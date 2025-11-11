Jihlavská nemocnice nabízí novinku, porodní asistentka přijede k maminkám domů

Ilona Zelníčková
  15:53
Novou bezplatnou službu pro maminky po porodu nyní zavádí jihlavská nemocnice. Ženy, které rodily v jihlavské porodnici a už jsou propuštěné domů, mohou nově využít návštěvu porodní asistentky u sebe doma. Novinka má ženám přinést podporu, jistotu a odbornou pomoc v tomto citlivém období.

Ženy, jež rodily v jihlavské porodnici a už jsou propuštěné, mohou využít návštěvu porodní asistentky u sebe doma. Novinka má ženám přinést podporu a odbornou pomoc v citlivém období. | foto: Nemocnice Jihlava

„Chceme, aby maminky měly jistotu a podporu i po propuštění z porodnice,“ říká primářka gynekologicko-porodnického oddělení Petra Herboltová. „Naše porodní asistentky jsou zkušené profesionálky, které ženám dokážou poradit i povzbudit je v prvních dnech po návratu domů,“ dodává.

Co vše mohou porodní asistentky novopečeným maminkám nabídnout?

„Porodní asistentka přijede přímo k mamince domů, poradí s kojením, kontrolou a péčí o porodní nebo operační jizvy, doporučí vhodnou stravu při kojení a pomůže se správným přisátím miminka,“ vypočítává tisková mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Anketa maminek zařadila mezi nejlepší v Česku i dvě porodnice z Vysočiny

Maminky si mohou službu objednat prostřednictvím online formuláře dostupného na webu nemocnice. Poté se jim porodní asistentka ozve, domluví vhodný termín návštěvy a předá další informace.

„Služba je určena maminkám, které porodily v Nemocnici Jihlava a bydlí do 40 kilometrů od Jihlavy. Délka návštěvy je přibližně v trvání jedné hodiny. Naše porodní asistentky jezdí na návštěvy v pracovní dny, v čase od osmi hodin ráno do půl čtvrté odpoledne. Služba je hrazená ze zdravotního pojištění,“ připomíná mluvčí Zachrlová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Unikátní letecké muzeum ve Studenci a Koněšíně končí, osud exponátů je nejasný

Atraktivní muzejní kousky, spíše pořádné kusy, dovezené na bývalou vojenskou...

Překvapivě rychlý konec vzalo technické muzeum v areálu bývalé pily u nádraží ve Studenci na Třebíčsku. Ještě v červenci tam milovníci vojenské historie sestavovali konstrukci ocelového mostu Bailey,...

Bez něj by nebyl Orion ani logo Kofily. Rykr chtěl dobýt svět, měl však málo času

Reklamní mág první republiky Zdenek Rykr se narodil před 125 lety v Chotěboři....

Na Akademii výtvarných umění ho nepřijali. Že prý neměl dostatek talentu. Osud mu vyměřil pouhých čtyřicet let života. Přesto jeho ilustrace známe dodnes. Avantgardní umělec a reklamní mág první...

Tragická nehoda tří aut na Pelhřimovsku. Jeden člověk zemřel, další jsou zranění

Tragická nehoda tří osobních aut u Lukavce na Pelhřimovsku si v pondělí...

Jeden člověk přišel o život a další tři lidé se zranili při odpolední dopravní nehodě na Vysočině. U Lukavce na Pelhřimovsku se srazila tři osobní auta. Komunikace je uzavřena, na místo vyrazily...

Zábradlí ze starého stadionu nevyhodili, posloužilo k výrobě monumentální sochy

Autor se inspiroval duchem původního stadionu, emocemi a energií, kterými místo...

Otevření nové Horácké arény v Jihlavě provázejí už druhý týden nejen hokejové zápasy domácí prvoligové Dukly, ale také nejrůznější doprovodné akce. A jednou z nich je také středeční odhalení...

Vyhrává po náročném porodu. Třeba budu vzorem, věří první česká profesionální fit-modelka

Premium
Za dokonalou sportovní postavou jsou nejen hodiny tvrdé dřiny, ale také...

V ruce drží klíč k účasti na profesionálních kulturistických akcích - včetně té nejprestižnější s názvem Ms. Olympia, která se koná každoročně v americkém Las Vegas. Eva Dlabajová získala jako vůbec...

Chci číslo na prezidenta, dožadoval se neodbytný opilec na tísňové lince

Ilustrační snímek

Operátoři tísňové linky občas zažívají horké chvilky. Nejen když pomáhají řešit život ohrožující události a stavy. Čas od času se stávají objekty žertu či urážek. Něco takového se stalo v pondělí...

11. listopadu 2025  13:23

Vše připraveno, odzkoušeno. Lyžařský areál na Vysoké už vyhlíží jen mráz

Sněžná děla i systém zasněžování už je odzkoušený. Jakmile začne mrznout, mohou...

