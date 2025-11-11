„Chceme, aby maminky měly jistotu a podporu i po propuštění z porodnice,“ říká primářka gynekologicko-porodnického oddělení Petra Herboltová. „Naše porodní asistentky jsou zkušené profesionálky, které ženám dokážou poradit i povzbudit je v prvních dnech po návratu domů,“ dodává.
Co vše mohou porodní asistentky novopečeným maminkám nabídnout?
„Porodní asistentka přijede přímo k mamince domů, poradí s kojením, kontrolou a péčí o porodní nebo operační jizvy, doporučí vhodnou stravu při kojení a pomůže se správným přisátím miminka,“ vypočítává tisková mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.
Maminky si mohou službu objednat prostřednictvím online formuláře dostupného na webu nemocnice. Poté se jim porodní asistentka ozve, domluví vhodný termín návštěvy a předá další informace.
„Služba je určena maminkám, které porodily v Nemocnici Jihlava a bydlí do 40 kilometrů od Jihlavy. Délka návštěvy je přibližně v trvání jedné hodiny. Naše porodní asistentky jezdí na návštěvy v pracovní dny, v čase od osmi hodin ráno do půl čtvrté odpoledne. Služba je hrazená ze zdravotního pojištění,“ připomíná mluvčí Zachrlová.