moderní prostředí, které bude odpovídat současným nárokům pacientek i zdravotnického personálu a přispěje k dalšímu rozvoji porodnické péče v našem regionu,“ nechal se slyšet ředitel nemocnice David Rezničenko.
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Modernizace s sebou nese i jistá omezení a nutnost prostory na dobu oprav vystěhovat. To se bude týkat zejména oddělení šestinedělí, které bude dočasně přemístěno do pátého patra sousedního chirurgického pavilonu.
„Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na zachování komfortu pacientek a jejich novorozenců. Náhradní prostory jsou situovány mimo bezprostřední dosah stavebních prací a pacientky tak nebudou vystaveny hluku ani dalším omezením spojeným s rekonstrukcí,“ vysvětlil provozně-technický náměstek nemocnice Otto Šrůta.
Ne každý rodič je s hospitalizovaným dítětem
Další omezení se už nyní dotýká lůžkového dětského oddělení. To se sice nachází mimo dotčenou budovu, v pátém patře pavilonu interních oborů, přesto kvůli sestěhování lůžek muselo už v polovině června trochu upravit běžný provoz. Změna postihne hlavně rodiče, kteří budou chtít zůstat v nemocnici se svým hospitalizovaným dítětem.
„Vzhledem k výraznému prostorovému omezení a nedostatku standardních lůžek vede tato situace ke komplikacím s ubytováním zákonného zástupce společně s hospitalizovaným dítětem. Abychom zajistili péči pro co nejvíce dětských pacientů, jsme nuceni při doprovodu na lůžku upřednostňovat zákonné zástupce nejmenších dětí,“ uvedl na webu tým zdravotníků z dětského oddělení pod vedením primářky Magdaleny Chvílové Weberové.
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Pro doprovázející rodiče jsou u lůžek dětí k dispozici křesla nebo židle dle prostorových možností jednotlivých pokojů.
„Uvědomujeme si, jak je přítomnost rodiče pro hospitalizované dítě důležitá, a proto vás ujišťujeme, že jsme udělali maximum pro to, abychom provoz oddělení v provizorních podmínkách zachovali. Přesto prosíme o velkou trpělivost, toleranci a součinnost s naším zdravotnickým personálem,“ dodal personál dětského oddělení.
Porodnice v Havlíčkově Brodě bývala dlouhé roky nejvytíženější na celé Vysočině. Přivést potomka na svět sem jezdily maminky nejen ze spádové oblasti a více než poloviny Vysočiny, ale rovněž z velké části Pardubického i Středočeského kraje včetně třeba Prahy. Loni při klesající porodnosti se v ní narodilo 962 dětí. V posledních letech se nejoblíbenější porodnicí na Vysočině stala těsně před Brodem ta jihlavská. Rekonstrukce by primát Havlíčkovu Brodu mohla vrátit.