Zdá se to skoro neuvěřitelné. Je pryč sotva třetina listopadu a lyžařský areál Vysoká u Havlíčkova Brodu je kompletně připraven na zimní sezonu. Vyměněné a opravené jsou technologie, srovnaný a...

11. listopadu 2025  11:37

Ptačí chřipka na Třebíčsku. Prozradila ji zelená játra, utratí 20 tisíc kachen

První kachny putovaly do kontejneru krátce před polednem.

Chov Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku má problém. Těsně před svátkem svatého Martina se v něm prokázalo ohnisko ptačí chřipky. Oznámil to ministr zemědělství v demisi Marek Výborný. Po započítání...

11. listopadu 2025  7:43,  aktualizováno  8:06

Místo lidí bude vozit zvířata. Vyřazená sanitka dál poslouží záchranné stanici

Sanitka má najeto téměř 214 tisíc kilometrů. Pavlovští si jen darovaný vůz...

Sanitka, která až dosud sloužila záchranářům k převozu pacientů do nemocnice, najde nové využití. Opět bude sloužit pacientům, ale tentokrát těm zvířecím. Vyřazený vůz zdravotnické záchranné služby z...

11. listopadu 2025  7:56

Roky se stavěly jen dálnice, kraj teď ale nutně potřebuje obnovu železnice

Do Krnova by také měla vést vysokorychlostní trať.

Po letech, kdy se řešila hlavně obnova průmyslu a zaměstnanost, s důrazem na stavbu dálnic, přichází na řadu i železniční infrastruktura. Ale třeba peníze pro stavbu VRT nejsou jisté. Moravskoslezský...

11. listopadu 2025  6:48

Závistský rybník vydal kapry pro vánoční stoly, cena se oproti loňsku nemění

Výlov Závistského rybníka přilákal i diváky. Ti si mohli rovnou koupit čerstvou...

Kolem dvou set metráků ryb opustilo vody Závistského rybníka na Žďársku. Zhruba patnáctihektarová vodní plocha v Závisti, místní části Laviček u Velkého Meziříčí, vydala především kapry určené pro...

10. listopadu 2025  15:27

Nové Město vstříc malým obchodníkům. Místo propisky dostane návštěva poukaz

Centrum plné drobných obchůdků, kde lidé pořídí vše potřebné. Takový model...

Jak by měly vypadat ideální nákupy v Novém Městě na Moravě? Podle tamní radnice hlavně se zákazníky mířícími k místním živnostníkům. Tedy do kaváren, restaurací i menších obchůdků, kde seženou vše –...

10. listopadu 2025  12:43

Seniora pohřešovali dva roky, jeho tělo i s vozíkem našli v nádrži až s lepší výbavou

Brněnští policejní potápěči pomohli Slovákům najít tělo utonulého muže, na...

Torzo těla a elektrický vozík, které specialisté našli ve vodní nádrži Markovka na Třebíčsku, patří více než dva roky pohřešovanému seniorovi. Potvrdila to genetická analýza. Ostatky v sedmimetrové...

10. listopadu 2025  10:13

Pekelný kopec už střeží včely a mravenci. Prozkoumat lze ptačí hnízdo i úly

Děti mohou vyzkoušet třeba prolézačku ve tvaru včelích pláství.

Už jen samotná rozhledna na vrcholku Pekelného kopce nedaleko Třebíče je dostatečným lákadlem k výletu. Jako další motivace, například pro menší děti, mohou nyní posloužit zbrusu nové atrakce podél...

10. listopadu 2025  8:09

Velký třesk, balet s rolbou, Ewa Farna. Horáckou arénu otevřela nabitá show

Pod střechou Horácké arény v Jihlavě se zavěšeni na lanech vznášejí živí...

Pět a půl tisíce diváků v hledišti, přibližně devět stovek vystupujících na ledě, třech pódiích a všech schodištích haly, a také v blízkém okolí arény. A především téměř čtyři hodiny úžasné show, na...

9. listopadu 2025  14:12

Přijde mi škoda dary přírody nevyužít, říká matka tří dětí. Po nocích vyrábí sirupy

Kateřina Vašková má vystudované lesnictví, pracovala i jako hajná. K přírodě má...

Stovky litrů sirupu ročně vyrobí Kateřina Vašková ze Sněžného na Žďársku. K této práci se maminka tří dětí dostane hlavně po nocích a přiznává, že kvůli své touze zužitkovat vše, co zahrada a příroda...

9. listopadu 2025  8:44

Čtyři zranění při nehodě na Třebíčsku, vrtulník nesl do nemocnice dítě

Vrtulník zasahuje u nehody nákladního auta a cisterny na D2 před Brnem

Při havárii dvou osobních aut u Martínkova na Třebíčsku se půl hodiny po sobotním poledni zranili čtyři lidé, mezi nimi tři děti. Příčinu kolize zjišťuje policie.

8. listopadu 2025  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.